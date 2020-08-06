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“Осажденная крепость”.

14:34. 6 августа 2020 84 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


После российских ЧВК, настала очередь американцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики ведется гибридная война. При этом он точно не знает, кто пытается дестабилизировать обстановку — американцы, украинцы или «восточные братья». По его словам среди задержанных есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе».

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем»

Как не трудно догадаться и как уже отмечалось ранее, Батька на предвыборный и пост-выборный период выбрал сценарий "Осажденная крепость", когда враги окружают со всех сторон, дабы осуществить мобилизацию электората и добиться победы в первом туре, чтобы избежать крайне неприятного для него второго тура, так как это будет означать еще длительный период нестабильности. Судя по частоте и алармизму заявлений, ставка делается на первый тур, поэтому заявления идут по нарастающей к 9 августа, а военные сборы намеченные на 10 августа, должны стать частью мероприятий по защите результатов выборов, где Лукашенко побеждает в один тур, а оппозиция объявляет о непризнании этих результатов и пытается организовать уличные акции протеста против итогов выборов.

По ЧВКшникам, Лукашенко предложил/потребовал приезда в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательств по этому делу, иначе грозит разбираться самостоятельно с учетом "человечности" https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1291312894345383938

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет"

МИД РФ между тем повторно потребовал освободить ЧВКшников, так как улик уличающих их в чем либо до сих пор не предъявлено.
В общем, до выборов эта история вряд ли разрешиться. Российских наблюдателей на этих выборах официально не будет, впервые с 90х годов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6075336.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Россия, США, Украина, цветные сценарии

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