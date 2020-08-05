Ефремов ничего не помнит
11:45. 5 августа 2020 133 просмотра 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Ефремова хотят оклеветать
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу. Об этом он сказал на заседании Пресненского суда Москвы, передаёт ТАСС.
«В настоящее время мною получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — отметил адвокат.
Он уточнил, что у него есть данные о том, что сторона потерпевших «собирается привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля».
«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии», — заявил Пашаев.
https://russian.rt.com/russia/news/770881-efremov-dtp-dokazatelstva – цинк
Также на суде Ефремов заявил, что не может признать свою вину, потому что ничего не помнит.
Ну вот, а то все ждали, когда же виновными объявят потерпевших.
А Ефремов не виноват, его хотят оклеветать, и вообще он не при чем. Еще несколько месяцев и начнет записывать ролики с требованиями извинений перед "гражданином поэтом".
Избранные комментарии:
У Михаила Ефремова совесть есть, мне жаль его, все что произошло, искренне жаль..
Хотя бы честность с самим собой осталась и мужество признать вину.
А видели ли вы подобные обращения в аналогичных случаях? Когда виновниками Пьяных и смертельных дтп становились судьи, депутаты единой России, дети чиновников? Я нет, я не видел.
Он не подлец!!!! И не подонок!!!! Его сгубил алкоголь. Я сразу сказала, что он не будет отмазываться. Наверное ему надо было дойти до края обрыва, чтобы оглянуться назад, на свою жизнь, и понять, что же он натворил своей беспечностью… не судите ЛЮДИ!!!! ОН УЖЕ НАКАЗАН!!!! К сожалению жизнь предоставила ему счёт, за все его прожитые годы. И он бУдет платить по счетам. И вас это никого не касается, кроме той семьи, куда он принёс горе.
Не сыграл. Не ныл. Признал. Оправданий ему нет, но видно что сильно сожалеет.
Верю. Сочувствую.
Ну а в целом история с Ефремовым прекрасна – отлично демонстрируется, чего на самом деле стоят деятели претендующие на роль "совести нации", на деле являясь тем самым, чем таких деятелей называл Ленин.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6072938.html
Нет,нет и нет не надо его сажать, а то кто ж будет Путина ругать со стаканчиком в руке…
независимо от принадлежности к нации ,профессии,кланам ,человек будет бежать от тюрьмы любым способом.Представьте каждый своего сына на его месте ,на что бы вы пошли ,чтобы он получил мин.Родственники взяли деньги не малые?Осуждаете или поступили бы так же?
Есть такой юрист – Антон Дугин. Так вот он , по моему, объективно высказался по этой теме.
А я вспоминаю Тараса Бульбу…
Перед “сносом” фургончика за 10-5 метров у джипа вспыхнули задние фонари стоп – сигналов. Т.е. в тот момент водитель был “в себе”.
Правильно.”В себе”-то бишь ушел в себя.За страну думал-за всё хорошее.