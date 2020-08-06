Они были готовы “порвать” дедулю, но что-то пошло не так… ТОП-7 Самых Странных Богачей Планеты

В сводках ежедневных новостей мы можем видеть этих людей в дорогих и красивых костюмах, одна лишь стоимость которых обычному человеку кажется просто заоблачной. Передвигаются они исключительно на люксовых автомобилях, а досуг свой проводят на престижных курортах. Стоимость одних лишь часов у большинства из них превышает стоимость квартиры, а у кого-то таких часов – целые коллекции. Огромные виллы, десятки квартир и недвижимость, разбросанная по всему миру. Ну, и, конечно же, миллионы на счетах родственников, детей и друзей.

Но иногда…

Иногда всё это может быть очень и очень по-другому.

И это настолько удивительно, что действительно поражает до глубины души. Как будто это какая-то параллельная реальность.

Сейчас вы увидите истории этих простых, или, наоборот, очень не простых людей, в которые верится с трудом.

Кажется, что всё это – какие-то голливудские фильмы. Хотя на самом деле это самая что ни на есть документальная действительность. Давайте на неё взглянем.

< ![CDATA[ ]]> 0:00< ![CDATA[]]> Введение

< ![CDATA[ ]]> 0:56< ![CDATA[]]> Хосе Альберто Мухика Кордано

< ![CDATA[ ]]> 3:00< ![CDATA[]]> Махмуд Ахмадинежад

< ![CDATA[ ]]> 6:35< ![CDATA[]]> Владислав Валентинович Тетюхин

< ![CDATA[ ]]> 9:49< ![CDATA[]]> Генриетта Грин. «Ведьма с Уолл-Стрит»

< ![CDATA[ ]]> 15:36< ![CDATA[]]> Харрис Розен

< ![CDATA[ ]]> 21:42< ![CDATA[]]> Савджи Дхолакия

< ![CDATA[ ]]> 24:20< ![CDATA[]]> Шейра Мунот

< ![CDATA[ ]]> 27:59< ![CDATA[]]> Итоги

Начнём с вот этого пенсионера из российской глубинки…

Ну конечно же нет, это не пенсионер, а президент развитой в экономическом отношении страны в Латинской Америке у себя на кухне. Хосе Альберто Мухика Кордано – 40-й президент Уругвая, занимал этот пост с 2010 по 2015 годы.

Его стиль жизни мало похож на то, как обычно живут сильные мира сего.

78–летний Эль Пепе (так зовут президента местные жители) жертвовал на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делает его самым бедным (или самым щедрым) президентом в мире. Президент зарабатывал 263 000 уругвайских песо (около 400 000 рублей) в месяц.

Себе он оставлял только десятую часть, 26 300 песо (40 000 рублей). Отказался от дворца и до сих пор живёт в небольшом сельском доме. Воду президент берет из колодца во дворе. Вместе с первой леди страны работает на земле, выращивает цветы. Хосе Мухика был участником партизанского движения, получил несколько ранений, из-за борьбы за независимость провел в военных тюрьмах 14 лет.

Самой крупной личной покупкой за всё время его президентства стал старенький «Фольксваген Жук» 1987 года выпуска.

Сразу вспоминается русская пословица: Богатый тот, кто может поделится, а бедный тот – кому всего мало.

ВОТ ЕГО СЛОВА: “Либo вы счастливы, имея очень мало и не нагружая себя сверх меры, потому что счастье — у вас внутри, либо вы ни к чему не придете. Это не оправдание бедности. Это оправдание сдержанности. Hо мы выдумали общество потребления, которое постоянно ищет роста. Когда роста нет, это трагедия. Мы придумали гoру чрезмерных пoтребностей.

Bы должны постоянно покупать, выбрасывать. Это наши жизни, которые мы ломаем. Kогда я что-то покупаю или когда вы это покупаете, мы ведь платим не деньгами. Mы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на тo, чтобы заработать эти деньги. Разница лишь в том, что невозможно купить жизнь. Жизнь проходит. И это ужасно.“ На самом деле, мудрый Хосе не единственный такой лидер.

Есть и другие примеры, вот, например, посмотрите на этого пастуха. Этого человека зовут Махмуд Ахмадинежад. Удивительно то, что этот мужчина был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. Мы не берёмся судить об его эффективности на посту президента. Мы всего лишь донесём информацию, которая не так давно была рассказана многим из СМИ и за короткий период времени успела наделать немало шума.

И вот почему.

Как утверждают многие источники, будучи президентом страны с населением почти 80 миллионов человек Ахмадинижад на работу ездил на маршрутном автобусе и оплачивал проезд как все остальные, покупая билет. При этом его жена во все это время работала обычной уборщицей: мыла полы в одном из учебных заведений столицы.

Про его личную жизнь известно немного, но вот некоторые детали. Удивительные, если не сказать шокирующие. Однажды журналист американского телеканала «Фоксньюс» спросила президента Ирана, Махмуда Ахмадинижада: «Скажите, когда Вы смотрите утром в зеркало, что Вы себе говорите?» .

Немного подумав, мужчина ответил: «Всегда помни, что ты не больше, чем простой слуга народа». Его поступки на посту президента удивляли с самого первого дня, когда Махмуд Ахмадинижад впервые вошел в кабинет государства. Он очень удивил многих тем, что дал распоряжение в срочном порядке висевшие там дорогие персидские ковры отдать одной из тегеранских мечетей, заменив их самыми обычными дешевыми коврами.

Но и это еще не все.