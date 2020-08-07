Главная » Политика, События

“Истина момента” или Что день грядущий нам готовит?

22:29. 7 августа 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/5wMMNiOoWnc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Истина момента" или Что день грядущий нам готовит?
Виртуальная реальность - сладкий концлагерь будущего, где цепи будут не нужны
...мир. Именно в момент борьбы с господами ...или в котелке, или во френче, или в свитере. Другой вопрос, что задача определения Грядущего... критерием истины. Опыт прошлого показывает, что в ...в их взаимодействии, то, что день грядущий нам готовит. Иначе – беда......
По новостям и событиям: так начиналась ПОБЕДА
...либералов. И наступающий момент их перекрашивания будет наиболее...в обществе только единицы.«Что день грядущий нам готовит?»Цифровые платформы,...журналиста - поиск и показ истины, цель журнаолухов - вой...кризисов.Прикрываясь Марксом (или как Шариков оправдывая ...
Исторический генотип русского народа и культура знаков
... образования или образовательную системогенетику, системогенетику экономики или экономическую ... на Земле в моменты её расцвета и ...вокруг ценности Правды – синтеза истины, добра, красоты и ...Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?» (2003), написанной...
Проснитесь, русы, нас величье ждёт!
...просто отголосок твоего сердца или желания, которое совсем... что путей к истине может быть много, но истина ...момента открытия швейцарского астронома, а наука по-прежнему что... стоит ознакомиться самостоятельно… Что день грядущий нам готовит? В последнее время......
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
...которое даёт нам истинное христианское учение, нам необходимо, ... целую концепцию грядущего мира на ...катастроф. Светлый день Пасхи ознаменован ...Нам всем, наконец то, НУЖНО понять, что «делались мы (хотим этого или...внимание на ключевых моментах, связанных с ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)