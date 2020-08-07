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Наши друзья с ЮТУБ-канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие — нужна ваша помощь!

10:17. 7 августа 2020 26 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Наши друзья с ЮТУБ-канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие — нужна ваша помощь! | Русская весна

Наши друзья с патриотического канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие!

Аккаунт канала с более чем 818 тысячами подписчиков взломан. Управление контентом перешло в руки неизвестных лиц. Часть материалов уничтожена. Изменены имя, логотип и дизайн странички.

Если вы желаете помочь нашим друзьям в этот сложный для них момент, перейдите по ссылке и подпишите петицию в поддержку канала «День». 

Перейдя по ссылке, нужно спуститься вниз по странице и нажать синюю кнопку со словом Upvote.

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Наши друзья с ЮТУБ-канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие — нужна ваша помощь! | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1596780892

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14477 8723
    Maleos 7 августа 2020 в 12:07

    Когда стало очевидным, что, заявлявшийся изначально “патриотическим” День-ТВ, оказался обычным подпиндосником https://mediamera.ru/post/26897, засирающим мозги купившимся на его риторику дебилам, жыдосаксы решили подогреть к нему интерес, якобы его “украв”. При этом немедленно по всем каналам оповестили всех дебилов о новом месте, где этот ресурс будет сношать им моск. Стандартная примитивная комбинация, но дебилам такие вещи очень нравятся…

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