Атака с тыла: сенатор либеральной ориентации Клишас рвется к креслу спикера Совета Федерации и угрожает родительским организациям

Дожили! Андрей Клишас, бывший ручной юрист олигарха Владимира Потанина, о чьей нестандартной сексуальной ориентации открыто говорят в СФ и пишут в интернете, прославившийся лоббированием антисемейных ювенальных законопроектов и авторством закона о запрете критики власти, рвется к креслу спикера СФ и угрожает родительским организациям.

Кто такой Клишас, нашим читателям рассказывать особенно не нужно. Бывший чиновник РФФИ, который в смутное время залоговых аукционов принял активное участие в судьбе «Норильского никеля» и в одночасье превратился в миллиардера и руководителя ряда потанинских активов, а в 2012 году был отправлен в Совет Федерации от имени правительства Красноярского края. Человек, о чьих замках в Швейцарии, коллекциях часов и прочих нажитых непосильным трудом активах в т.ч. за рубежом ходят легенды, не говоря уж о его личной жизни с сыном своего научного руководителя (при наличии официальной супруги и даже двоих детей). Казалось бы, такой персонаж, если уж попал во власть, должен как минимум сидеть тихо и не высовываться. Но не таков Андрей Клишас!



Широкая родительская общественность узнала о его существовании в 2016 году, когда г-н Клишас, уже будучи председателем комитета по конституционному законодательству СФ, открыто лоббировал внесенный его коллегой и единомышленником из Думы ельцинским министром Павлом Крашенинниковым «закон о шлепках» (закон, напомним, был внесен обманным путем: Путин предложил декриминализировать ряд легких статей УК, в том числе ст. 116 «Побои», а Крашенинников, наоборот, внес в ст. 116 оговорку про то, что побои, совершенные близкими родственниками, влекут наказание в виде реального лишения свободы; закон был принят и вступил в силу, но спустя полгода под давлением родительских организаций информацию о провокации довели до Путина, и тот же самый Крашенинников, получив пинка из администрации Президента, внес закон об отмене своего же закона).



Следующим ярким пятном законодательной биографии Клишаса была история с лоббированием опять же антисемейного законопроекта «О контингенте обучающихся». Этот законопроект тоже был принят Думой и СФ. Но потом Президенту Путину показали ролик РИА Катюша, в котором г-н Клишас агитирует за «Контингент» с позиции защиты прав оленеводов, и Президент наложил вето на этот закон. Вот этот ролик:



Клишас на некоторое время затих, но спустя два года снова напомнил о себе, выступив с инициативой принять законопроекты о фейковых новостях и о запрете критики власти.



Инициатива пришлась по душе либералам со Старой площади т.к. к тому моменту, в результате пенсионной реформы, рейтинг власти вообще и Путина в частности стал резко падать. Законопроекты приняли, хоть и со скрипом (подробности см. в нашем материале Торжество клишасов: как в Госдуме протаскивали законопроекты о защите компрадоров от критики.



После этой победы Клишас развернулся и начал фонтанировать инициативами. Зимой этого года, когда началась кампания за изменение Конституции, Клишас вместе с Крашенинниковым неожиданно всплыл в качестве сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в основной закон. И, видать, так освоился на руководящем посту, что всерьез начал кампанию по продвижению себя к креслу спикера СФ после Валентины Матвиенко (которую источники ТГ-каналов уже около года «уходят» на почетную пенсию). Но и свои старые ювенальные замашки Андрей Александрович тоже не забыл: так, узнав, что группа сенаторов под руководством Елены Мизулиной готовится внести масштабные изменения в Семейный кодекс (законопроект готовился более 3 лет при активном участии ведущих родительских организаций страны, в т.ч. экспертного центра ОУЗС ), Клишас с Крашенинниковым сработали на опережение, внеся альтернативный по духу законопроект, вводящий экспресс-суды по изъятию детей у родителей.



И если наш законопроект, хотя и получил неофициальное одобрение главного правого управления администрации президента и словесную поддержку Валентины Матвиенко, пока просто лежит в Думе без движения, законопроект Клишаса-Крашениннкова уже получил официальное согласование думского комитета по семье.



Против законопроекта Мизулиной развязана настоящая война в СМИ — притом главным критиком выступает замглавы комитета по семье, идейная соратница Клишаса и бывшая американская журналистка Оксана Пушкина, которая лоббирует в Думе адаптированный вариант Стамбульской конвенции по защите женщин (т.н. закон о насилии над семьей). Кстати, больше всего Оксану Викторовну возмутило то, что законопроект Мизулиной прямо запрещает педерастам и прочим извращенцам усыновлять детей.



Родительские же организации, в свою очередь, ответили ювенальщикам открытым письмом-обращением против ювенального законопроекта Клишаса-Крашениникова.



Также родители запустили в соцсетях петицию против легализации извращений (против принятия Россией новой ВОЗовской классификации болезней МКБ-11, признающей психосексуальные отклонения нормой, — см. тут и тут ).



Клишас не выдержал. И пошел в атаку на родительские организации, заявив, что пушкинский законопроект о насилии над семьей, который лоббировали международные фонды феминисток и гомосексуалистов и который нам с таким трудом удалось отбить осенью прошлого — зимой этого года, снова возвращается в повестку Думы и будет рассмотрен уже ближайшей осенью. Мало того, Клишас начал открыто угрожать противникам пушкинского законопроекта. Вот что он заявил:



«Специальные разбирательства в отношении лиц, выступивших против принятия в России закона о домашнем насилии, могут быть инициированы компетентными органами, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, 4 августа пишет "Парламентская газета". Сенатор отметил, что инициатива Совета Федерации о принятии закона о домашнем насилии вызвала резкую реакцию в обществе. "А это значит, что законопроект действительно попал в точку, затронул то, что волнует людей", — сказал Клишас.



Поэтому обсуждение законопроекта продолжится уже этой осенью. При этом, по мнению сенатора, российские родительские организации, выступившие против принятия закона, в том числе критикующие его положения о включении в систему профилактики насилия НКО, являются иностранными агентами.



"Давайте посмотрим, какие общественные организации массово распространяли, в том числе в соцсетях, петиции против этого законопроекта. И вы увидите, что это иностранные организации, зарегистрированные, например, в Испании. Они чётко подпадают под понятие иностранного агента", — утверждает Клишас».



Судя по всему, Клишас имел в виду платформу сбора петиций CitizenGO, которая зарегистрирована в Испании и которая действительно активно поддерживает российские родительские организации (своей платформы ни у ОУЗС, ни у РВС, ни у АРКСа, ни у кого из крупных родительских структур просто нет, потому на это нет денег; а на CitizenGO, в отличии от американского Change.org, который, не скрываясь, занимается подтасовками и накрутками в пользу извращенцев — чем, кстати, регулярно пользуются те же подельники Пушкиной ), работают честные и порядочные люди, такие же активисты родительских организаций. Впрочем, дело вовсе не в CitizenGO — это всего лишь один из многих ресурсов. Клишас же пытается объявить войну всему родительскому сообществу, т.е. сотням тысяч граждан России, которые активно участвуют в нашей борьбе за семейные ценности против таких вот Клишасов и Пушкиных.



И наоборот: как уже рассказывала «Катюша», закон об СБН лоббируют открытые иностранные агенты, признанными таковыми Минюстом РФ. Только под открытым письмом в поддержку закона Пушкиной, опубликованном в «Новой газете», стояли подписи 12 доказанных иноагентов, в т.ч. 9 официальных партнеров Сороса (!) и еще целый ряд фондов по защите прав содомитов просто грантоедов, сидящих на иностранном финансировании.



Вот для наглядности список борцов за закон Пушкиной из поста Александры Машковой — координатора того самого CitizenGO:



1. Кризисный центр для женщин «Анна», г. Москва — № 377160040 в реестре иноагентов Минюста, упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

2. Международная правозащитная группа Агора. Были признаны иноагентом. Ликвидированы судом как иноагент. С тех пор существуют без юрлица. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

3. Проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» — № 677180002 в реестре иноагентов.

4. Общероссийское общественное движение «За права человека» — были № 199190001 в реестре иноагентов, недавно ликвидированы Верховным Судом за нарушения законодательства. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

5. Благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», г. Санкт-Петербург — № 678160010 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

6. Информационно-аналитический центр «Сова», Москва — № 377160043 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса в качестве одного из его КЛЮЧЕВЫХ российских партнеров.

7. Межрегиональная Общественная Организация Правозащитный Центр «Мемориал» — № 277140009 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

8. Правозащитный совет Санкт-Петербурга — Сооснователи — Гражданский контроль, № 378140025 в реестре иноагентов.

9. Комитет против пыток, Нижний Новгород — в январе 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим 1 августа 2015 года членами организации было принято решение о ее ликвидации. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

10. Фонд «Общественный вердикт», г. Москва — № 677140008 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

11. Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие», г. Москва — № 377150025 в реестре иноагентов. Упоминаются в опубликованных в 2016 году документах фонда Сороса среди его российских партнеров.

12. ОРОО «Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ"», г. Омск — № 355160008 в реестре иноагентов.



Сравните это с открытым письмом 181 родительской организации России, выступившей против этого законопроекта! (Это не считая десятков тысяч граждан, написавших отрицательные отзывы на сайт Совета Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи материнства и детства, участников экстренно созванного по этому поводу съезда ВРНС, множества депутатов, видных общественных и культурных деятелей и т.п.)



В общем, очень интересное у Клишаса понятие иностранного агента. Может, пора бы уже научиться смотреться в зеркало? А гражданам из Федеральной службы безопасности пора бы уже вспомнить о своих служебных обязанностях и не допустить реализации неуемных амбиций одиозного представителя исполнительной власти Красноярского края.