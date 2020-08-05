Почему в США никогда не будет революции
16:33. 5 августа 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В студии Петербургского исторического клуба, что выходит на радио «Петербург», вместе с доктором философских и кандидатом исторических наук профессором СПбГУ Андреем Леонидовичем Вассоевичем, мы обсудили массовые беспорядки, которые нынче происходят в США, и попытались дать ответ на вопрос — почему в США революция невозможна.
P.S. Предыдущие материалы с участием А.Л.Вассоевича:
- Кому и зачем нужен коронакризис
- Как убивали Сталина
- Потрясающая и неизвестная история Блокады Ленинграда. Военный Дневник Тани Вассоевич
- Говорим по-русски
Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-v-ssha-nikogda-ne-budet-revoljucii-117665