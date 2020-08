Почему КНДР взорвала межкорейский узел связи

Почему КНДР взорвала межкорейский офис связи

О некоторых причинах побудивших Ким Чен Ына взорвать межкорейский офис связи.Фотографии самого уничтожения объекта можно посмотреть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5954479.html?page=3 (с) Фидель КастроСеверная Корея недавно взорвала «межкорейский офис связи в западном приграничном городе Кэсон», о чем рассказал The Wall Street Journal, а другие западные средства массовой информации назвали это событие «провокационным».Здание связи, расположенное в Северной Корее, открылось «после того, как межкорейские обязательства 2018 года обуздало военные действия и принесло мир на Корейский полуостров».«На церемонии открытия 2018 года большое бело-синее знамя объединения, на котором изображен весь Корейский полуостров, было вывешено на фасаде здания».Теперь баннер и само здание исчезли. По сообщениям западной прессы, надежды на мир между двумя Кореями растворились в клубе северокорейского дыма.В конце апреля 2018 года лидеры двух Корей, Ким Чен Ын с Севера и Мун Чже Ин с Юга, встретились в Пханмунчжоме, деревне в Северной Корее, где было подписано Соглашение о перемирии 1953 года. Перемирие положило конец открытым боевым действиям в Корейской войне. Официально, однако, война продолжается, мирный договор так и не был подписан.В «деревне мира» Ким и Мун «торжественно объявили перед 80 миллионами корейцев и всем миром, что«войны на Корейском полуострове больше не будет »и началась новая эра мира.Чуть более двух лет спустя Пханмунчжомская декларация оказалась разорванной в клочья. Северная Корея больше не рассматривает Южную Корею как партнера по мирному процессу.В Пханмунжоме оба правительства «согласились полностью прекратить все враждебные действия друг против друга во всех сферах, включая сушу, воздух и море, которые являются источником военной напряженности и конфликтов».[3] Они также согласились прекратить трансляцию пропаганды через громкоговорители и распространение листовок, которые обычно разносят воздушными шарами. Кроме того, они обязались приступить к осуществлению программ взаимного разоружения.Короче говоря, оба лидера обязались воздерживаться от провокаций или угроз другой стороне. Это очевидно означало, что южные корейцы прекратят военные игрища, которые они регулярно проводят с Соединенными Штатами, и которые северные корейцы расценивают как генеральные репетиции для вторжения в их страну. Более того, это означало, что они воздержатся от приобретения нового и более смертоносного оружия, а вместо этого будут делать обратное – начнут разоружение. И они также должны были перестать вести пропаганду в адрес друг на друга посредством трансляций и запуска пропагандистских воздушных шаров через их общую границу.1 января Ким Чен Ын проинформировал свою страну о статусе мирных переговоров с Соединенными Штатами, которые являются еще одной частью кроссворда о том, как начать новую эру мира на полуострове. Через Командование ООН Соединенные Штаты являются участником Соглашения о перемирии, у них размещено около 30 000 военнослужащих в Южной Корее, и они организовали кампанию по принуждению Северной Кореи к отказу от ядерного оружия.Ким Чен Ын был расстроен. В то время как Пхеньян предложил двум государствам принять ряд взаимных мер по укреплению доверия, Вашингтон проводил лишь кампанию максимального давления, направленную на то, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Кампания эта представляет собой на мировой арене то же самое, что колено полицейского Дерека Шовена на шее Джорджа Флойда на улице Миннеаполиса – это акт удушья, призванный добиться подчинения, пусть даже путем смерти. Цель Вашингтона состоит в том, чтобы лишить Северную Корею кислорода, организовав практически полную блокаду страны, используя редкие встречи на высшем уровне и другие встречи с северными корейцами в качестве платформы для требования капитуляции Северной Кореи.Ким Чен Ын заметил, что, хотя он прекратил свои ядерные испытания, приостановил свои ракетные испытания и закрыл свой ядерный полигон – меры, принятые для убеждения Вашингтона, что он искренен в своих намерениях выработать способ длительного мирного сосуществования с Западом – Вашингтон мало что сделал взамен Наоборот, вместо того, чтобы действовать, чтобы смягчить напряженность, Вашингтон действовал, чтобы обострить ее. Он продолжал проводить совместные военные учения с Южной Кореей (несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пообещал приостановить учения, и что Мун объявил в Пханмунчжоме, что все враждебные действия против Северной Кореи прекратятся).Вашингтон также усилил военную угрозу для Северной Кореи, отправив в Южную Корею современное оружие, которое намного превзошло весь обычный арсенал Северной Кореи. Кроме того, Вашингтон усилил свою экономическую войну против Северной Кореи.Ким Чен Ын сказал, что Вашингтон не проявил приверженности миру и просто старался выиграть время, чтобы санкции привели к капитуляции или краху Северной Кореи. По его словам, интерес Вашингтона к диалогу и переговорам был чисто театральным. Северную Корею разыгрывали.Кстати, это был не первый случай, когда Соединенные Штаты разыгрывали Северную Корею. Чтобы отговорить северных корейцев от создания ядерного оружия, когда они пригрозили сделать это после того, как ВВС США объявили в начале 1990-х годов, что они перенацеливают некоторые свои стратегические ракеты с распавшегося Советского Союза на Северную Корею Администрация Клинтона пообещала построить в Северной Корее два легководных реактора, безопасных для режима распространения, в обмен на закрытие Пхеньяном плутониевого реактора. Но Вашингтон остановился со строительством реакторов, полагая, что с распадом СССР и распадом социалистического блока, от которого Пхеньян зависел в торговле, Северная Корея пойдет по пути Восточной Германии – по пути поглощения своим капиталистическим соседом. Зачем следовать условиям сделки, если дни Северной Кореи сочтены? Но когда предсказание скорого северокорейского краха не сбылось, Вашингтон отказался от соглашения, опубликовав практически объявление войны революционному правительству, объявив его частью «Оси зла» наряду с Ираком и Ираном, двумя другими странами, которые также настаивали на своей независимости от Соединенных Штатов.Ким Чен Ын признал, что Северной Корее срочно нужен мир, чтобы предоставить необходимые пространство, торговлю и ресурсы для развития экономики его страны. Вот почему он согласился на переговоры. Но он не откажется от обеспечения безопасности ради экономических выгод.Северокорейский лидер также отметил, что, хотя Соединенные Штаты заявили, что их враждебные действия были мотивированы их противодействием программе ядерных вооружений Северной Кореи, реальность состоит в том, что Вашингтон с самого начала испытывал политику неослабной враждебности по отношению к Северной Корее, с самого рождения этой страны более семидесяти лет назад. Действительно, Северная Корея создала свой ядерный арсенал только в ответ на враждебность США. Он полагает, что Вашингтон всегда найдет какой-то предлог против Северной Корее и никогда не откажется от своей кампании по уничтожению северокорейского государства как государства, приверженного достижению свободы от иностранного господства корейцев как нации.Как следствие, Ким Чен Ын сделал вывод, что КНДР должна научиться жить под санкциями так долго, как это будет необходимо. Она также расширит свою стратегическую программу вооружений, чтобы усилить свою способность сдерживать агрессию США. По словам Ким Чен Ына, цель Северной Кореи – создать национальную оборону, достаточно прочную, чтобы удержать любую державу от использования ее вооруженной силы против Северной Кореи. Он заявил, что корейцы должны быть достаточно вооружены, чтобы сдерживать враждебные силы, с тем чтобы они никогда не посмели подорвать корейский суверенитет и безопасность.Поскольку Вашингтон прекратил переговоры о мире с Пхеньяном, младший партнер Вашингтона, Южная Корея, пренебрег обязательствами, которые Мун взял на себя в Пханмунчжоме. Сеул покупал в США передовые реактивные истребители F-35A, обеспечивая Южную Корею, уже более развитую в военном отношении, чем Северная Корея, боевыми возможностями, которые на много световых лет опережали все, что Северная Корея могла создать со своим стареющим флотом МиГов, истребителей, приобретенных еще у Советского Союза.В то же время южные корейцы позволяли американским пилотам летать на своих стратегических бомбардировщиках через корейское воздушное пространство, угрожая северным корейцам.И пока все это происходило, Сеул продолжал участвовать в военных учениях с Соединенными Штатами, которые, как отмечают северные корейцы, являются репетицией вторжения в их страну.В прошлом году официальное новостное агентство Северной Кореи, ЦТАК, жаловалось, что Южная Корея «продолжала ввозить наступательные вооружения, включая F-35A, и проводила больше агрессивных военных учений с участием иностранных сил … утверждая, что«нет изменений в военнаой позиции, несмотря на соглашение Юга и Севера в военной области» – ссылка на обещание Южной Кореи, сделанное в Пханмунчжоме, «прекратить все враждебные действия», которые приводят к«военной напряженности и конфликтам».Кроме того, северные корейцы жаловались на двуличность действий своих южных соотечественников. Когда южнокорейские военные демонтировали военные посты и убирали наземные мины из демилитаризованной зоны, они одновременно проводили «военные учения с иностранными силами и доставляли новейшую военную технику, направленную на [своих] соотечественников» [то есть на северных корейцев.]Более того, несмотря на явное обязательство, сделанное в Пханмунчжоме, – положить конец распространению пропагандистских листовок, эта практика продолжалась. Чиновники Северной Кореи сообщили, что воздушные шары были выпущены через границу 10 раз в 2019 году и три раза в первые шесть месяцев 2020 года. Когда в июне снова были запущены воздушные шары, чаша терпения Пхеньяна переполнилась.«Видя, что воздушные шары все еще запускаются, и наблюдая сообщения о том, что совместные военные учения Южной Кореи и США продолжают проводиться на уровне батальонов и ниже, Северная Корея» увидела, что «Южная Корея нарушает межкорейское соглашение» объяснил канцлер Корейской национальной дипломатической академии Ким Чжун Хен. «Недовольство из-за этого накапливалось, и похоже, что теперь оно вспыхнуло из-за проблемы с воздушными шарами».Говоря о мире, Соединенные Штаты и Южная Корея отказались отступить от своей враждебной стратегии максимального давления. Как и раньше, эти две страны сотрудничали, чтобы оказать военное, политическое, экономическое и пропагандистское давление на правительство Ким Чен Ына, поставив колена обоих этих государств на шею КНДР, надеясь, что северокорейское государство либо сдастся, либо прекратит свое существование. Ким Чен Ын дружественно пожимал открытые руки Трампа и Муна на саммитах, которые были объявлены «историческими», но ему, наконец, пришлось признать, что его собеседники в то же самое время прятали нож за спиной..[Несмотря на свои высокие слова о мире, Трамп и Мун не стали Буддами.Эту историю, однако, не рассказывают на Западе. The Wall Street Journal говорит, что «Сеул долго проявлял сдержанность со своим провокационным северным соседом в надежде вовлечь Пхеньян в мирные переговоры», и что Мун продолжает призывать «Север не отказываться от мира».Но страну, которая регулярно проводит военные игры, постоянно увеличивает свой военный бюджет, приобретает все более смертоносные системы вооружений, вступает в сговор с главной военной силой мира в непрекращающихся актах запугивания против своего соседа и продолжает разрешать разбрасывание пропагандистских листовок, порочащих ее «партнера по миру» вряд ли можно охарактеризовать как «проявляющую сдержанность». Также точно нельзя описать подобную ​​страну как «создающую условия, благоприятствующие достижению мира на взаимоприемлемых условиях».Таким образом, (западные СМИ), вместо того, чтобы предлагать нам отчет о том, как обе стороны выполняли свои обязательства, а затем отметить, какая из сторон добилась успеха, а какая свои обязательства не выполнила, потчуют нас объяснением краха корейских мирных переговоров, таким, что прямо возлагает всю вину за это на плечи северокорейского руководства. «Краткосрочная цель Северной Кореи, по-видимому, отвлечь ее внутреннюю аудиторию от непосредственных экономических проблем, вызванных введенными США санкциями и распространением коронавируса», – пишет Эндрю Чон, корейский репортер The Wall Street Journal. «Обозначив Южную Корею как врага, Север может объяснить любые внутреннии проблемы внешней угрозой»Но подождите. Создавая экономические проблемы для Северной Кореи путем введения все более обременительных санкций, разве Соединенные Штаты каким-либо заметным образом привержены миру на Корейском полуострове? Да, если «мир» означает уничтожение врага. В формулировке Тацита,. А поскольку экономические проблемы Северной Кореи возникают из-за того, что Вашингтон организует почти полную экономическую блокаду Северной Кореи – не говоря уже о непрекращающемся военном давлении США и Южной Кореи, которое вынуждает Северную Корею перенаправить скудные ресурсы, необходимые для экономического развития, на свои вооруженные силы! – как же может обвинение «внешней угрозы во внутренних проблемах» не быть истинным и бесспорной оценкой происходящего?Если верить западным средствам массовой информации, взорвав межкорейский офис связи, Северная Корея пренебрегла надеждами на мир на Корейском полуострове. Но ни Вашингтон, ни Сеул никогда не интересовались миром, кроме как на условиях США, а условия США требуют полной капитуляции Северной Кореи и ее поглощения в иерархию наций, в которой Соединенные Штаты находятся на вершине.Северная Корея дала свой ответ на эти планы. Этого не случится.Стивен ГовансПеревела на русский Ирина Маленко https://prometej.info/pochemu-kndr-vzorvala-mezhkorejskij-ofis-svyazi/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6079156.html