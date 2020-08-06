Главная » Видео, История, Мировоззрение

Санитарка выдавала медали своим любовникам. Фронтовые рассказы Великой Отечественной Войны.

18:20. 6 августа 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EmkHERejrxQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Выступление Ю.Ю. Болдырева в Политкафе. Если у вас нет времени, некогда или какие другие причины, посмотрите хотя бы с 42-й минуты. Где Болдырев размазыват Роджерса, заодно объясняя, почему он негативно относится к нынешней власти, и почему её необходимо менять.
... отместку ) А. Роджерс и написал свою "обличительную" статью. Которую не так...
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
... которых гарантирует безопасность едущих на свою "работу" эфэсбэшников и ментов....провокации, чтобы обосновать дальнейшее ужесточение своих репресиий. Как после Беслана ...им понадобится взрывов, чтобы решить свои государственные задачи? Средства, менее ...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Первым потенциальным кандидатом в президенты России стал “колдун-экстремист” Николай Левашов
... себя академиком и целителем.На своем сайте Левашов выложил сканы дипломов... двух миллионов действительных подписей в свою поддержку.Завтра, как ожидается, кандидатом... 2 декабря в Москве.На своем сайте целитель упоминает о встрече...
Код к Звездным вратам. Гобустан,Календарь Аннунаков [Документальный/FULL HD/2012]
О том, что было после потопа, какие знания остались от древних..Культ солнца ладья Ра египет гобустан пирамиды наскальные рисунки . Код к Звездным вратам. Гобустан,Календарь Аннунаков СКАЧАТЬ ВИДЕО Звездные врата в ГобустанеStar gate in Gobustan СКАЧАТЬ ...
Чего добиваются власти Украины? (Почему РФ не вводит войска)
... защитит. Вы переживаете за свою жизнь и за свою власть. Если Порошенко... хунты будет просачиваться в массы Свой гнев люди рано или поздно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)