Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

Эксперты Foreign Affairs не рекомендуют брать Россию в этот клуб, и они предпочитают «вариант D10», то есть схему Джонсона, но это не самое важное. Большой интерес представляет мотивация этой рекомендации, и она заключается в том, что даже если Россию каким-то образом удастся убедить участвовать в антикитайской борьбе, то схема Трампа все равно будет выглядеть очень плохо и будет в долгосрочной перспективе бесперспективной из-за того, что будет строиться прежде всего на антикитайской повестке, а вот из схемы Джонсона якобы можно извлечь некую позитивную повестку, то есть некую объединяющую идею, которая позволит создать не «альянс против Китая», а некий «альянс за все хорошее».

Под позитивной повесткой, конечно, подразумевается набор пустых лозунгов — «Демократия», «Свобода» и «Права человека». Особенно забавно, что появление такой позитивной повестки ставится в противовес нынешней внешней политике Вашингтона: «Соединенные Штаты могут выступить против возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, инициативы «Один пояс — один путь» и поддерживаемого Россией газопровода «Северный поток — 2″, но им будет сложно убедить другие страны сделать то же самое, если они не предложат убедительных альтернатив. Вашингтон не может победить что-то, используя ничто».

Проблема этого подхода в том, что вряд ли «Демократия» и «Свобода» с биркой «Сделано в США» заменят Германии российский газ или Италии — китайские инвестиции. Тут могли бы сработать американские деньги, но такие отношения Вашингтону не нужны, причем независимо от фамилии конкретного будущего президента: и Байдену, и Трампу нужны колонии, но вернуть Евросоюз в это положение уже вряд ли получится, причем неважно, в формате D10 или G11, а уж про Россию и говорить нечего.

Обложка: Рикша в маске с надписью «Бойкот Китаю» в Нью-Дели, Индия © AFP 2020 / Sajjad Hussain