Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой TikTok»

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok».

Он обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с китайской компанией ByteDance — владельцем приложения для создания и просмотра коротких видео.

TikTok был запущен летом 2018 года и за короткий срок приобрёл огромную популярность среди пользователей во всём мире.

В указе Трампа говорится, что США должны «совершить агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США.

Владельцы сервиса по-прежнему отрицают все обвинения в том, что они якобы делятся данными пользователей с правительством Китая.

Ранее президент США угрожал, что работа приложения в Штатах будет запрещена, если до 15 сентября владельцы не продадут его американской компании.

О своей заинтересованности в покупке американской части сервиса TikTok сообщала Microsoft. В компании Apple опровергли наличие планов на этот счёт.

Инвесторы оценивают стоимость всемирно популярного сервиса в 30–50 млрд долларов.

Реакция Китая

В Пекине резко раскритиковали администрацию Трампа за попытки оказать давление на TikTok.

«(Происходящее) противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации Всемирной торговой организации (ВТО). Это открытое запугивание», — подчеркнул представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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