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Пролетариат сегодня. Марина Бурик // MarxismWave #6

13:49. 5 августа 2020 91 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-mS9XBwJJH8

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Пролетариат сегодня. Марина Бурик // MarxismWave #6
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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1475 1211
    Андрей Попов 5 августа 2020 в 14:01

    Когда про комунистическую половую свободу женщины от мужа будет статья? Долой закрепощение даёшь свободу от мужа-тирана!

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  • 32123 27929
    Вячеслав 5 августа 2020 в 15:01

    Пролетарий – от лат. “proles” – потомство, безмолвный раб, способный лишь к размножению себе подобных. А в наше время, – ещё смотреть футбол, попивая спиртные напитки, как высшее блаженство…

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