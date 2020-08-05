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Радио Аврора 04.08.2020

09:11. 5 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Московское время четырнадцать часов три минуты, а это значит, как все5гда, по вторникам, по традиции я рад приветствовать в нашем эфире политического консультанта Анатолия Александровича Вассермана. Анатолий Александрович, добрый день.

Здравствуйте.

Мы отвечаем сегодня на ваши вопросы в прямом эфире, не забывайте их отправлять прямо сейчас и по мере возможностей мы будем их зачитывать. Анатолий Александрович, хотел бы узнать вашу точку зрения по поводу событий, которые сейчас происходят в Белоруссии. Как Вы считаете, что это за группа, которую вскрыли власти Белоруссии? Ваше мнение, на этот счёт, хотелось бы узнать.

Насколько я могу судить власти Белоруссии пока не сумели предъявить ничего опровергающее официально обнародованное назначение статуса этой группы. То есть это действительно люди работающие в каком-то частном охранном предприятии, они действительно летели на охрану каких-то зарубежных инфраструктурных объектов. Но то что контракт оформлен белорусским деятелем, то что этим людям организовали опоздание на заранее заказанный авиарейс, то что этих людей разместили в гостиницах достаточно жёстко контролируемых службой охраны президента Белоруссии, ну и многие другие подробности, показывает, что речь идёт о сознательной провокации. И вот тут у меня очень плохие для Александра Григорьевича Лукашенко предчувствия.

Как я уже не раз отмечал в разных структурах, девятого августа, то есть в ближайшее воскресенье состоятся уже шестые выборы президента Белоруссии и понятно, что если не случится ничего сверхъестественного и в шестой раз выиграет Александр Григорьевич Лукашенко, следовательно то, что мы наблюдаем, это как раз попытки организовать нечто сверхъестественное. И то что сам Александр Григорьевич охотно повторяет, то что ему вливают в уши какие-то деятели из его ближайшего окружения, показывает, что он, либо не может в полной мере оценить насколько всё происходящее опасно лично для него, либо повторяет ошибку сразу двоих президентов Украины – Кучмы и Януковича. Оба они рассчитывали, что их базовый электорат русское большинство граждан Украины от них в любом случае никуда не денется и надеялись заодно завоевать симпатии антирусского меньшинства.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-04-08-2020/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, лукашенко

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