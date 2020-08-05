1985 -1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.3
14 декабря. Пожилая женщина кладет еду на весы в московском магазине
14 декабря. Покупатели стоят в очереди возле московского магазина
16 декабря. Бездомный несет свои вещи в картонных коробках на одной из улиц Москвы
17 декабря. На московском рынке
17 декабря. На московском рынке
20 декабря. Покупатели проходят мимо пустых морозильных камер универсама и праздничных новогодних украшений в Загорске
22 декабря. Православный священник и волонтер раздают еду, которую швейцарские власти прислали загорчанам
23 декабря. Москвичи собираются купить фрукты
24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами
24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами
26 декабря. Люди разгружают один из грузовиков, перевозящих тонны медикаментов, присланных медицинской гуманитарной организацией «Врачи мира»
27 декабря. Мужчина с канистрой идет по закрытой заправке
27 декабря. Продавец в ожидании покупателей на рынке в Москве
28 декабря. Москвичи толпятся у прилавка сбербанка, чтобы обменять свои рубли
29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года
29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года
31 декабря. Московская пара пьет шампанское во время новогодней речи Михаила Горбачева