Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

Дело в том, что и в некоторых европейских столицах, и в «аналитических центрах» США
уже возникает обоснованное впечатление, что многие страны Евросоюза
(и особенно в этом вопросе выделяются Германия
, Франция
и Италия
), а также некоторые страны Азии почему-то не горят желанием участвовать в новой холодной войне против КНР в качестве пешек США. Более того, им не хочется платить деньги за победу США в этой войне (что выражается в вечных скандалах по поводу нежелания Германии и Франции платить два процента от ВВП за американскую «военную крышу») и они даже не готовы сразу согласиться на полный запрет, например, поставок в Евросоюз оборудования китайской компании Huawei
для сетей 5G, что невероятно злит «антикитайских ястребов» в Вашингтоне и Лондоне. На фоне европейских заявлений о фактическом создании собственной армии и деклараций Макрона о желании вести независимую (то есть и не «прокитайскую», но и не «проамериканскую») внешнюю политику подозрения в том, что «сколотить» широкий антикитайский альянс будет очень непросто и очень дорого, только усиливаются, а вместе с ними усиливаются поиски решений этой проблемы.
Душилка ещё не выросла. Тренируйтесь пока: учитесь душить по ночам под одеялом своего одноглазого дракона.
Это эротические фантазии Старикова.
Нет смысла обсуждать его маструбацию.
и Huawei для сетей 5G” , что это за зверь ,что вокруг него столько плясок.Джонсон не желает Россию,а оборудование этого 5G приобрели то англичане.
5G это суперШПИОН )))
Сегодня ВСЕ гаджеты в России и в МИРЕ снимают и пишут хозяев постоянно и передают в США информацию.
а 5G будет передавать в Китай
понятно ,ну все совпадает со стратогемой Планировщика -США уходят -Англия ( не вся)вышла и переходит на ,именно на Китай,а мы что?, взяты надсмотрщиками таки за хорошее поведение-технологии переданы Китаю и этот шпион в т.ч. и вакцины разрешены трем странам и опять те же А.К.и Р.
Ага
Глобальные пЕрдикторы глобально пЕрдят.
Пукин-Пякин тебе нагадил в голову не слабо.
Я всех в том числе и тебя слушаю.А пякин на службе у ГП -это всего навсего элитка Германии и Швейцарии и наверняка еще и картавая ,что написала книги и программу для избганных и загоняет уже ни одно столетие в эту коллею планету.
Элитка не ОДНА.
Их много и разные.
Одни слабеют а другие силу набирают.
Всё меняется.
Вот китайская Ылитка появилась из НИЧЕГО и русская-питерская.
Ещё 30 лет назад никакой России НЕ БЫЛО.
ХОХЛЫ РУЛИЛИ
А сегодня есть
Такой большой Китай 1,5млрд и в 10 -м всего лишь.А Русь не единожды собирались все ,в последний раз в 1945 аж 26 партнеров приперлись+свои партизаны и кагтавые со спины.