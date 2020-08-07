Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 августа 2020
- 09:01 Спасатели МЧС РФ достают из-под завалов в Бейруте тела погибших (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Химическое облако Бейрута может накрыть курорты Кипра и Турции.
- 03:33 Ужас Бейрута: многие не представляют, что там творится (ВИДЕО).
- 01:06 В Ливии появился комплекс С-300.
Спасатели МЧС РФ достают из-под завалов в Бейруте тела погибших (ФОТО, ВИДЕО)
Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ извлекли из-под завалов в порту Бейрута тела троих погибших.
Сотрудники МЧС РФ прибыли в ливанскую столицу накануне днём, чтобы помочь местным спасателям справиться с последствиями мощнейшего взрыва, прогремевшего в порту города во вторник, 4 августа.
«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сообщает пресс-служба российского ведомства.
В настоящий момент специалисты из России вместе с ливанским коллегам продолжают работы на разборе завалов, а также оказывают помощь населению страны.
Помимо спасателей, в Бейрут прибыли российские медики, которые уже развернули в ливанской столице мобильные госпитали.
«В 15:00 по московскому времени (6 августа — прим. РВ) госпиталь отряда „Центроспас” МЧС России заработал для приёма пострадавших. Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Как сообщается, российские медики уже приняли первых пострадавших, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство. Кроме того, в российских мобильных госпиталям гражданам Ливана будут делать тесты на COVID-19.
Напомним, днём 4 августа в порту Ливана прогремел мощнейший взрыв, в результате которого взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. По меньшей мере 149 человек погибли, ещё около 5 тыс. пострадали. В настоящий момент десятки числятся пропавшими без вести.
По данным МВД Ливана, причиной страшной трагедии стало возгорание и детонация свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны ещё шесть лет назад и хранившейся в складском помещении на территории порта.
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Химическое облако Бейрута может накрыть курорты Кипра и Турции
Взрыв в порту Бейрута продемонстрировал, что происходит, когда люди пренебрегают мерами безопасности. Для Ливана этот инцидент может обернуться самым печальным образом. И без того не самое спокойное государство может охватить хаос.
По последним данным, известно о более 170 смертях, о более 5 тысячах пострадавших, а число пропавших без вести до сих пор не озвучено. Президент Ливана Мишель Аун считает, что страну в ближайшее время ждет сильнейший экономический кризис. Губернатор Бейрута Марвана Аббуды заявил, что ущерб от мощнейшего взрыва оценивается как минимум в 15 млрд долларов.
Мощнейший взрыв оставил без жилья около 300 тысяч человек. А это большая часть местного населения. Из-за этого инцидента было потеряно 85% зерна. Хлеба теперь осталось лишь на один месяц. Стране прогнозируют «мучной кризис».
При этом получить какую-то подпитку в бюджет невозможно. Через порт Бейрута проходило 80% грузооборота страны. Теперь страна начнет выживать. В Ливане может начаться голод.
Не следует забывать и о том, что в порту Бейрута взорвались опасные вещества — аммиачная селитра — 2,7 тыс. тонн нитрата аммония. Это может привести к тому, что химические облака разнесутся по другим странам. Расстояние до курортов Аланьи составляет чуть более 400 км, до Кипра — чуть более 200 км. Другие государства могут также пострадать.
Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян предупредил о возможной экологической катастрофе. По его словам, особенно пострадают источники пресной воды.
«Кипр, Крит, Мальта и средиземноморское побережье Турции. Облако точно долетит до этих регионов, а это значит, что людей, отдыхающих в Турции или на Кипре, будет ожидать такой печальный подарок», — сказал эксперт.
Опасность подстерегает и российских туристов. С 1 августа 2020 года Россия открыла авиасообщение с Турцией. Многие туроператоры, естественно, решили заработать. Сейчас на средиземноморское побережье отправляется много путешественников. При этом их не предупреждают, что, помимо распространяющегося коронавируса, их может «накрыть» химическое облако.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Ужас Бейрута: многие не представляют, что там творится (ВИДЕО)
Пять самолётов МЧС РФ доставят гуманитарную помощь в Бейрут пострадавшим от взрыва в ливанской столице. Это прежде всего санитарные палатки (мобильный госпиталь), где врачи будут принимать раненых, а также медикаменты и продовольствие.
Многие страны предложили помощь Ливану, в том числе и Израиль, который в первые минуты после трагедии многие обвиняли в том, «что это, вероятно, он нанёс какие-то ракетно-бомбовые удары». Но реального подтверждения этой информации не было.
Есть предварительная версия того, что там произошло. Ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев обратил внимание, что взрыв произошёл на складе, где хранилась аммиачная селитра, и причина возгорания, как говорят, в нарушении техники безопасности.
«Около трёх тысяч тонн там как раз находилось этого вещества, и оно могло сдетонировать просто само по себе. Вот, как говорят специалисты», — отметил Щугорев.
Несмотря на качество сотовой связи, российские журналисты смогли связаться с Бейрутом. После взрыва связь там плохая. Это мягко говоря. Люди звонят друг другу, переживая за близких, которые, возможно, могли оказаться под завалами.
Повреждены многие вышки сотовой связи, упал интернет. Так, во время интервью с Анхар Кочневой, писателем, гидом по Ближнему Востоку, ведущий с трудом вслушивался в её рассказ. Но самая большая проблема всё же в другом, заметила Кочнева.
«Самая большая проблема в том, что людям сейчас негде жить. Сейчас всё это потушили. Там сейчас то ли дым, то ли пар. Люди чистят дома и улицы. Огромное количество пострадавших автомобилей — я штук 200 видела. То есть это машины, которые полностью пришли в негодность. А для Ливана машина очень важна…
Когда я уже вечером ехала домой, мне навстречу ехали десятки скорых. Это забирали людей в другие больницы. Потому что в Бейруте, говорят, даже на стоянках не было мест… Это люди, которые были на дачах, возвращаются домой, смотрят, что произошло с их квартирами, и там сердечные приступы, и всё такое», — поделилась журналистка.
Она добавила, что «есть одна улица, куда не пускают никого, и я не знаю, что там».
«Там очень много людей, которые получили травмы. Они лежат просто в квартирах. То есть либо погибли, либо ранены…» — сказала Кочнева.
Неизвестно, сколько ещё людей могут находиться под завалами. В этом направлении активно ведутся поисково-спасательные работы. Кто виноват в трагедии — только предстоит выяснить. По этому поводу военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сказал следующее.
«Селитра — это известное минеральное удобрение. Но если бы оно было взрывчатым веществом, то однозначно должны её были вывезти, во-первых, за пределы городской застройки и поместить в некое безопасное место, какое-нибудь заглубленное, окруженное обвалованиями. С соответствующей, как говорится, степенью защиты. Ведь в Ливане есть собственная армия, есть армейские люди и они это прекрасно понимают», — рассказал он в интервью «России-24».
Что касается рассуждений на тему того, что это Израиль мог нанести ракетный удар, по мнению эксперта, такое «можно предположить».
«Да, можно предположить, что во время пожара что-то влетело. Но поймите, воздушное пространство сейчас на Ближнем Востоке контролируется несколькими государствами. Да, это Израиль, это Россия, это Сирия. У них есть комплексы РЛС, которые контролируют воздушное пространство, есть там недалеко ещё корабли НАТО, есть ещё Турция…
То есть вот такое бы событие — нахождение в воздухе боевых самолетов в момент взрыва или недалеко от Бейрута — оно было бы зафиксировано сразу», — сказал Леонков.
Как сообщала «Русская Весна», среди погибших есть и граждане других государств. Один из них — француз — знаменитый архитектор Жан-Марк Бонфис. Ещё по меньшей мере 24 гражданина Франции были ранены.
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В Ливии появился комплекс С-300
Протурецкие источники сообщают, в Ливии появился как минимум 1 комплекс ПВО С-300.
В качестве доказательства турки приводят фотографии из района портового города Рас-Лануф, через который идет экспорт нефти с территории, которую контролирует ЛНА Хафтара.
Источники связанные с ЛНА утверждают, что это "гуманитарная помощь из Египта", о которой говорилось еще в июле. Техническая возможность перегнать под Рас Лануф один из экспортных вариантов С-300 у Египта есть.
В развернутом состоянии комплекс сможет прикрыть операции ЛНА в районе Сирта, а также возможные операции египетской армии на побережье.
Также в районе Рас-Лануфа зафиксирован пикап с интересными ракетами.
Впрочем, тяжелые Ан-124 продолжают летать в Ливию на территорию Хафтара (мимо Турции за неделю прошло 2 борта в Ливию).
Что именно возят, неизвестно.Скоро пойдут разговоры, что у "ЧВК Вагнер" в Ливии появились С-300. "Панцири", Миг-29, Су-24 уже есть, дальше пойдут "Арматы", "Бумеранги" и атомные подводные лодки.
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