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Госдеп опубликовал доклад об «основах российской пропаганды»

02:00. 6 августа 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Госдеп опубликовал доклад об «основах российской пропаганды» | Русская весна

Госдепартамент опубликовал в среду доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором систематизирует свою концепцию «российской пропаганды» — под определение «пропаганды», в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.

«Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй.

Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве.

Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия», — говорится в докладе. 

В частности, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, «России-24» и других. В частности, примером дезинформации названа публикация РИА Новости «(Премьеру Великобритании) Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких». Доказательств того, что это дезинформация, не приводится.

По заявлению госдепа, «российской дезинформации» противопоставлены организованные усилия, которым напрямую намерены помогать США.

«Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов. Ей противостоит процветающее сообщество по противостоянию дезинформации, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия», — говорится в документе.

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на «противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России».

Кремль и МИД РФ в прошлом неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации. 

В США существует государственное агентство по иностранному вещанию — материнская структура «Голоса Америки» и радио «Свобода/Свободная Европа», которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ.

Организация, которая с 1994 года называлась «Совет управляющих по вопросам вещания (BBG)», была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596666235

Метки: Новости

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