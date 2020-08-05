Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 августа 2020
- 09:20 «Самая страшная катастрофа в истории Ливана — по самой глупой причине».
- 08:04 Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек.
- 07:35 США готовят новые санкции против Сирии.
- 06:58 Бейрут объявлен зоной бедствия.
- 06:30 Источник в Пентагоне оценил слова Трампа об «атаке» на Бейрут.
- 03:24 Причина взрыва в Бейруте.
- 02:30 Это была атака: Трамп сделал неожиданное заявление о взрыве в Ливане.
- 01:02 Счёт идёт на тысячи: Озвучены страшные цифры погибших и раненых от взрыва в Ливане.
«Самая страшная катастрофа в истории Ливана — по самой глупой причине»
Глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук выдающегося дипломата и экономиста Евгения Максимовича Примакова) прокомментировал трагедию в Бейруте, где сильнейший взрыв 2750 тонн аммиачной селитры унёс жизни не менее 100 человек. Ранены по меньшей мере 4 тыс. жителей.
«Ну что ж. Судя по всему — аммиачная селитра.
Это самая страшная катастрофа в истории Ливана — по самой глупой причине: брошенный в порту груз, который там забыли на складе.
Ещё раз: глубочайшие соболезнования семьям погибших. Россотрудничество ищет пути оказания помощи.
Напоминаю, что в Русском доме (РЦНК) в Бейруте организован сбор помощи — медикаменты и перевязочные материалы», — сообщил российский дипломат.
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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
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США готовят новые санкции против Сирии
В США намерены ужесточать санкции против Сирии на основании «закона Цезаря», пока в стране не изменится власть. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном во вторник, 4 августа.
Так, по словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэла Рейберна, ограничительные меры против сирийских компаний и лиц не прекратятся, пока «сирийский режим и его союзники не согласятся» сменить власть в стране.
При этом американские эксперты заявили, что одни лишь санкции проблему не решат.
«Сложно понять, что еще делает правительство США в Сирии, кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует», — заявил бывший директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.
В то же время расширение американской властью санкционного списка в отношении Сирии, по мнению специалистов, вредит в первую очередь населению страны.
Справка
«Закон Цезаря» вступил в силу в США в середине июня 2020 года, он предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, а также любой государственной или частной организации, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.
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Бейрут объявлен зоной бедствия
Столица Ливана объявлена властями страны зоной бедствия после чудовищного взрыва, прогремевшего в портовой зоне Бейрута 4 августа.
Соответствующее решение принял Высший совет обороны Ливана. Ведомство рекомендовало правительству страны ввести в Бейруте чрезвычайное положение сроком на две недели.
«Военное ведомство выделит часть своего личного состава для выполнения специальных задач и поручит Следственному комитету разобраться в причинах этой катастрофы», — говорится в заявлении Высшего совета обороны.
Президент Ливана Мишель Аун распорядился выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на текущий год в виде чрезвычайных ассигнований. Средства будут направлены на устранение последствий страшного ЧП, поддержку больниц, выплаты семьям погибших и пострадавшим.
Военные по приказу президента начали патрулирование районов, пострадавших от взрыва ангара, где с 2014 года хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.
Число погибших в результате мощнейшего взрыва приближается к 100, ранены по меньшей мере 4000 человек. Больницы Бейрута переполнены, многие пострадавшие ещё не получили медицинскую помощь, поскольку остаются в своих разрушенных квартирах, не имея возможности выбраться из заблокированных помещений.
Уже известно, что среди пострадавших есть сотрудники нескольких зарубежных посольств и 48 миротворцев ООН. Вечером во вторник советник диппредставительства РФ в Ливане Вячеслав Максудов сообщил, что медицинская помощь потребовалась сотруднице российского посольства в Бейруте.
Ряд стран, включая Израиль, уже предложили Ливану помощь. Сообщается, что власти Сирии направили в Бейрут бригады скорой помощи, президент Башар Асад заявил, что больницы Дамаска готовы принимать пострадавших из Бейрута. Катар и Ирак направили в столицу Ливана полевые госпитали.
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Источник в Пентагоне оценил слова Трампа об «атаке» на Бейрут
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне опровергает заявление президента Дональда Трампа, что взрыв в порту Бейрута стал следствием «атаки».
Три чиновника министерства обороны США сообщили CNN, что по состоянию на вечер вторника «не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут во вторник, были «атакой».
Представители Пентагона заявили, что «не знают, о чем говорит президент», передает телеканал.
Один из источников сказал, что если бы были признаки того, что кто-то в регионе смог организовать и провести акцию такого масштаба, то за этим автоматически последовало бы наращивание «силовой защиты американских войск и активов в регионе».
Ранее на брифинге Трамп назвал взрывы в Бейруте «ужасной атакой».
«Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на взрыв, связанный с производством. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он, что это был удар, а не несчастный случай.
В то же время президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 тыс. 750 тонн хранившегося на складе нитрата аммония, конфискованного таможенными службами.
Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала «Аль-Джадид» также огласила версию о взрыве аммония, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, в результате взрывов в порту 78 человек погибли, почти 4 тыс. человек ранены. Он отметил, что многие числятся пропавшими без вести.
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Причина взрыва в Бейруте
Более-менее прояснилась история с взрывом https://colonelcassad.livejournal.com/6071776.html в Бейруте.
С очень большой долей вероятности причиной масштабного взрыва стал грузинский груз нитрата аммония/аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута с конца 2013-го года. Эту информацию подтвердил премьер-министр Ливана.
1. В 2013-м году ливанские власти арестовали судно, которое перевозило 2750 тонн нитрата аммония..
Как пишет pluto9999, груз был отправлен из Батуми в Мозамбик 23 сентября 2013-го года и 15 октября 2013-го года арестован в Ливане.
На корабле в море случилась техническая неисправность, в результате чего корабль зашел в Бейрут на ремонт.
Команда корабля разбежалась и владелец не стал предпринимать усилий по оплате ремонта и возвращению судна. В результате чего, груз был арестован и достался ливанцам. С 2014-го года он находился на складе в порту Бейрута.
2. Груз на территорию Ливана "доставило" судно "Rhosus", владельцем которого на тот момент являлся https://www.fleetmon.com/maritime-news/2014/4194/crew-kept-hostages-floating-bomb-mv-rhosus-beirut/ гражданин РФ Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.
На момент ареста груза (от которого отказался владелец), на борту были лишь 1 гражданин РФ и 3 гражданина Украины. Стоит отметить, что даже в указанном материале 6-летней давности отмечается взрывоопасность груза.
3. Как сообщает https://twitter.com/EHSANI22, с 2014-го года гос.органами Ливана предпринимались попытки сбагрить опасный груз военным или производителям фейерверков, но те отказались иметь дело с нитратом аммония по различным причинам, причем армия отказалась его принимать/покупать несколько раз.Одновременно с этим, уже с 2014-го года в правительственные органы Ливана поступали предупреждения (в том числе и от начальника таможни Бейрутского порта) о том, что этот груз находясь в порту Бейрута представляет опасность. Что не помешало властям проигнорировать данные предупреждения (теперь этим вопросом наверняка заинтересуется следствие – там наверняка всплывут имена и фамилии ответственных за это лиц), в результате чего бомба замедленного действия находилась в столичном порту, который 4 августа и уничтожила, вместе с частью города. Часть груза можно увидеть на заглавной фотографии.
3. Разумеется, остаются вопросы – стало ли возгорание и последующий взрыв следствием ужасной халатности (по одной из версий, причиной пожара стали сварочные работы для предотвращения вороства груза) и цепочки случайности или же тут имел место какой-то злой умысел – теракт, диверсия или что-то в таком духе.
Тем не менее, все это не отменяет вопиющей халатности и безответственности тех лиц, которые допустили саму возможность такого взрыва, не найдя за 6,5 лет возможности избавиться от опасного груза.
Стоит отметить заявление Трампа, который считает, что взрыв в Бейруте стал следствием взрыва бомбы и это была атака, сославшись на мнение неназванных генералов Пентагона, которые по заявлению Трампа, не считают взрыв "производственным".
4. Вечером Бейрут объявили зоной бедствия.
Отмечается, что разрушенное зернохранилище в порту Бейрута, спасло массу жизней, приняв на себя часть удара – если бы не эта помеха, жертв к югу от эпицентра взрыва было бы гораздо больше. По различным подсчетам, в зоне затронутой взрывом проживало до 200-250 тыс. человек.
Тем не менее, количество жертв огромно и это число постоянно увеличивается. Про колоссальный ущерб столице Ливана и говорить не приходится. Находящемуся в экономическом кризисе Ливану, будет крайне трудно восстанавливаться от этого удара без серьезной международной помощи. Стоит также отметить, что Ливан находится под американскими санкциями.
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Это была атака: Трамп сделал неожиданное заявление о взрыве в Ливане
Президент США Дональд Трамп неожиданно решил сделать заявление, противоречащее официальной версии ливанских властей, утверждающих, что взрыв в Бейруте прогремел из-за детонации 2700 тонн конфискованной много лет назад аммиачной селитры, хранившейся на складе в столичном порту.
На пресс-конференции Трамп ответил на вопрос о том, есть ли основания полагать, что в Бейруте имела место атака неизвестных сил, а не несчастный случай:
«Судя по взрыву, кажется, что именно так. Я имел общение с некоторыми из наших великих генералов. Они полагают, что это была атака. Они понимают больше, чем я. Это не был какой-то тип промышленного взрыва. Там взорвалась какая-то бомба, да», — уверенно заявил глава Соединённых Штатов.
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Счёт идёт на тысячи: Озвучены страшные цифры погибших и раненых от взрыва в Ливане
По последним данным, озвученным властями Ливана, количество постращавших приближается к 4000 человек.
Как минимум около 100 человек погибли. Множество людей в настоящее время числятся пропавшими без вести. Несомненно многие из них пополнят страшную статистику смертей.
В течение 48 часов власти обещают назвать окончательную причину страшной трагедии в столице.
Пока правительство озвучило факты: на складе в морской гавани Бейрута более 6 лет хранилось 2750 тонн взрывоопасной аммиачной селитры — конфискованный контрабандный груз, который давно должен был быть утилизирован уполномоченными специальными службами.
Ударной волной и осколками было повреждено множество зданий и сооружений в столице ближневосточной республики, часть домов практически разрушены.
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