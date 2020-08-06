Выдадут в Киев? Керимов над златом, Пепел Хиросимы // Галопом по Европам #270
22:07. 6 августа 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счёте фрустрировано [не удовлетворено] его стремление к смыслу, или, говоря словами Маслоу, его «первичные» запросы.