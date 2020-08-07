Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Дно достигнуто! Вывозим золото, Молитвы о дожде // Галопом по Европам #271

21:45. 7 августа 2020 13 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HBh4-GuoDZQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
... Показать/Скрыть описание Причины достигнутых независимой  Украиной весьма плачевных...украинский автомобильный рынок это поистине золотое дно. Его участники и прежде...больших территории, предназначенных для вывоза твердых бытовых отходов в Овидиопольском...
Двоеличие современных глобализаторов
...Глобальный гнозис имеет двойное дно. Внешняя сторона его... экономики посредством беспрепятственного вывоза капитала и демонтажа ...что уже было реально достигнуто в ходе модернизации, индустриализации...?Разрушение модерна и золотой миллиардВ этой связи ...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
...называют от миллиарда человек («золотой миллиард») до всего ... самом деле для закрепления достигнутого и недопущения развития. Разумеется... быстро. Даже без вывоза денег и без откровенного...разбирательствах, либо ложатся на дно… Либо дают адекватный ответ...
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
...загнан на тупиковую станцию Дно, и после отречения он...из целей войны для Англии достигнута!» «После того, как...полезных ископаемых. Тонны русского золота вывозились за границу. Для финансовых ...половину хранившегося в Казани золотого запаса Российской Империи. ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4817 3237
    малыш 7 августа 2020 в 22:22

    Заложников нужно отпустить. Все уже явно что отпустить нужно. Их нужно отпустить уже завтра. В противном случае это подпортит дальнейшие отношения. Раскрытие некоторых моментов российскими спецслужбами перехлестывает все секреты белорусских спецслужб. Отпустить нужно и немедленно завтра же.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)