Наши друзья с ЮТУБ-канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие — нужна ваша помощь!
Наши друзья с патриотического канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие!
Аккаунт канала с более чем 818 тысячами подписчиков взломан. Управление контентом перешло в руки неизвестных лиц. Часть материалов уничтожена. Изменены имя, логотип и дизайн странички.
Если вы желаете помочь нашим друзьям в этот сложный для них момент, перейдите по ссылке и подпишите петицию в поддержку канала «День».
Перейдя по ссылке, нужно спуститься вниз по странице и нажать синюю кнопку со словом Upvote.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596780892
Когда стало очевидным, что, заявлявшийся изначально “патриотическим” День-ТВ, оказался обычным подпиндосником https://mediamera.ru/post/26897, засирающим мозги купившимся на его риторику дебилам, жыдосаксы решили подогреть к нему интерес, якобы его “украв”. При этом немедленно по всем каналам оповестили всех дебилов о новом месте, где этот ресурс будет сношать им моск. Стандартная примитивная комбинация, но дебилам такие вещи очень нравятся…