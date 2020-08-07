Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 августа 2020

Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ извлекли из-под завалов в порту Бейрута тела троих погибших.

Сотрудники МЧС РФ прибыли в ливанскую столицу накануне днём, чтобы помочь местным спасателям справиться с последствиями мощнейшего взрыва, прогремевшего в порту города во вторник, 4 августа.

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

В настоящий момент специалисты из России вместе с ливанским коллегам продолжают работы на разборе завалов, а также оказывают помощь населению страны.

Помимо спасателей, в Бейрут прибыли российские медики, которые уже развернули в ливанской столице мобильные госпитали.

«В 15:00 по московскому времени (6 августа — прим. РВ) госпиталь отряда „Центроспас” МЧС России заработал для приёма пострадавших. Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Как сообщается, российские медики уже приняли первых пострадавших, некоторым потребовалось хирургическое вмешательство. Кроме того, в российских мобильных госпиталям гражданам Ливана будут делать тесты на COVID-19.

Напомним, днём 4 августа в порту Ливана прогремел мощнейший взрыв, в результате которого взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. По меньшей мере 149 человек погибли, ещё около 5 тыс. пострадали. В настоящий момент десятки числятся пропавшими без вести.

По данным МВД Ливана, причиной страшной трагедии стало возгорание и детонация свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны ещё шесть лет назад и хранившейся в складском помещении на территории порта.

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