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Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

16:50. 6 августа 2020 207 просмотров 9 коммент. Опубликовал:
Источник: ria.ru @ Иван Данилов
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином. В той или иной форме почти все обсуждаемые в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе варианты «удушения китайского дракона» предполагают создание какой-то широкой антикитайской коалиции, с прицелом на то, чтобы коллективными усилиями изолировать, обезвредить и сломать Китай примерно по той же схеме, которая использовалась для успешной борьбы с СССР.

Однако если на уровне каких-то направляющих принципов никакого разнообразия не наблюдается, то вот на уровне конкретного воплощения этих принципов возникает серьезная проблема, вокруг решения которой ломаются копья президентов, премьеров, дипломатов и аналитиков.

Дело в том, что и в некоторых европейских столицах, и в «аналитических центрах» США уже возникает обоснованное впечатление, что многие страны Евросоюза (и особенно в этом вопросе выделяются ГерманияФранция и Италия), а также некоторые страны Азии почему-то не горят желанием участвовать в новой холодной войне против КНР в качестве пешек США. Более того, им не хочется платить деньги за победу США в этой войне (что выражается в вечных скандалах по поводу нежелания Германии и Франции платить два процента от ВВП за американскую «военную крышу») и они даже не готовы сразу согласиться на полный запрет, например, поставок в Евросоюз оборудования китайской компании Huawei для сетей 5G, что невероятно злит «антикитайских ястребов» в Вашингтоне и Лондоне. На фоне европейских заявлений о фактическом создании собственной армии и деклараций Макрона о желании вести независимую (то есть и не «прокитайскую», но и не «проамериканскую») внешнюю политику подозрения в том, что «сколотить» широкий антикитайский альянс будет очень непросто и очень дорого, только усиливаются, а вместе с ними усиливаются поиски решений этой проблемы.
Авторитетный журнал Foreign Affairs, который выпускается под эгидой влиятельного «мозгового центра» Council on Foreign Relations («Совет по международным отношениям»), анализирует два подхода к этой проблеме, один из которых можно условно назвать «подходом Дональда Трампа«, а другой «подходом Бориса Джонсона«. С учетом колоссального влияния, которым обладает Council on Foreign Relations на мышление американской элиты и проамериканской элиты в Европе (сам «мозговой центр» является героем нескольких популярных теорий заговора, в которых он считается чуть ли не «теневым правительством США»), стоит посмотреть на те методы, которые предлагаются для решения кризиса американоцентричного мироустройства и успешной борьбы с «китайской проблемой», тем более что они имеют самое прямое отношение к России.
Несмотря на то что свежая статья Foreign Affairs вышла под заголовком «Совет демократий может спасти многосторонность (в международных отношениях. — Прим. ред.)», предложенные методы все равно ориентированы на фактическое сохранение доминирования Вашингтона в (как минимум западном) мире, и разница заключается в конкретных способах сохранения американской гегемонии.
В качестве отправной точки для рассуждений авторы авторитетного американского издания отталкиваются от констатации того, что существующий миропорядок откровенно дышит на ладан, а главную угрозу сейчас представляет не коронавирус, а Китай и Россия.
«Но даже до пандемии коронавируса многосторонняя система, которую Соединенные Штаты помогли построить после Второй мировой войны, едва справляется с решением самых насущных проблем в мире. COVID-19 показал, что король — голый, но на самом деле король был скудно одет уже некоторое время.
Поскольку мировой экономический центр тяжести сместился в сторону Индо-Тихоокеанского региона, структурам с глобальными амбициями стало невозможно претендовать на достоверное лидерство без значимого представительства в этом регионе. Но у G7, возникшей после нефтяного шока 1973 года, все ещё есть только один член — Япония — за пределами Евро-Атлантического региона. А «Большая двадцатка», которая была сформирована после азиатского финансового кризиса 1997 года и показала свою ценность во время глобального финансового кризиса 2008 года, оказалась слишком несовместимой с политической точки зрения и с точки зрения способности надежно решать международные проблемы. Тем временем Совет Безопасности ООН был покалечен возрождением агрессивного авторитаризма в Китае и России».

Это очень смелый диагноз, который можно свести к тезису: «Все пропало и ничего не работает!»

Соответственно, предлагаются два решения, одно от Трампа, другое от Джонсона.
«Джонсон был первым, кто подал идею для новой структуры. В мае он предложил создать альянс десяти ведущих демократий, состоящий из стран G7 плюс АвстралияИндия и Южная Корея, и назвать его D10 — для того, чтобы координировать политику в области телекоммуникаций и разрабатывать альтернативу лидеру китайского рынка Huawei, доминирующее положение которого в технологии 5G создало повсеместные проблемы безопасности. Вскоре после этого Трамп отменил встречу G7, которая должна была состояться в июне, и предложил вместо нее формат G11 на саммите осенью. Перещеголяв предложение Джонсона, новая группа Трампа будет включать те же страны, что и D10, но также и Россию».
Эксперты Foreign Affairs не рекомендуют брать Россию в этот клуб, и они предпочитают «вариант D10», то есть схему Джонсона, но это не самое важное. Большой интерес представляет мотивация этой рекомендации, и она заключается в том, что даже если Россию каким-то образом удастся убедить участвовать в антикитайской борьбе, то схема Трампа все равно будет выглядеть очень плохо и будет в долгосрочной перспективе бесперспективной из-за того, что будет строиться прежде всего на антикитайской повестке, а вот из схемы Джонсона якобы можно извлечь некую позитивную повестку, то есть некую объединяющую идею, которая позволит создать не «альянс против Китая», а некий «альянс за все хорошее».
Под позитивной повесткой, конечно, подразумевается набор пустых лозунгов — «Демократия», «Свобода» и «Права человека». Особенно забавно, что появление такой позитивной повестки ставится в противовес нынешней внешней политике Вашингтона: «Соединенные Штаты могут выступить против возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, инициативы «Один пояс — один путь» и поддерживаемого Россией газопровода «Северный поток — 2″, но им будет сложно убедить другие страны сделать то же самое, если они не предложат убедительных альтернатив. Вашингтон не может победить что-то, используя ничто».
Проблема этого подхода в том, что вряд ли «Демократия» и «Свобода» с биркой «Сделано в США» заменят Германии российский газ или Италии — китайские инвестиции. Тут могли бы сработать американские деньги, но такие отношения Вашингтону не нужны, причем независимо от фамилии конкретного будущего президента: и Байдену, и Трампу нужны колонии, но вернуть Евросоюз в это положение уже вряд ли получится, причем неважно, в формате D10 или G11, а уж про Россию и говорить нечего.
Обложка: Рикша в маске с надписью «Бойкот Китаю» в Нью-Дели, Индия © AFP 2020 / Sajjad Hussain

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Источник: https://nstarikov.ru/resheno-kitaj-budut-dushit-vdesjaterom-priglasjat-li-rossiju-117699

Метки: чит.клуб

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1480 1216
    Андрей Попов 6 августа 2020 в 17:15

    Душилка ещё не выросла. Тренируйтесь пока: учитесь душить по ночам под одеялом своего одноглазого дракона.

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  • 11253 9227
    марина 6 августа 2020 в 17:48

    и Huawei для сетей 5G” , что это за зверь ,что вокруг него столько плясок.Джонсон не желает Россию,а оборудование этого 5G приобрели то англичане.

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    • 21495 2233
      Русофилмарина 6 августа 2020 в 18:13

      5G это суперШПИОН )))
      Сегодня ВСЕ гаджеты в России и в МИРЕ снимают и пишут хозяев постоянно и передают в США информацию.
      а 5G будет передавать в Китай

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      1
      • 11253 9227
        маринаРусофил 6 августа 2020 в 18:26

        понятно ,ну все совпадает со стратогемой Планировщика -США уходят -Англия ( не вся)вышла и переходит на ,именно на Китай,а мы что?, взяты надсмотрщиками таки за хорошее поведение-технологии переданы Китаю и этот шпион в т.ч. и вакцины разрешены трем странам и опять те же А.К.и Р.

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        • 21495 2233
          Русофилмарина 6 августа 2020 в 18:29

          Ага
          Глобальные пЕрдикторы глобально пЕрдят.
          Пукин-Пякин тебе нагадил в голову не слабо.

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          • 11253 9227
            маринаРусофил 6 августа 2020 в 18:32

            Я всех в том числе и тебя слушаю.А пякин на службе у ГП -это всего навсего элитка Германии и Швейцарии и наверняка еще и картавая ,что написала книги и программу для избганных и загоняет уже ни одно столетие в эту коллею планету.

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            1
          • 21495 2233
            Русофилмарина 6 августа 2020 в 18:36

            Элитка не ОДНА.
            Их много и разные.
            Одни слабеют а другие силу набирают.
            Всё меняется.
            Вот китайская Ылитка появилась из НИЧЕГО и русская-питерская.
            Ещё 30 лет назад никакой России НЕ БЫЛО.
            ХОХЛЫ РУЛИЛИ
            А сегодня есть

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  • 11253 9227
    марина 6 августа 2020 в 19:12

    Такой большой Китай 1,5млрд и в 10 -м всего лишь.А Русь не единожды собирались все ,в последний раз в 1945 аж 26 партнеров приперлись+свои партизаны и кагтавые со спины.

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