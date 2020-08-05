Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения оставалась спокойной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Несмотря на достигнутые договорённости, командование ВСУ по-прежнему их грубо нарушает, размещая тяжелое вооружение в населенных пунктах.

Так, по данным СММ ОБСЕ, отмечается нахождение двух самоходных зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» и бронетранспортера на территории жилого домостроения в н. п. Причепиловка. Также еще две боевые бронированные машины отмечены в н. п. Новозвановка.

Вблизи блокпоста ВСУ в н. п. Катериновка размещен бронеавтомобиль «Казак-2». Данные действия демонстрируют попустительство штаба «ООС» в вопросах выполнения принятых Украиной дополнительных мер по установлению режима прекращения огня.

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Кроме того, нами зафиксирована работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе н. п. Золотое, в зоне ответственности 30-й бригады, для подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ с целью сокрытия от ОБСЕ фактов размещения военной техники и нарушений режима прекращения огня.

Отсутствие контроля над личным составом со стороны офицеров ВСУ вызвало резкое увеличение случаев самовольного оставления части военнослужащими украинских вооружённых формирований.

Предоставленные сами себе солдаты, пользуясь отсутствием офицеров во время действующего перемирия, бесконтрольно перемещаются в прифронтовых районах, что, в свою очередь, приводит к трагическим последствиям.

Так, за прошедшие сутки трое военнослужащих ВСУ подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях в районах населённых пунктов Счастье и Троицкое.

В результате подрывов на минах один военнослужащий 24-й бригады ВСУ погиб в районе н. п. Троицкое, двое военнослужащих 25-й бригады получили тяжёлые ранения в районе н. п. Счастье.

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В период действующего перемирия в подразделениях Народной милиции ЛНР продолжаются практические занятия по боевой подготовке.

Так, в рамках летнего периода обучения на одном из полигонов НМ ЛНР прошли ночные занятия с танковыми экипажами, в ходе которых выполнялись упражнения по вождению танков в сложных условиях ограниченной видимости с использованием ночных приборов наблюдения и прицельных приспособлений.

Результаты занятий танковых подразделений были оценены на «хорошо».

Благодаря действующему перемирию, 4 августа 2020 г. сотрудники ООО «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей Миссии ОБСЕ продолжили работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».

В мероприятиях приняли активное участие инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР, продолжив проверку местности на наличие взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории.

За прошедшие сутки инженерно-саперными подразделениями НМ ЛНР было обнаружено и обезврежено восемь взрывоопасных предметов.

Также за прошедшие сутки на территории Республики с участием военнослужащих Народной милиции ликвидировано 13 пожаров, 9 из них связаны с загоранием сухой травы на открытой территории.

Мирное сосуществование во имя экономического и культурного процветания нашей молодой Республики является для нас главным приоритетом. Командование НМ ЛНР предпринимает все оговоренные меры по соблюдению условий режима перемирия.

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, обеспечивая безопасность граждан. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ.

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