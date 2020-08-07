Наши друзья с патриотического канала «ДЕНЬ ТВ» терпят бедствие!

Аккаунт канала с более чем 818 тысячами подписчиков взломан. Управление контентом перешло в руки неизвестных лиц. Часть материалов уничтожена. Изменены имя, логотип и дизайн странички.

Если вы желаете помочь нашим друзьям в этот сложный для них момент, перейдите по ссылке и подпишите петицию в поддержку канала «День».

Перейдя по ссылке, нужно спуститься вниз по странице и нажать синюю кнопку со словом Upvote.

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