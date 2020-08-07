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Открытым текстом 07.08.2020

21:46. 7 августа 2020 12 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Селитра — не только удобрение

Бейрут полуразрушен. Больше сотни погибших. Несколько тысяч раненых и контуженных, в том числе сотрудница посольства Российской Федерации. Триста тысяч без крова. Ущерб на миллиарды долларов. И всё — по эстафете разгильдяйства от лентяя к лентяю.

Вечером во вторник в бейрутском порту, по предварительным данным, сварщик перекрывал лазейку в проржавевшей стене таможенного склада, где уже шесть лет хранились почти три тысячи тонн аммиачной селитры,
конфискованной с поломанного судна русского владельца с Кипра из-за сомнительной грузинской документации на взрывоопасные удобрения. Рядом с селитрой сложили конфискованную пиротехнику. Она загорелась от искры и сдетонировала селитру.

Открытым текстом спрашиваю: кто шесть лет пальцем не шевелил, чтобы разобраться в деле о контрабанде — или продать селитру, чтобы уже деньги направить туда, куда решат следствие и суд? Кто ухитрился хранить два пожаро- и взрывоопасных груза рядышком? Кто послал к таким грузам сварщика? Открытым текстом думаю: в нашей стране сколько таких цепочек халатности? Причём в самых чувствительных делах. Сколько аварий уже произошло потому, что без жесточайшего контроля коммерческие структуры думают в первую очередь не о безопасности, а о прибыли, а крышующие их чиновники — об откатах с этих самых сумм.

Сколько людей должно погибнуть, как при сносе стадиона в Питере, сгореть заживо, как в торговом центре в Кемерове, пока за халатность — корыстную или нет, но оттого не менее преступную — в стране не начнут карать по-настоящему: разорением провинившегося коммерсанта и его близких и большими сроками для крышующих беззаконие чиновников. В лихие девяностые у нас львиную долю надзора за безопасностью передали от государства частникам. И зачастую проще откупиться от инспектора, чем чинить: вспомните хотя бы нефтяной резервуар в Норильске.

Пока меры предотвращения разгильдяйства не введены, а для олигархов норма прибыли значит куда больше, чем питающая их страна, открытым текстом предлагаю не меньше двух раз в день крутить по основным каналам вместо рекламы бейрутское видео, чтобы напоминать ответственным лицам: рвануть может и у нас…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-07-08-2020/

Метки: бейрут, ливан, открытым текстом

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14268 13214
    жора шапов 7 августа 2020 в 22:05

    Никогда. Посмотрел видео с Бейрута , где показали улицу, на которой лежит мачта опоры городской электросети. На ней – немыслимый клубок проводов и кабелей – полный игнор требований по электробезопасности. И так – во всём там. И не только там.

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