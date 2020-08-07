Главная » Невероятное в мире, Политика

Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой TikTok»

08:33. 7 августа 2020 18 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой TikTok» | Русская весна

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok».

Он обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с китайской компанией ByteDance — владельцем приложения для создания и просмотра коротких видео.

TikTok был запущен летом 2018 года и за короткий срок приобрёл огромную популярность среди пользователей во всём мире.

В указе Трампа говорится, что США должны «совершить агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США.

Владельцы сервиса по-прежнему отрицают все обвинения в том, что они якобы делятся данными пользователей с правительством Китая.

Ранее президент США угрожал, что работа приложения в Штатах будет запрещена, если до 15 сентября владельцы не продадут его американской компании.

О своей заинтересованности в покупке американской части сервиса TikTok сообщала Microsoft. В компании Apple опровергли наличие планов на этот счёт.

Инвесторы оценивают стоимость всемирно популярного сервиса в 30–50 млрд долларов.

Реакция Китая

В Пекине резко раскритиковали администрацию Трампа за попытки оказать давление на TikTok.

«(Происходящее) противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации Всемирной торговой организации (ВТО). Это открытое запугивание», — подчеркнул представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Читайте также: «То, что он сказал — невероятно!» — Трамп обвинил Байдена в чудовищном оскорблении афроамериканцев

Источник: https://rusvesna.su/news/1596776582

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ольга Капитонова. Борьба элит
...перейду к своим соображениям. Противостояние Трамп / Клинтон  - это не... партнерами по НАТО  и борьбы с международным терроризмом. Подобный... Белого Дома любезно передал угрозы в адрес России со... на прошлой неделе Обама подписал указ о создании новой социальной...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...практически безальтернативной опорой для Д. Трампа. Им нужно продемонстрировать свои ... вызовам и угрозам сегодняшнего дня в Центральной Азии — борьбе с терроризмом...2016) Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указы об освобождении от должности главы...
Трамп по Фрейду...
... Избранный президент США Дональд Трамп назвал "беспрезидентным" актом...границы, либо была потенциальная угроза для безопасности КНР – ...ИГ, следует активно вести борьбу против Турции, которая является..., этот "странный" указ Обама подписал под давлением и в...
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...Ватикан же, под угрозой банкротства и ликвидации,...РСФСР» и различных «Указов», обеспечивших право преемственность...рабочей группы по борьбе с коррупцией ...будут законно отозваны подписи СССР под всеми... или «Ротшильд\Киссинджер\Трамп\Обама\Лазар\Натаньяху\Меркель...
Новости Украины и Новороссии 16 мая 2017
... и Одноклассники Порошенко подписал указ о расширении санкций ... В такой ситуации угроза уничтожения приходов главной конфессии... (от украинской власти) борьбу с коррупцией — это ...другое. Администрация Дональда Трампа однозначно хочет добиваться реализации...
Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
...экстремистскими. Читайте также: Спасет ли Трампа «украинская карта»? * запрещенная в...: в середине марта президент подписал указ с запретом для представительств российских... борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов Киев сталкивается с другой угрозой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)