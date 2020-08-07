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Сказка о Попе

16:31. 7 августа 2020 36 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9gOysdsdYHU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5520 5180
    KT 7 августа 2020 в 16:51

    Сказка ложь,да в ней намёк,добрым молодцам урок.))
    А какой мультик суперский…
    Посмотрел мультик,хотел почитать комментарии,а они на всех мультиках “О попе и его работнике Балде” отключены.С чего бы это?
    Хотя мультфильм 40 года комментарии есть.

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