Бонапарт Лукашенко идёт к своему Ватерлоо

Лукашенко и прозападная белорусская оппозиция в работе с массами используют механизмы воздействия на общественное сознание, используемые тоталитарными сектами . Они вполне могут об этом не догадываться, как мольеровский Журден не догадывался, что говорит прозой, но тем не менее, они это делают. Лукашенко интуитивно, а оппозиция – согласно советам невидимых кураторов.



1. Монологичность. Достоверная информация исходит лишь из одного источника. Этот источник – кандидат. Все прочие – лжецы.

2. Понижение сопротивления. Лукашенко запугивает, оппозиция воодушевляет. Оба обращаются к сторонникам оппонента с проповедью прекращения сопротивления.

3. Мифология. У Лукашенко – мифология суверенитета и стабильности, у оппозиции – мифология свободы, перемен и польско-литовской («центрально-европейской») идентичности (мова, вышиванка, латиница, костёл, мост на Запад).

4. Апеллирование к большинству. Индивид должен копировать поведение большинства и присоединяться к нему. Групповой конформизм.

5. Эмоциональное давление. Группа получает удовольствие, только находясь среди себе подобных единомышленников. Это – цель митингов оппозиции, проводимых в виде концертов. Мобилизовать и вовлекать, развлекая. Лукашенко давит на эмоции, пугая чиновников и избирателей Майданом, Россией, оппозицией. Его метод – «говорящая голова» в телеящике.

6. Запоминающиеся лозунги для контраргументации оппонентам. Лозунговые клише и лозунговое мышление – ключ к вырабатыванию у толпы стандартных реакций на пропаганду оппонента. «Любовь, свобода, независимость» – лозунги Тихановской. «Российские олигархи» – лозунг Лукашенко.

7. Целевая аудитория. Любая пропаганда обращается к ядру сторонников, от которых потом должна распространяться волна эмоционального заражения. Для оппозиции это жаждущая перемен молодёжь, для Лукашенко – консервативный электорат возрастом выше среднего.

Точкой бифуркации будет дата дня голосования. После этого повернуть назад уже невозможно. Лукашенко считает, что этим всё закончится, оппозиция – что с этого всё только начнётся. Режим треснет не до выборов, а после.

Вся машина пропаганды Запада будет включена на раскрутку тезиса фальсификаций. Все попытки Лукашенко рассеять сопротивление методами вроде раздачи повесток в военкоматы на 10 августа не ослабит, а усилит раздражение людей, вырываемых из быта и понимающих, что ими грубо манипулируют.

Ответной реакцией будет всплеск возмущения и присоединение к прочим протестующим. СМИ Запада дадут картинку другого исхода выборов. Члены избирательных комиссий, повально участвующие в фальсификациях, дадут картинку запуганных сделанным преступлением участников. Некоторые допустят утечку в СМИ, что немедленно разойдётся по всем каналам. Слухи станут главным источником информации.

Аппарат Лукашенко, видя растущую диффамацию в СМИ со сведениями о фальсификациях и гневе Запада, даст трещину. Многие крысы побегут с корабля. Первые камешки могут вызвать лавину – мотивация лукашенковской бюрократии не идейная, а исключительно корыстная. Когда угроза будет выше выгоды, предательство становится предвидением.

В области информации будет резонанс антилукашенковских информационных поводов. Его будут провоцировать на кровопролитие, и когда оно случится (а оно случится непременно), его мгновенно делегитимируют.

В белорусском кейсе выборы играют роль не растворителя, а детонатора конфликта. Стадия процесса после выборов переходит в войну за победу любой ценой. Здесь компромиссы уже невозможны.

Даже если Лукашенко задавит протесты, это уже будет совершенно другое общество. Управлять им прежними методами Лукашенко уже не сможет, а других у него нет. Лукашенко приговорён независимо от исхода выборов, и время тут фактор второстепенный.



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