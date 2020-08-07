Сказка о Попе
16:31. 7 августа 2020 36 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.
Сказка ложь,да в ней намёк,добрым молодцам урок.))
А какой мультик суперский…
Посмотрел мультик,хотел почитать комментарии,а они на всех мультиках “О попе и его работнике Балде” отключены.С чего бы это?
Хотя мультфильм 40 года комментарии есть.