Главная » История, Творчество

1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 2

10:12. 6 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 1


Туманный день в Пхеньяне


Ремонт автомобиля возле правительственного здания в центре Пхеньяна


Человек возле правительственного здания


Плакаты на улице








На улицах города










Портет Ким Ир Сена у входа в Центральный исторический музей


Класс на экскурсии в музее








Группа женщин марширует в форме


Группа танцоров


Группа девушек на уроке химии


Уроки по сборке-разборке автомата Калашникова в школе


Фотограф Джон Балмер (слева) с поэтом, журналистом и писателем Филипом Оуксом

Источник: https://humus.livejournal.com/7344532.html

Метки: история, корея, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В Сети появились снимки последнего ракетного пуска КНДР (ФОТО)
... ракетного испытания, осуществленного Северной Кореей. Снимки, которые тиражируют западные СМИ, были... в Тихий океан. Таким образом, Пхеньян подтвердил – его баллистические ракеты могут...
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017
...экономических партнеров» страны. Эксперты, изучавшие снимки, на которых северокорейский лидер Ким...в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян возобновил свои попытки. Подробный ...стран, которые тщательно следят за Пхеньяном. Поскольку в 2014 году ...
Мифы призрака второй корейской войны
... тому, как его понимают в Пхеньяне) обязаны будут развернуть по новым... горожане с охотничьими ружьями со снимков, обошедших мир во время кризиса... многочисленные группы для диверсионной борьбы.Пхеньян просчитался (об этом – в другой...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 апреля 2017
... ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии (ФОТО) К... США авиабазы ​​в Сирии в Пхеньяне называют “недопустимым актом агрессии против... Людерс. При этом автор знаменитого снимка, как оказалось, тесно связан с...
За планетой следят «умные» гаджеты и вирусы, которые невозможно удалить
... магазине бытовой техники. Фотоаппараты, передающие снимки на компьютер по воздуху, холодильники... то, что сделал это именно Пхеньян, предлагается на слово, ведь в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2017
... к очередным ракетным испытаниям. Официальный Пхеньян уже заявил, что ни за... ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии (ФОТО) К...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)