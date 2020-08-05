Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2020
- 10:41 Список личного состава роты снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
- 10:34 Армия ЛНР соблюдает перемирие, но ВСУ несут потери.
- 03:00 Главнокомандующий специально допустил утечку данных о потерях ВСУ на Донбассе.
Список личного состава роты снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ
"Джокер ДНР" выложил еще парочку внутренних документов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая недавно "прославилась" забегом https://youtu.be/hqUJEVzZXto эстонского "медика" под Зайцево.
На сей раз выложены списки личного состава роты снайперов из данной бригады, причем списки свежие – на 9 июля 2020-го года.
Судя по частоте публикации документов, хакеры видимо распотрошили компьютеры штаба бригады, а разговоры командования ВСУ о том, что идет укрепление информационной безопаности так разговорами остались.
То ИПСОшников ломанут, то Генштаб, то штабные структуры на Донбассе, причем ломают как спецслужбы, так и хакеры.
В качестве бонуса.
https://dropmefiles.com/T3agH – скачать методичку "Процедура принятия решений по стандартам НАТО".
По этому пособию украинских офицеров пытаются учить принимать решения также, как это делают офицеры НАТО.
Обратите внимание, ориентировочные нормативы для продвижения в бою дивизии по стандартам НАТО даются по книге 1979 года.
Тут можно отметить опечатку, где немцы наступают в Арденнах в 1994 году.
Пособие на украинском и английском языках.
Ссылка на скачивание будет доступна неделю – разбирайте и учитесь принимать решения по стандартам НАТО. -)
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Армия ЛНР соблюдает перемирие, но ВСУ несут потери
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения оставалась спокойной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Несмотря на достигнутые договорённости, командование ВСУ по-прежнему их грубо нарушает, размещая тяжелое вооружение в населенных пунктах.
Так, по данным СММ ОБСЕ, отмечается нахождение двух самоходных зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» и бронетранспортера на территории жилого домостроения в н. п. Причепиловка. Также еще две боевые бронированные машины отмечены в н. п. Новозвановка.
Вблизи блокпоста ВСУ в н. п. Катериновка размещен бронеавтомобиль «Казак-2». Данные действия демонстрируют попустительство штаба «ООС» в вопросах выполнения принятых Украиной дополнительных мер по установлению режима прекращения огня.
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Кроме того, нами зафиксирована работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе н. п. Золотое, в зоне ответственности 30-й бригады, для подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ с целью сокрытия от ОБСЕ фактов размещения военной техники и нарушений режима прекращения огня.
Отсутствие контроля над личным составом со стороны офицеров ВСУ вызвало резкое увеличение случаев самовольного оставления части военнослужащими украинских вооружённых формирований.
Предоставленные сами себе солдаты, пользуясь отсутствием офицеров во время действующего перемирия, бесконтрольно перемещаются в прифронтовых районах, что, в свою очередь, приводит к трагическим последствиям.
Так, за прошедшие сутки трое военнослужащих ВСУ подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях в районах населённых пунктов Счастье и Троицкое.
В результате подрывов на минах один военнослужащий 24-й бригады ВСУ погиб в районе н. п. Троицкое, двое военнослужащих 25-й бригады получили тяжёлые ранения в районе н. п. Счастье.
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В период действующего перемирия в подразделениях Народной милиции ЛНР продолжаются практические занятия по боевой подготовке.
Так, в рамках летнего периода обучения на одном из полигонов НМ ЛНР прошли ночные занятия с танковыми экипажами, в ходе которых выполнялись упражнения по вождению танков в сложных условиях ограниченной видимости с использованием ночных приборов наблюдения и прицельных приспособлений.
Результаты занятий танковых подразделений были оценены на «хорошо».
Благодаря действующему перемирию, 4 августа 2020 г. сотрудники ООО «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей Миссии ОБСЕ продолжили работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
В мероприятиях приняли активное участие инженерно-саперные подразделения НМ ЛНР, продолжив проверку местности на наличие взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории.
За прошедшие сутки инженерно-саперными подразделениями НМ ЛНР было обнаружено и обезврежено восемь взрывоопасных предметов.
Также за прошедшие сутки на территории Республики с участием военнослужащих Народной милиции ликвидировано 13 пожаров, 9 из них связаны с загоранием сухой травы на открытой территории.
Мирное сосуществование во имя экономического и культурного процветания нашей молодой Республики является для нас главным приоритетом. Командование НМ ЛНР предпринимает все оговоренные меры по соблюдению условий режима перемирия.
Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, обеспечивая безопасность граждан. Наши устремления к мирному урегулированию по-прежнему остаются неизменными. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ.
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Главнокомандующий специально допустил утечку данных о потерях ВСУ на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности Республики, строго соблюдая Минские договоренности.
Низкий уровень воинской дисциплины и правопорядка отмечается в 24-й бригаде ВСУ, где с целью розыска военнослужащих, совершивших 1 августа разбойное нападение на местную жительницу н. п. Троицкое, прибыли представители военной службы правопорядка.
Во время поиска преступников на передовых позициях правоохранителями установлено нахождение шести военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения.
В своем объяснении солдат Полонько указал, что 2 августа волонтеры организации «Армия СОС» поздравили военнослужащих бригады с Днем ВДВ и привезли на позиции алкогольные напитки, которые личный состав взводного опорного пункта употреблял в течение последующих двух дней. В блиндаже представители ВСУ нашли 11 литров водки и 25 литров пива, которые еще предстояло освоить военнослужащим ВСУ в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск.
С целью уклонения от дисциплинарной ответственности командир 3-го батальона Поступальский доложил, что не давал разрешения волонтерам на посещение подразделения. Представителями ВСП начато служебное расследование.
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Высокий уровень небоевых потерь и увеличение случаев суицида среди военнослужащих ВСУ в зоне «ООС» позволяет военно-политическому руководству Украины формировать новые коррупционные схемы.
Принимаются показательные меры, демонстрирующие якобы заботу о морально-психологическом состоянии военнослужащих, а на деле призванные истребовать дополнительные средства из бюджета страны на создание управления психологической поддержки, закупку имущества и пунктов психологической помощи в войсках.
Так, главнокомандующий ВСУ Хомчак допустил контролируемую утечку сведений о количестве небоевых потерь ВСУ в зоне «ООС», официально заявив о 66 потерях в 2020 году и одновременно распространив через волонтера Мысягина список из 422 пострадавших военнослужащих, в том числе не менее 330 человек в результате подрыва на собственных минно-взрывных заграждениях.
Также Хомчак доложил министру обороны Тарану о совершении военнослужащими ВС Украины 39 самоубийств в первом полугодии 2020 года, что не соответствует вброшенным им же достоверным данным о самоубийстве 78 военнослужащих, не справившихся с психоэмоциональными нагрузками в результате принуждения руководства страны к ведению агрессивной войны и убийству мирных граждан Донбасса.
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