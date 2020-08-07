На связи Родченков



«Мое ментальное здоровье… Я водил машину, я играю хорошо в шахматы, я знаю языки, у меня феноменальная память. Никаких таких событий странных, например кидания тарелок…

Я ни на кого не бросался в баре. Я никогда не напивался. Какие вообще симптомы могут быть у психического заболевания?

Мой диагноз состоит в том, что я эмоциональная натура, что у меня есть шизофренические мотивы.

Я сказал себе, что [больше] не пойду на допрос. Сделаю все, что угодно, но не пойду. Лучше умру

. Ну это был, конечно, срыв психический. Или психологический. Я не психолог, не знаю, как правильно говорить. Я был не в себе и понял, что мое дальнейшее существование может навредить большому количеству людей. В том числе на всякий случай и Олимпиаде в Сочи

в очистке

Какое замечательное самозаголение – шизофренические мотивы и склонность суициду.Кадровая политика завалена, а потом еще кто-то удивляется последствиям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6079326.html