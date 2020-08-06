1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 2
10:12. 6 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 1
Туманный день в Пхеньяне
Ремонт автомобиля возле правительственного здания в центре Пхеньяна
Человек возле правительственного здания
Плакаты на улице
На улицах города
Портет Ким Ир Сена у входа в Центральный исторический музей
Класс на экскурсии в музее
Группа женщин марширует в форме
Группа танцоров
Группа девушек на уроке химии
Уроки по сборке-разборке автомата Калашникова в школе
Фотограф Джон Балмер (слева) с поэтом, журналистом и писателем Филипом Оуксом