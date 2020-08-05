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Прокурору не интересно

17:42. 5 августа 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Заговорщик Жвания продолжает жаловаться на Ютубе, что Прокуратура принципиально игнорирует его показания о совершенных преступлениях и отказывается его допрашивать, хотя он готов давать показания и нести ответственность.



Тот случай, когда не прокуратура бегает за преступником чтобы его поймать. а преступник бегает за прокуратурой, чтобы сдаться, но прокуратура от него постоянно убегает.
Скорее всего будет бегать как минимум до выборов в США. И если там победит Трамп, то внезапно Жванию могут заметить. А вот если победит Байден, то никому признания Жвании нужны уже не будут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6073897.html

Метки: евромайдан, жвания, порошенко, Украина, юмор

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