... Первыми реформаторами Славянской Буквицы можно по праву ...злые деяния... и каждый ответит за свое беззаконие... ...Для него еврейский вопрос не есть вопрос о том,... в Москву на конгресс русской диаспоры и... и есть неотъемлемой частью Изначальной Веры Первопредков....
...(по другим наречиям, буквица) письменами или буквами..., сколькоискажённых! Большею частью один списывал у ...союзе с сионистами. Конгресс “Фашистского Интернационала” в... систему. Этот вопрос достаточно доказательно осветил... и немцы найдут ответ в своих языках...
Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.