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Почему в США никогда не будет революции

16:33. 5 августа 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В студии Петербургского исторического клуба, что выходит на радио «Петербург», вместе с доктором философских и кандидатом исторических наук профессором СПбГУ Андреем Леонидовичем Вассоевичем, мы обсудили массовые беспорядки, которые нынче происходят в США, и попытались дать ответ на вопрос — почему в США революция невозможна.

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P.S. Предыдущие материалы с участием А.Л.Вассоевича:

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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-v-ssha-nikogda-ne-budet-revoljucii-117665

Метки: блог, Видео

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