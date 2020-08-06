“Осажденная крепость”.
14:34. 6 августа 2020 84 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
После российских ЧВК, настала очередь американцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики ведется гибридная война. При этом он точно не знает, кто пытается дестабилизировать обстановку — американцы, украинцы или «восточные братья». По его словам среди задержанных есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающих в Госдепе».
«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем»
Как не трудно догадаться и как уже отмечалось ранее, Батька на предвыборный и пост-выборный период выбрал сценарий "Осажденная крепость", когда враги окружают со всех сторон, дабы осуществить мобилизацию электората и добиться победы в первом туре, чтобы избежать крайне неприятного для него второго тура, так как это будет означать еще длительный период нестабильности. Судя по частоте и алармизму заявлений, ставка делается на первый тур, поэтому заявления идут по нарастающей к 9 августа, а военные сборы намеченные на 10 августа, должны стать частью мероприятий по защите результатов выборов, где Лукашенко побеждает в один тур, а оппозиция объявляет о непризнании этих результатов и пытается организовать уличные акции протеста против итогов выборов.
По ЧВКшникам, Лукашенко предложил/потребовал приезда в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательств по этому делу, иначе грозит разбираться самостоятельно с учетом "человечности" https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1291312894345383938
"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет"
МИД РФ между тем повторно потребовал освободить ЧВКшников, так как улик уличающих их в чем либо до сих пор не предъявлено.
В общем, до выборов эта история вряд ли разрешиться. Российских наблюдателей на этих выборах официально не будет, впервые с 90х годов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6075336.html
Чего нам бояться 200 заводов Россия строит за один год впереди планеты всей. Белоруссия Украина Казахия Узбекия Грузия… Кто такие где эти незнакомые беспонтовые непослушные страны? Плюнуть на них и растереть.
В данный момент белорусам надо голосовать за Лукашенко! И именно потому, что Бацька трус и соплежуй, беларусы (в том числе дебилы) протянут чуть дольше, чем если победит жыдофка Тихановская (Я-МЫ-97% ФУРГАЛ) https://yandex.ru/news/story/Tikhanovskaya_otmenila_predvybornyj_miting_v_Minske–c36c9bfce79c98104aef6157b86ede9c?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=108420947&rubric=society&stid=wulLEwbR_0kl4i5Q8HYq&tt=true&wizard=story: в этом случае войска США и НАТО будут в Менске через день-два. Они уже затоптали Польшу, подпрыгивая от нетерпенья пострелять в безоружных белорусов https://yandex.ru/news/story/SSHA_otpravyat_v_Polshu_dopolnitelno_1_tys._amerikanskikh_voennykh–4694ac1db93093589477589a03d0c8ec?lr=213&stid=vXKxp7Qijd0AWbDaEhYB&persistent_id=108409698&from=instory.. а мошт испытать на них вакцинку https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_4.html
После выборов Лукашенко “террористов” надо отпустить просто так, без чэлавечэский подаяний.