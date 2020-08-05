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Древнерусская азбука. Знакомство

20:28. 5 августа 2020 83 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FlQkK76ERWk

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12259 6940
    Lada 5 августа 2020 в 22:17

    Какой интересный собеседник сегодня у Алексея…Всегда поучительно слушать проводника,берущего знания из Вселенского потока…Руница гораздо сложнее Буквицы,но интересна…

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