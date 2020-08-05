Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 августа 2020

В США намерены ужесточать санкции против Сирии на основании «закона Цезаря», пока в стране не изменится власть. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном во вторник, 4 августа.

Так, по словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэла Рейберна, ограничительные меры против сирийских компаний и лиц не прекратятся, пока «сирийский режим и его союзники не согласятся» сменить власть в стране.

При этом американские эксперты заявили, что одни лишь санкции проблему не решат.

«Сложно понять, что еще делает правительство США в Сирии, кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует», — заявил бывший директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

В то же время расширение американской властью санкционного списка в отношении Сирии, по мнению специалистов, вредит в первую очередь населению страны.

Справка

«Закон Цезаря» вступил в силу в США в середине июня 2020 года, он предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, а также любой государственной или частной организации, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.

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