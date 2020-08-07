Дно достигнуто! Вывозим золото, Молитвы о дожде // Галопом по Европам #271

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Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).
Заложников нужно отпустить. Все уже явно что отпустить нужно. Их нужно отпустить уже завтра. В противном случае это подпортит дальнейшие отношения. Раскрытие некоторых моментов российскими спецслужбами перехлестывает все секреты белорусских спецслужб. Отпустить нужно и немедленно завтра же.