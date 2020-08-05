Прокурору не интересно
17:42. 5 августа 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Заговорщик Жвания продолжает жаловаться на Ютубе, что Прокуратура принципиально игнорирует его показания о совершенных преступлениях и отказывается его допрашивать, хотя он готов давать показания и нести ответственность.
Тот случай, когда не прокуратура бегает за преступником чтобы его поймать. а преступник бегает за прокуратурой, чтобы сдаться, но прокуратура от него постоянно убегает.
Скорее всего будет бегать как минимум до выборов в США. И если там победит Трамп, то внезапно Жванию могут заметить. А вот если победит Байден, то никому признания Жвании нужны уже не будут.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6073897.html
Цирк на дроте))))