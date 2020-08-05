Юрий Гагарин навсегда стал символом безграничных человеческих возможностей, а наша страна надолго закрепила за собой статус главной космической державы. Мы хотим напомнить первое интервью, которое дал Юрий Гагарин, вернувшись на Землю всепланетарной знаменитостью. Интервью взял легендарный журналист, писатель-натуралист, член РГО Василий Песков. Мы публикуем интервью с разрешения наших информационных партнёров из газеты «Комсомольская правда».

Пять часов с Юрием Гагариным

Репортаж наших специальных корреспондентов с борта самолёта Ил-18 номер 75717

Мы не спали всю ночь. Не могли сомкнуть глаз, как, наверное, не могли этого сделать миллионы людей в ту ночь. Завтра первый в мире космонавт Юрий Гагарин полетит в Москву, где его ждут москвичи, вся страна, весь мир. Мы почувствовали себя бесконечно счастливыми, когда поздно вечером получили разрешение быть на борту самолёта, который доставит его в Москву.

Ещё рассвет не растаял над лесом, присыпанным легким и неожиданным в это весеннее утро снегом, а мы уже мчались к дому, где жил два эти дня космонавт.

— Тише. Он отдыхает!.. — встретили нас в дверях. И мы поняли эту строгость. Сейчас где-то рядом отдыхает человек, сто восемь минут проработавший в космосе…

Он вышел неожиданно. Будто помолодевший за ночь, свежий, сильный. Упруго шагнул через порог и опять крепко, как тисками, пожал всем руки.

— Ну вот, сегодня в Москву…

Фото: pixabay.com

Но прежде чем снова подняться на борт воздушного корабля, который доставит его в Москву из района приземления, Юрий Гагарин вышел на широкий откос, откуда виднелись разливы, лес в синей дымке. Минуту стоял молча, глядел на родную землю.

…Автомашины вырываются на широкое поле аэродрома, где застыла гигантская махина — Ил-18.

Летчики Борис Павлович Бугаев и Пётр Михайлович Воробьёв приглашают космонавта в свою (земную для него!) машину. Это опытные люди. Они водили воздушные корабли над нашей страной, пересекали Атлантику, ходили над Африкой и Азией. Сегодня страна доверила им первого своего человека, побывавшего в космосе…

Поднимаемся на борт вслед за Юрием. Прежде чем включить двигатели, лётчики, волнуясь, преподнесли ему скромный подарок — модель того самого «Ила», на котором теперь космонавту предстояло проделать путь до Москвы. Рассаживаемся по местам, и вот уже вспыхивает надпись: «Просьба не курить, пристегнуться ремнями». Юрий глядит на эту надпись и чуть улыбается. Но порядок есть порядок. И он послушно под ласковым взглядом бортпроводницы Инны Давыдовой застёгивает ремень.

— Товарищи, — говорит Инна Давыдова, больше всего обращаясь, конечно, к Юрию, — наш полёт будет проходить на высоте 7 тысяч метров…

И опять Юрий чуть-чуть улыбнулся. Семь тысяч метров… Ещё позавчера он глядел на землю с высоты трёхсот с лишним километров.

— Наша скорость, — продолжает бортпроводница, — 650 километров…

Шестьсот пятьдесят километров — и 28 тысяч километров в час! Как сопоставить скорость этого первоклассного лайнера с той космической, которая уносила Юрия к звёздам 12 апреля 1961 года?..

Фото: Александр Рубашкин, МАММ/МДФ, с сайта kosmo-museum.ru

На крыльях «Ила» крупными буквами надпись: «СССР». Это имя страны, ставшей самой могучей в мире за сорок с небольшим лет: страны, шагнувшей от сохи в космос. Внизу потянулись сплошные облака. Смотреть было не на что, и мы уже хотели было расспрашивать о полёте, но пришёл командир корабля и пригласил Юрия в кабину.

— Хотите посидеть рядом?

— С удовольствием! — по-мальчишески радостно воскликнул Юрий. — Мне это место дороже всего на свете.

В 10 часов 50 минут по Москве Бугаев вышел из кабины:

— Что на земле делается, братцы! Наш радист не может отбиться. Журналисты умоляют, требуют, просят хоть одно слово от Юрия. А вы знаете, — добавил он, — сейчас к Москве летят два самолёта: наш, с востока, и «Ильюшин» № 75716 с юга. На нём летит Никита Сергеевич Хрущев, чтобы встретить героя…

Юрий выходит из кабины пилотов, снова садится у иллюминатора, и здесь мы начинаем разговор:

— Какою вы видели Землю оттуда, из космоса?

— Я видел её в земном ореоле. Видите, вон там. — Он показывает на горизонт, где белые облака переходили в сизоватую туманную дымку. — В космосе «земная» голубизна переходит в тёмный цвет.

— Вы видели звёзды в полёте?

— Видел.

— Какие?

— Не успевал определять. Скорость-то какая, знаете… Звёзды мелькали в иллюминаторе, как светлячки.

Фото из архива ИД «Комсомольская правда»

— А какой был иллюминатор у вашего корабля? Квадратный? Круглый?

Юрий улыбнулся:

— Хороший иллюминатор, очень хороший! Когда облака подо мной пропадали, я видел большие реки, леса, горы. Крупные города хорошо видно.

— Африка такая же, как на глобусе?

— Похожа. Глобусу можно верить! Человек свою Землю облазил здорово. Теперь вот космос… Когда я уходил на максимальное расстояние от Земли, она явственно приобретала форму шара.

— Что вы чувствовали в это время, о чём вспоминали?

— Вспоминал о многом. Вы же понимаете… О доме, о матери. Ребятишки у меня… Страну нашу огромную сверху увидел. О многом вспомнилось, многим спасибо хотелось сказать… В космосе я работал: надо было записывать показания приборов, отвечать Земле и слушать её, надо было отстукивать ключом, а кроме того, следить ещё за… своими вещами. Я находился в состоянии невесомости. Мои планшет и карандаш того и гляди могли «уплыть» куда-нибудь. Занятная штука: тяжёлый планшет вдруг сам по себе повиснет в воздухе и плывёт… Да что планшет! Ноги я поднял и без всякого напряжения опустил. Опустил, а они висят. Проделал то же с руками — и руки висят… Дышалось легко. Иногда я начинал петь. Так, для себя. Песни я и с Земли слышал. Для меня все время передавали музыку — песни о Москве, вальсы, марши… Скучно не было. А потом голос с Земли напомнил: пора закусить.

Фото: pixabay.com

— Что вы ели?

— Специально приготовленную пищу. Но и нашего русского хлеба попробовал в космосе.

— Кто говорил с вами с Земли?

— Точно пока не знаю.

— Это был мужчина, женщина?

— Мужчина. И очень хороший человек, голос его мне был так дорог… А вообще-то для лирики у меня не оставалось времени…

— Кстати, по какому прибору следили за временем?

— А вот по этим земным часам. — Юрий чуть отвернул рукав кителя и показал обычные штурманские часы производства 1-го Московского часового завода.

— И как они после космоса?

— Ходят секунда в секунду!

Фото из архива ИД «Комсомольская правда»

— О чём вы подумали, когда получили сигнал о приземлении?

— О том, что наступил самый важный момент…

— Как встретила Земля?

— Погода была отличная. Небольшая облачность, солнце, ветерок. И когда надо мной раскрылся парашют и я ощутил крепкие стропы — запел! Запел во весь голос, что называется — на всю Вселенную: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках её сын пролетает…»

Да. Родина слышала своего сына. Родина каждую минуту знала, где он находится, как себя чувствует. И вот сейчас она опять следит за его полётом. Но теперь уже домой, в Москву.

Недалеко от столицы из облаков неожиданно вынырнула семёрка реактивных истребителей. На глубоких виражах они разошлись, на секунду скрылись из виду, и вот они уже рядом с «Илом». По два — у крыльев, три — сзади.

Мы видим улыбающиеся лица лётчиков. Юрий долго смотрел на них, махал им руками. Потом позвал бортпроводницу и протянул листок:

— Попросите, пожалуйста, радиста передать от меня…

И радист передал: «Друзьям лётчикам-истребителям. Горячий привет! Юрий Гагарин…»

Все буквально прилипли к иллюминаторам. И в тот самый миг, когда лётчики услышали привет космонавта, они чуть-чуть покачали ему крыльями.

Мелькнули подмосковные посёлки внизу. На улицах и на шоссе — толпы людей. Они видят Ил-18, окружённый семёркой истребителей. И даже если не слышат радио, понимают: летит он, герой космоса.

И вот под крылом Москва. Сверху видно: людские реки на улицах. Алые флаги, знамёна движутся к центру, на Красную площадь, к Кремлю. Потом мелькают башни Кремля, проносятся очертания зубчатой древней стены. Сколько видели седины Кремля, но такого… Не было на земле такого! Юрий прильнул к иллюминатору. Следы волнения, счастья на его лице. И нам показалось, что, если бы он даже расплакался в эту минуту, люди бы поняли его слёзы…

Василий Песков (в центре в шапке) с первыми космонавтами. Фото из архива ИД «Комсомольская правда»

— Юра, ты долго ждал этой минуты?

— Совсем не ждал. Не думал, что мне придётся…

Скрылась Москва. «Внуково». Ушли в облака истребители. Выпущено шасси. Мы не услышали легкого касания земли. Земля, как мать, ласково приняла в объятия своего сына… Юрий оторвался от иллюминатора, выдохнул:

-Ну вот и дома…

…Самолёт рулил туда, где возле здания аэропорта уже разлилось людское море. Сейчас, сейчас люди увидят Героя Юрия Гагарина, гражданина Союза Советских Социалистических Республик, вернувшегося на родную землю из далёкого космоса…

Павел Барашев, Василий Песков