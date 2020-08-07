Сводки от ополчения Новороссии 07 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности Республики, строго соблюдая Минские договоренности.

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Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, подразделения ВСУ продолжают размещать тяжелую технику и вооружение в населенных пунктах в непосредственной близости к жилым домам и проводить минирование прилегающих к ним территорий.

В зоне ответственности 30 бригады ВСУ отмечено размещение семи противотанковых мин, установленных поперек дороги местного назначения вблизи н.п. Золотое-4.

Также боевики этой же бригады разместили боевую бронированную машину на территории жилого домостроения в н.п. Троицкое.

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Кроме минирования территории и размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, боевики ВСУ продолжают активно использовать средства РЭБ для препятствования работе БПЛА ОБСЕ.

Так, 5 августа по приказу командира 30 бригады ВСУ Гараза, с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был подавлен канал управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ в районе н.п. Попасная.

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Низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и полное бездействие командного состава в очередной раз становятся причиной небоевых потерь в рядах украинской армии.

Военнослужащие, в том числе находящиеся на боевом дежурстве на линии боевого соприкосновения, регулярно самовольно покидают расположения своих подразделений для покупки алкоголя или просто праздного времяпрепровождения в ближайших населенных пунктах.

Уровень социальной напряженности в прифронтовых районах крайне высок, что нередко становится причиной конфликтов местного населения с украинскими солдатами.

Нам стало известно, что 4 августа на городском пляже н.п. Новоалександровка в воде было найдено тело военнослужащего 30 бригады ВСУ младшего сержанта Пукашенко.

Формально военнослужащий в этот день находился на посту, фактически же покинул часть 3 августа и прибыл на пляж н.п. Новоалександровка, где в результате употребления большого количества алкоголя начал приставать к девушке с целью совершения насильственных действий.

Местные жители, находившиеся на пляже, увидели это и решили заступиться за девушку.

В ходе конфликта боевик достал из кармана боевую гранату и угрожал взорвать окружающих, которые впоследствии были вынуждены покинуть пляж из-за этого.

Отойдя на безопасное расстояние, мирные жители вызвали наряд полиции, чтобы усмирить буйного военного, однако прибывший через два часа на место патруль боевика не обнаружил.

Тело младшего сержанта Пукашенко было найдено местными жителями на следующее утро, 4 августа, в воде у берега. На теле были обнаружены множественные колотые раны, полиция начала расследование по факту убийства.

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Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери.

Основными причинами по-прежнему являются низкий уровень профессиональной подготовки, употребление военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ, а также самоустранение командного состава от выполнения своих обязанностей.

Так, 5 августа в 25 овдбр в ходе проведения занятий по воздушно-десантной подготовке с выполнением прыжков с парашютом в результате нарушения требований безопасности получил травму рядовой Полфий. На данный момент военнослужащий с переломами обеих ног доставлен в больницу г. Северодонецка.

С целью сокрытия данного происшествия комбриг Зенченко приказал руководителю занятия оплатить лечение данного военнослужащего за свой счет.

Также вчера в ходе проверки несения службы на передовых позициях мотопехотного батальона 24 омбр в районе н.п. Троицкое командиром батальона подполковником Коренюком были выявлены трое военнослужащих в состоянии наркотического опьянения.

При задержании группы военнослужащих под действием наркотиков один из боевиков вступил в драку с командиром батальона, в результате чего сломал ему челюсть.

Не выдержав такого унижения и с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем, Коренюк сразу же вызвал на место инцидента сотрудников ВСП, не доложив об этом командованию соединения. Боевики были задержаны и доставлены в комендатуру г. Троицкое.

Командир бригады Гудзь, узнав о данном происшествии, лично прибыл в комендатуру для решения вопроса о начале подготовки фиктивных материалов разбирательства с целью недопущения доклада в вышестоящий штаб о двух происшествиях: применении физической силы в отношении старшего начальника и употребление наркотических веществ при несении службы на боевом дежурстве.

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