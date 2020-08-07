Атака с тыла: сенатор либеральной ориентации Клишас рвется к креслу спикера Совета Федерации и угрожает родительским организациям
Атака с тыла: сенатор либеральной ориентации Клишас рвется к креслу спикера Совета Федерации и угрожает родительским организациям
Кто такой Клишас, нашим читателям рассказывать особенно не нужно. Бывший чиновник РФФИ, который в смутное время залоговых аукционов принял активное участие в судьбе «Норильского никеля» и в одночасье превратился в миллиардера и руководителя ряда потанинских активов, а в 2012 году был отправлен в Совет Федерации от имени правительства Красноярского края. Человек, о чьих замках в Швейцарии, коллекциях часов и прочих нажитых непосильным трудом активах в т.ч. за рубежом ходят легенды, не говоря уж о его личной жизни с сыном своего научного руководителя (при наличии официальной супруги и даже двоих детей). Казалось бы, такой персонаж, если уж попал во власть, должен как минимум сидеть тихо и не высовываться. Но не таков Андрей Клишас!
Широкая родительская общественность узнала о его существовании в 2016 году, когда г-н Клишас, уже будучи председателем комитета по конституционному законодательству СФ, открыто лоббировал внесенный его коллегой и единомышленником из Думы ельцинским министром Павлом Крашенинниковым «закон о шлепках» (закон, напомним, был внесен обманным путем: Путин предложил декриминализировать ряд легких статей УК, в том числе ст. 116 «Побои», а Крашенинников, наоборот, внес в ст. 116 оговорку про то, что побои, совершенные близкими родственниками, влекут наказание в виде реального лишения свободы; закон был принят и вступил в силу, но спустя полгода под давлением родительских организаций информацию о провокации довели до Путина, и тот же самый Крашенинников, получив пинка из администрации Президента, внес закон об отмене своего же закона).
Следующим ярким пятном законодательной биографии Клишаса была история с лоббированием опять же антисемейного законопроекта «О контингенте обучающихся». Этот законопроект тоже был принят Думой и СФ. Но потом Президенту Путину показали ролик РИА Катюша, в котором г-н Клишас агитирует за «Контингент» с позиции защиты прав оленеводов, и Президент наложил вето на этот закон. Вот этот ролик:
Клишас на некоторое время затих, но спустя два года снова напомнил о себе, выступив с инициативой принять законопроекты о фейковых новостях и о запрете критики власти.
Инициатива пришлась по душе либералам со Старой площади т.к. к тому моменту, в результате пенсионной реформы, рейтинг власти вообще и Путина в частности стал резко падать. Законопроекты приняли, хоть и со скрипом (подробности см. в нашем материале Торжество клишасов: как в Госдуме протаскивали законопроекты о защите компрадоров от критики.
После этой победы Клишас развернулся и начал фонтанировать инициативами. Зимой этого года, когда началась кампания за изменение Конституции, Клишас вместе с Крашенинниковым неожиданно всплыл в качестве сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в основной закон. И, видать, так освоился на руководящем посту, что всерьез начал кампанию по продвижению себя к креслу спикера СФ после Валентины Матвиенко (которую источники ТГ-каналов уже около года «уходят» на почетную пенсию). Но и свои старые ювенальные замашки Андрей Александрович тоже не забыл: так, узнав, что группа сенаторов под руководством Елены Мизулиной готовится внести масштабные изменения в Семейный кодекс (законопроект готовился более 3 лет при активном участии ведущих родительских организаций страны, в т.ч. экспертного центра ОУЗС ), Клишас с Крашенинниковым сработали на опережение, внеся альтернативный по духу законопроект, вводящий экспресс-суды по изъятию детей у родителей.
И если наш законопроект, хотя и получил неофициальное одобрение главного правого управления администрации президента и словесную поддержку Валентины Матвиенко, пока просто лежит в Думе без движения, законопроект Клишаса-Крашениннкова уже получил официальное согласование думского комитета по семье.
Против законопроекта Мизулиной развязана настоящая война в СМИ — притом главным критиком выступает замглавы комитета по семье, идейная соратница Клишаса и бывшая американская журналистка Оксана Пушкина, которая лоббирует в Думе адаптированный вариант Стамбульской конвенции по защите женщин (т.н. закон о насилии над семьей). Кстати, больше всего Оксану Викторовну возмутило то, что законопроект Мизулиной прямо запрещает педерастам и прочим извращенцам усыновлять детей.
Родительские же организации, в свою очередь, ответили ювенальщикам открытым письмом-обращением против ювенального законопроекта Клишаса-Крашениникова.
Также родители запустили в соцсетях петицию против легализации извращений (против принятия Россией новой ВОЗовской классификации болезней МКБ-11, признающей психосексуальные отклонения нормой, — см. тут и тут ).
Клишас не выдержал. И пошел в атаку на родительские организации, заявив, что пушкинский законопроект о насилии над семьей, который лоббировали международные фонды феминисток и гомосексуалистов и который нам с таким трудом удалось отбить осенью прошлого — зимой этого года, снова возвращается в повестку Думы и будет рассмотрен уже ближайшей осенью. Мало того, Клишас начал открыто угрожать противникам пушкинского законопроекта. Вот что он заявил:
«Специальные разбирательства в отношении лиц, выступивших против принятия в России закона о домашнем насилии, могут быть инициированы компетентными органами, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, 4 августа пишет "Парламентская газета". Сенатор отметил, что инициатива Совета Федерации о принятии закона о домашнем насилии вызвала резкую реакцию в обществе. "А это значит, что законопроект действительно попал в точку, затронул то, что волнует людей", — сказал Клишас.
Поэтому обсуждение законопроекта продолжится уже этой осенью. При этом, по мнению сенатора, российские родительские организации, выступившие против принятия закона, в том числе критикующие его положения о включении в систему профилактики насилия НКО, являются иностранными агентами.
"Давайте посмотрим, какие общественные организации массово распространяли, в том числе в соцсетях, петиции против этого законопроекта. И вы увидите, что это иностранные организации, зарегистрированные, например, в Испании. Они чётко подпадают под понятие иностранного агента", — утверждает Клишас».
Судя по всему, Клишас имел в виду платформу сбора петиций CitizenGO, которая зарегистрирована в Испании и которая действительно активно поддерживает российские родительские организации (своей платформы ни у ОУЗС, ни у РВС, ни у АРКСа, ни у кого из крупных родительских структур просто нет, потому на это нет денег; а на CitizenGO, в отличии от американского Change.org, который, не скрываясь, занимается подтасовками и накрутками в пользу извращенцев — чем, кстати, регулярно пользуются те же подельники Пушкиной ), работают честные и порядочные люди, такие же активисты родительских организаций. Впрочем, дело вовсе не в CitizenGO — это всего лишь один из многих ресурсов. Клишас же пытается объявить войну всему родительскому сообществу, т.е. сотням тысяч граждан России, которые активно участвуют в нашей борьбе за семейные ценности против таких вот Клишасов и Пушкиных.
И наоборот: как уже рассказывала «Катюша», закон об СБН лоббируют открытые иностранные агенты, признанными таковыми Минюстом РФ. Только под открытым письмом в поддержку закона Пушкиной, опубликованном в «Новой газете», стояли подписи 12 доказанных иноагентов, в т.ч. 9 официальных партнеров Сороса (!) и еще целый ряд фондов по защите прав содомитов просто грантоедов, сидящих на иностранном финансировании.
Вот для наглядности список борцов за закон Пушкиной из поста Александры Машковой — координатора того самого CitizenGO:
1. Кризисный центр для женщин «Анна», г. Москва — № 377160040 в реестре иноагентов Минюста, упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
2. Международная правозащитная группа Агора. Были признаны иноагентом. Ликвидированы судом как иноагент. С тех пор существуют без юрлица. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
3. Проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» — № 677180002 в реестре иноагентов.
4. Общероссийское общественное движение «За права человека» — были № 199190001 в реестре иноагентов, недавно ликвидированы Верховным Судом за нарушения законодательства. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
5. Благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», г. Санкт-Петербург — № 678160010 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
6. Информационно-аналитический центр «Сова», Москва — № 377160043 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса в качестве одного из его КЛЮЧЕВЫХ российских партнеров.
7. Межрегиональная Общественная Организация Правозащитный Центр «Мемориал» — № 277140009 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
8. Правозащитный совет Санкт-Петербурга — Сооснователи — Гражданский контроль, № 378140025 в реестре иноагентов.
9. Комитет против пыток, Нижний Новгород — в январе 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим 1 августа 2015 года членами организации было принято решение о ее ликвидации. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
10. Фонд «Общественный вердикт», г. Москва — № 677140008 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
11. Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие», г. Москва — № 377150025 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.
12. ОРОО «Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ"», г. Омск — № 355160008 в реестре иноагентов.
Сравните это с открытым письмом 181 родительской организации России, выступившей против этого законопроекта! (Это не считая десятков тысяч граждан, написавших отрицательные отзывы на сайт Совета Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи материнства и детства, участников экстренно созванного по этому поводу съезда ВРНС, множества депутатов, видных общественных и культурных деятелей и т.п.)
В общем, очень интересное у Клишаса понятие иностранного агента. Может, пора бы уже научиться смотреться в зеркало? А гражданам из Федеральной службы безопасности пора бы уже вспомнить о своих служебных обязанностях и не допустить реализации неуемных амбиций одиозного представителя исполнительной власти Красноярского края.
Источник: https://communitarian.ru/news/v-rossii/ataka-s-tyla-senator-liberalnoj-orientacii-klishas-rvetsya-k-kreslu-spikera-soveta-federacii-i-ugrozhaet-roditelskim-organizaciyam_07082020
Что значит обтекаемое “нестандартной ориентации”? Он гомик или педофил?
Что это за законы в стране, которые позволяют одному ненормальному извращенцу с точки зрения нормальных людей, вершить дела и судьбы семей страны, да ещё под покровительством НКО открыто сотрудничающих с СОРОСОМ и получающих деньги из-за границы, для своей разушительной деятельности.
О чём думает Дума и все ярые защитники и якобы патриоты России, когда извращенец с двойным гражданством вертит эту самую думу на том самом месте, в котором и находится весь его ум.
Если бы только в ГД заседали гомосеки ,а кто сам Володин ?а в ВШЭ -там они наполовину из таких.эти люди кагтавые с изьянами в психике всё пишут и пишут нам законы.
” Пока патриоты ломают копья, выясняя, кто из них лучше, Высшая школа экономики снова выделилась, опубликовав доклад Фонда «Либеральная миссия», в котором объявила поправки Конституции незаконными и отнесла Россию в разряд «консолидированных авторитаризмов». Параллельно там оправдали друга «борцов за свободную Ичкерию» клоачного профессора Гусейнова и планируют начать курсы по «гендерной грамотности».
П.С. осень приближается ,обострение у психов ,но почему с ними в строю неокоммунисты Мирры,Русы ,Серые
Эту Высшую Школу Энтузиастов по дискредитации России пора прикрыть…
Вечеслав ,ты лозунгами говоришь-надо бы прихлопнуть ,вычеркнуть ,наконец-то разобраться-это к кому ,народу у телека ,у моря ,в огороде или к власти ,отупевшей от денег.Представляешь какая богатая Россия ,вывезли уже по разным оценкам от 2 до 3 трлн долларов ,а она еще существует и помогает и пилят,пилят фонды Михалковы ,Малафеевы и Серебрянниковы с Хабенскими .Посмотри вчерашний арест проректора Гришина в МГУ,его особняк на Рублевке(есть видео)-зачем вывозить детишек в Израиль,США десятками тысяч ранее (клишасы рисовали законы тогда с крашенниниковыми)-можно разместиь их по 100 человек в таких домах -их уже тысячи в Подмосковье -дача в МЕждуречье Янека отдыхает-там кровати и столы от Людовиков 3и 4-х.Этог все на краденное ,попиленное.Это называется расслоение и закрепление статуса власти.Это они подготовили скрепы Системы-собственность.А для дискриминации выступлений,организован Хабаровск за убийцу фургала ,не поделившегося.
Народ спит,кушает и всё,его как Гражданского Общества нет……..
Пока нет.. Например, не в тему, – жила была Пиндосия, как не ко времени взбесились макаки, ставя под сомнения основы – лживую изТорию.
они не взбесились сами по себе,их ловко взбесили и им понравились бесплатные кеды ,они любят цветные тряпки.А кто взбесил ???-все те же любимые нами неоконы,финансисты и просто веселые люди ,ну хотят они они этих маразматиков ,типа Клинтонихи и Байдена в Президенты-это хуже даже Зе.Ты надеешься раскачать народ в РФ за деньги Ходора и хохлов фургалов??и начали с полухохляцкого ,с большой безработицей ,потому подрабатывшими на криминале с китаем -Хабаровска?? Не получится ,походят ,подзаработают и пойдут собирать грибы на зиму.Готовьте новых лидеров из глубинки -искренних до тупости.
П.С. ты скучаешь за Котом??нагородил ,напризывал за общую иЗторию с жидами и исчез.
Странные выводы у Вас по мне.) Я – за славянский мир, напомню. В России ( на Руси) должны править руские. А вот за “ловко взбесили” – респект , это касается и России – как “ловко” её имеют , впрочем , и соседей социальные паразиты.
Все-таки приедет на открытие АЭС ,не успела поспорить с Хохлом ,как сообщение о “перетерли”, мне даже кажется по инициативе Кремля.И стоило держать паузу а потом грохнуться? Фу.
как думаешь или может знаешь по чьей инициативе?мне важно .Все пишут, что политика грязное и гнилое дно (даже по интервью про их сборы и похвалюшки прошлым)но дно всегда пробивается следующим сюжетом.
Вчера был сигнал от АГЛ , что порешаем полюбовно. Сегодня ВВП ответил. И все дела.
нет ,вот только что на Русвесне- по инициативе старшего брата Пу.Пустота осталась,теперь ,как решит народ РБ.
Нет, как посчитают отдельные представители народа РБ. Проголосовала уже 1/5 часть избирателей.)
этот в конце интервью и это надо видеть-мхатовская пауза после вопроса:кто победит и знает ли он кто?………”знаю”- ответ .
И что ?
Не сочтите за труд: вы упомянули Володина как бы с намёком. У вас факты или таки подозрения?.. если факты, поделитесь, будьте любезны…
я не заготавливаю листовки, а пользуюсь информацией общедоступной, эти списки в нете-ищите,почему взрослый седой мужчина с мамой только.
Так я и думал.. Берёте пример с серых…
напишите мне листовку нод по-этому вопросу?
А не пора ли, после трёх возвратов nuдоро-иррациональных законов, лишать их инициаторов депутатских мандатов, как некомпетентных дуриков, мало разбирающихся в законотворчестве и направляющих свою деятельность против народов страны?
Они , Вячеслав, как раз умные. Они делают, и у них – получается. Они – среди своих.
По хорошему, перевоспитывать их надо. Принудительно. На лесоповале. Вот только дождёмся ли?
Горбатого только могила исправит.
Система сэр,она их создает,воспитывает,консервирует -она должна самосохранятся и самовозобнавляться.Они просто лучшие ее ученики и выгодоприобретатели.Бизнес и почти ничего личного,в Системе либо ты принимаешь её , либо она перемалывает тебя
Неприличная фамилия… …, ишиас…
Греф-нетрадиционный, Мединский-тоже, Этот -тоже.Прямо валом валят