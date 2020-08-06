Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Бесконечно рад, что могу доложить

06:01. 6 августа 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Через 12 лет после этого открытого письма Сталину, Михаил Ботвинник стал первый советским чемпионом мира, которым с небольшими перерывами оставался до 1963 года, заложив попутно основы того, что назовут "советской шахматной школой", плодами которой отечественные (да и отчасти зарубежные шахматы), пользуются до сих пор. Доминация отечественных шахматистов начавшаяся при Ботвиннике в 1948-м году завершилась лишь при Крамнике в "нулевых". Так что в случае с Ботвинником, лозунг "догнать и перегнать" был воплощен в полной мере, а наша страна в шахматном мире стояла многие десятилетия на недосягаемой высоте.

Разумеется, не обошлось и без той заботы, которая оказывалась руководством страны в деле завоевания мировой шахматной короны, а вопрос о так и не состоявшемся матче Ботвинника с Алехиным (англичане и американцы за дисквалификацию Алехина, так как то играл в турнирах на территории оккупированной нацистами Европы и якобы вынужденно подписался под парой антисемитских статей) решался Сталиным, которому Ботвинник писал лично. В итоге, тот матч не состоялся, а уже в матч-турнире 1948 года он уверенно победил советских и зарубежных претендентов, став 6-м чемпионом мира.

Как позднее писал в своих мемуарах сам "патриарх" (как шахматисты позднее называли Ботвинника):

«В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными – в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье.
И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты»



Его мемуары в четырех томах просто отличные. Начиная от чисто шахматной ценности (мне они отчасти помогли пройти путь от первого разряда до мастера FIDE) и заканчивая аналитическими заметками (не только о шахматах) и воспоминаниями о людях, с которыми он встречался (в шахматном мире он лично знал всех чемпионов. начиная Ласкера (который стал им еще в XIX веке) и заканчивая Каспаровым. Очень интересная жизнь, где нашлось место и товарищу Сталину. Что мне более прочего импонировало в этих книгах, это как наглядно он демонстрирует крайне необычный и нешаблонный стиль своего мышления.

PS1.Безусловно стоит отметить и заметку редакции журнала "Шахматы в СССР".
PS2. Картинка вот отсюда http://chess-news.ru/node/27241

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6074659.html

Метки: ботвинник, спорт, сталин, шахматы

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
... крайне возмущен, когда ему доложили о том, на каких ... адекватное воплощение именно в бесконечных масштабах вселенной. И вот...то иначе. Еще и радуются, что в кассе их не обчистили...разных способностей, например я могу лечить человека используя шаманский ...
Средневековая физика.
..., такой читатель не мог выбрать, кому же ...составляющими этой скорости. «Уж бесконечной, так бесконечной», – настаивал Ферма. ...Гюйгенс. Не успеет Ньютон доложиться о своих наблюдениях на... простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода...
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
...в заложники командира. Немедленно доложили на землю о захвате ..., поэтому я даже не могу сказать Вам.СХ: Людмила,...реализациям. Я рада, что у меня такие предки и рада, что о них...встреч с «инопланетными созданиями» бесконечное множество. Пример того как можно...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
... патологической политики «расширения ради расширения» Евросоюза в ...порнографией, назойливой рекламой и бесконечным спамом. К тому ...вот, вынуждены вам доложить, что по большей мере наш... кушает то, что дают, единственное, что могу просто дополнять питательными...
Н/ф рассказ ХАКЕРЫ часть-2 от автора
... инструкции, надо бы доложить о происшествии!- стал ...быстро закивал Аше головой, радуясь, что переложил ответственность на другого...даже шевелиться не мог, просто лежал и...что кажутся запрограммированными. Их повседневная жизнь напоминает какое-то бесконечное...
Почему падают самолеты? Мнение Ирины Волынец
... Советского Союза, даже радовался, что теперь наконец-то заживет...мог не знать (в этом и заключается цинизм), что...России. Руководство Эйрбас доложило, что в ближайшие 20 лет...телевизору бесконечные концерты и юмористические шоу — обхохочешься. Чему радуемся-то...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)