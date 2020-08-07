Новый международный кризис — назревает война за воду

Эксперт Украинского института будущего Илья Куса — о строительстве ГЭС «Возрождение» на реке Нил, которое может стать спусковым крючком для новой войны — на этот раз за воду.

«Хочу отвлечься от Ливана и дать вам ещё один интереснейший сюжет „на подумать“, он не менее масштабный по потенциальным последствиям, чем взрыв в Бейруте.

Вчера (5 августа — прим. РВ) в очередной раз провалились переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по поводу строительства гигантской ГЭС „Возрождение“ на реке Нил.

Всего неделю назад стороны излучали оптимизм и готовность скорейшим образом подписать соглашение о распределении водных ресурсов после введения плотины в эксплуатацию. Но тут всё сорвалось, Египту и Судану не понравились условия Эфиопии.

Кратко о сути проблемы, которая становится главной головной болью региона на ближайшие годы.

Эфиопия начала строительство ГЭС „Возрождение“ (Grand Ethiopian Renaissance Dam) в 2011 году. При поддержке своих союзников — Руанды, Танзании и Уганды, Эфиопия фактически денонсировала юридические соглашения колониальной эпохи, закреплявшие право Египта и Судана пользоваться большей частью водных ресурсов Нила.

Позднее, пользуясь восстанием в Египте во время „арабской весны“ и разделением Судана на два государства в 2011 году, Эфиопия просто начала строить плотину, несмотря на протесты Каира и Хартума.

Дамба почти готова. В Эфиопии готовятся начать заполнение водохранилища.

Египет и Судан категорически против, поскольку заполнение водохранилища без каких-либо согласованных графиков в короткие сроки может лишить обе страны до 50% воды, а также уничтожить от 30% до 60% их сельскохозяйственных угодий.

Это уже прямая угроза жизни десятков миллионов суданцев и египтян. Для последнего это вообще катастрофа, поскольку Нил обеспечивает 98% 100-миллионного населения Египта водой, и в случае заполнения водохранилища водой встанет вопрос банального выживания, который придётся решать военным путём.

Для Эфиопии же этот вопрос — решение их проблем с дефицитом электроэнергии для своего 102-миллионного населения, которое стремительно растёт вместе с ростом объемов потребления и спроса. Сегодня они обеспечены светом лишь на 45–50%.

ГЭС „Возрождение“ способно будет производить 6,45 ГВт электроэнергии. К тому же в её строительство вложены десятки миллиардов долларов и личный политический капитал эфиопских лидеров.

Египет и Судан требуют от Эфиопии растянуть заполнение водохранилища на 10–20 лет, и то заполнять его только во время сезонных дождей.

Дополнительно египтяне требуют гарантий, что у них всегда будут 40 млрд кубометров воды, чтобы функционировала Асуанская ГЭС.

Эфиопия не очень хочет идти на такие уступки. Они считают, что могут заполнить водохранилище в течение 3–5 лет.

Ситуация очень серьёзная, ведь если переговоры провалятся и выйдут из-под контроля, это может привести к непредсказуемому международному конфликту невиданных масштабов, хоть стороны этого и не хотят.

Кроме того, любопытным остаётся внешнее измерение данной темы.

США на сегодняшний день пытаются выполнять роль посредника и не пускают на эту роль никого другого. В конце ноября 2019 года американцы предотвратили попытку России вклиниться в переговоры и стать альтернативным посредником — эту идею Москва активно проталкивает на фоне неудачных (пока что) попыток Вашингтона.

А вот Китай явно играет на стороне Эфиопии, поскольку сам вложился деньгами в строительство дамбы. Поэтому для Пекина этот вопрос не ограничивается спором между тремя странами, а является частью глобального соперничества с Соединёнными Штатами.

В самом худшем сценарии эта ситуация может вылиться в реальную региональную проксивойну с участием Судана, Египта, Эфиопии, Южного Судана, Уганды и Танзании.

Войны за воду — всё-таки войны будущего, в какой-то степени».

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