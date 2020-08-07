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Сводки от ополчения Новороссии 07 августа 2020

13:11. 7 августа 2020 53 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР — глава Администрации Зеленского сделал заявление

Обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР — глава Администрации Зеленского сделал заявление | Русская весна

Глава Офиса (Администрации) президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса может состояться в течение ближайших недель. 

«Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, через несколько недель», — заявил Ермак в интервью агентству Reuters.

Он добавил, что Киев уже передал ОБСЕ список на обмен, который включает в себя 100 человек. Примерно такое же количество фамилий, по данным Ермака, содержится в списках Донецка и Луганска.

Также по словам главы Офиса президента Украины, в своём последнем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Зеленский обсуждал вопрос освобождения украинских заключенных, находящихся на территории РФ, в том числе крымских татар.

«Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан — это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа», — пояснил Ермак.

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Военкор объяснил, почему перемирие в Донбассе может быстро закончиться

Перемирие в Донбассе может закончиться в любой момент, так как “поставить на мирные рельсы” целую страну, несколько лет работавшую только на войну, не так просто, заявил военкор Александр Сладков.

ФБА «Экономика сегодня»

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после разговора с российским лидером Владимиром Путиным принял меры для прекращения огня в Донбассе, заявил российский военкор Александр Сладков, который находится на передовой в Донецкой Народной Республике. Однако это перемирие очень шаткое и вряд ли продлится долго, передает “ПолитНавигатор“.

Зеленский столкнулся с обвинениями националистов, которые тут же объявили его предателем. Однако дело даже не в этом: экономика Украины “заточена под войну”, перевести ситуацию в мирное русло очень непросто.

“И так просто заточить карандаш с другой стороны и нарисовать им другой путь нормального экономического развития не получается”, – добавил Сладков.

Анастасия Броцкая

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“Второй Нюрнберг”. Военный эксперт о действиях ВСУ в Донбассе

ДНР предоставила доказательства нарушения Киевом конвенции о запрете противопехотных мин. В эфире радио Sputnik военный обозреватель, член аналитической службы Донбасса Юрий Котенок прокомментировал ситуацию.
Управление Народной милиции ДНР предоставило доказательства нарушений со стороны вооруженных сил Украины конвенции о запрете использования противопехотных мин.
“Представляем вам небольшую часть служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин, установленных ВСУ в лесных массивах вблизи когда-то подконтрольных им населенных пунктов. На кадрах можно видеть обнаруженную противопехотную мину направленного действия МОН-90, это одна из тысяч штук, оставшихся на складах Киевской области в 1991 году. Все обнаруженные мины уничтожаются с помощью накладного заряда”, – цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.
В управлении Народной милиции ДНР пояснили, что, таким образом, несмотря на подписанную Украиной конвенцию, силовики продолжают установку противопехотных мин в Донбассе.
“Но официально этого никто не подтвердит. Отрицая использование противопехотных мин, врут все – от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН. Минирование ВСУ противопехотными минами в ООС на Донбассе маскируется “легкой” подменой терминов. По расходным ведомостям боекомплекта и взрывчатки противопехотные мины в ВСУ теперь обозначаются “инженерным боеприпасом””, – заявил представитель ведомства.
В эфире радио Sputnik главный редактор портала “Сегодня.ру”, военный обозреватель, член аналитической службы Донбасса Юрий Котенок прокомментировал действия украинской стороны.
“Уже седьмой год в Донбассе продолжается геноцид русскоязычного населения, при этом Украина, ее вооруженные силы применяют весь спектр оружия и боеприпасов, в том числе запрещенных международным законодательством, различными конвенциями и договоренностями. Речь идет об уничтожении мирного населения. Поэтому ВСУ, нацбатальоны, формирования СБУ, Главного управления разведки и других структур используют противопехотные мины и другие системы, которые наносят поражение не избирательно, а по площадям. Они используют оружие, которое действует не точечно, а может выбирать своими целями и мирных людей, которые, например, работают в поле”, – сказал Юрий Котенок.
По его мнению, международное сообщество должно осудить подобные действия.
“Все это должно рассматриваться международными трибуналами, судами, Гаагой. Это второй Нюрнберг. Но почему-то только Россия и отбивающийся Донецк и Луганск пытаются об этом оповестить международное сообщество. Остальные структуры игнорируют эти вопиющие факты, и своим бездействием фактически выступают на стороне того режима, который проводит этот геноцид”, – заключил Юрий Котенок.
Валерий Мельников

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На оккупированной Луганщине нашли исколотый труп боевика, угрожавшего мирным жителям гранатой

На оккупированной Луганщине нашли исколотый труп боевика, угрожавшего мирным жителям гранатой | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР 

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности Республики, строго соблюдая Минские договоренности.

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Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, подразделения ВСУ продолжают размещать тяжелую технику и вооружение в населенных пунктах в непосредственной близости к жилым домам и проводить минирование прилегающих к ним территорий.

В зоне ответственности 30 бригады ВСУ отмечено размещение семи противотанковых мин, установленных поперек дороги местного назначения вблизи н.п. Золотое-4.

Также боевики этой же бригады разместили боевую бронированную машину на территории жилого домостроения в н.п. Троицкое.

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Кроме минирования территории и размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, боевики ВСУ продолжают активно использовать средства РЭБ для препятствования работе БПЛА ОБСЕ.

Так, 5 августа по приказу командира 30 бригады ВСУ Гараза, с целью сокрытия запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещенного в жилом секторе, был подавлен канал управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ в районе н.п. Попасная.

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Низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и полное бездействие командного состава в очередной раз становятся причиной небоевых потерь в рядах украинской армии.

Военнослужащие, в том числе находящиеся на боевом дежурстве на линии боевого соприкосновения, регулярно самовольно покидают расположения своих подразделений для покупки алкоголя или просто праздного времяпрепровождения в ближайших населенных пунктах.

Уровень социальной напряженности в прифронтовых районах крайне высок, что нередко становится причиной конфликтов местного населения с украинскими солдатами.

Нам стало известно, что 4 августа на городском пляже н.п. Новоалександровка в воде было найдено тело военнослужащего 30 бригады ВСУ младшего сержанта Пукашенко.

Формально военнослужащий в этот день находился на посту, фактически же покинул часть 3 августа и прибыл на пляж н.п. Новоалександровка, где в результате употребления большого количества алкоголя начал приставать к девушке с целью совершения насильственных действий.

Местные жители, находившиеся на пляже, увидели это и решили заступиться за девушку.

В ходе конфликта боевик достал из кармана боевую гранату и угрожал взорвать окружающих, которые впоследствии были вынуждены покинуть пляж из-за этого.

Отойдя на безопасное расстояние, мирные жители вызвали наряд полиции, чтобы усмирить буйного военного, однако прибывший через два часа на место патруль боевика не обнаружил.

Тело младшего сержанта Пукашенко было найдено местными жителями на следующее утро, 4 августа, в воде у берега. На теле были обнаружены множественные колотые раны, полиция начала расследование по факту убийства.

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Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне «ООС», продолжают нести небоевые потери.

Основными причинами по-прежнему являются низкий уровень профессиональной подготовки, употребление военнослужащими спиртных напитков и наркотических веществ, а также самоустранение командного состава от выполнения своих обязанностей.

Так, 5 августа в 25 овдбр в ходе проведения занятий по воздушно-десантной подготовке с выполнением прыжков с парашютом в результате нарушения требований безопасности получил травму рядовой Полфий. На данный момент военнослужащий с переломами обеих ног доставлен в больницу г. Северодонецка.

С целью сокрытия данного происшествия комбриг Зенченко приказал руководителю занятия оплатить лечение данного военнослужащего за свой счет.

Также вчера в ходе проверки несения службы на передовых позициях мотопехотного батальона 24 омбр в районе н.п. Троицкое командиром батальона подполковником Коренюком были выявлены трое военнослужащих в состоянии наркотического опьянения.

При задержании группы военнослужащих под действием наркотиков один из боевиков вступил в драку с командиром батальона, в результате чего сломал ему челюсть.

Не выдержав такого унижения и с целью недопущения подобных случаев в дальнейшем, Коренюк сразу же вызвал на место инцидента сотрудников ВСП, не доложив об этом командованию соединения. Боевики были задержаны и доставлены в комендатуру г. Троицкое.

Командир бригады Гудзь, узнав о данном происшествии, лично прибыл в комендатуру для решения вопроса о начале подготовки фиктивных материалов разбирательства с целью недопущения доклада в вышестоящий штаб о двух происшествиях: применении физической силы в отношении старшего начальника и употребление наркотических веществ при несении службы на боевом дежурстве.

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