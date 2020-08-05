Главная » История, Творчество

1985 -1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.3

09:13. 5 августа 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


14 декабря. Пожилая женщина кладет еду на весы в московском магазине


14 декабря. Покупатели стоят в очереди возле московского магазина


16 декабря. Бездомный несет свои вещи в картонных коробках на одной из улиц Москвы


17 декабря. На московском рынке


17 декабря. На московском рынке


20 декабря. Покупатели проходят мимо пустых морозильных камер универсама и праздничных новогодних украшений в Загорске


22 декабря. Православный священник и волонтер раздают еду, которую швейцарские власти прислали загорчанам


23 декабря. Москвичи собираются купить фрукты


24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами


24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами


26 декабря. Люди разгружают один из грузовиков, перевозящих тонны медикаментов, присланных медицинской гуманитарной организацией «Врачи мира»


27 декабря. Мужчина с канистрой идет по закрытой заправке


27 декабря. Продавец в ожидании покупателей на рынке в Москве


28 декабря. Москвичи толпятся у прилавка сбербанка, чтобы обменять свои рубли


29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года


29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года


31 декабря. Московская пара пьет шампанское во время новогодней речи Михаила Горбачева

Источник: https://humus.livejournal.com/7342351.html

Метки: загорск, история, Москва, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.1
19 апреля. Очередь на заправке 28 мая. Москвич показывает прописку кассиру 29 мая. Москвичи стоят в очереди в винный магазин, чтобы купить вино, покупка которого ограничена двумя бутылками на человека 29 мая. Очередь москвичей за едой 22 августа. Пожилой ...
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.2
9 декабря. Пожилая женщина открывает коробку с продовольственной гуманитарной помощью 10 декабря. Покупатели стоят в очереди в государственном универмаге Москвы 11 декабря. Женщина смотрит на пустые морозильные камеры московского универсама 11 декабря. ...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...,им отмерялось количество, которое должен выпить будущий вождь клана перед тем... в их сохранении. Это грустные хроники, что с приходом белого человека... существовали богатые источники морепродуктов. Зоны, изобилующие морской жизнью, находятся преимущественно в...
Где текли реки вавилонские?
...…» [Арнольд Любекский. Славянская хроника (из записок путешественника XII ...Православный палестинский сборник, т. I, вып. 3, кн. 3. Спб...., 1883; т. III, вып. 3, кн. 9. СПб., ...где использовалась ЭТА СМОЛА: «Изобиловала асфальтом долина Сеннаарская… при ...
Тартария, Даурия - отголоски славы ушедших Империй. Кто разрушил Старинные города? Аргентум реки Аргун
...для плавки металла там в изобилии. Мне прислали оттуда в ...С внешней стороны этой башни выпало много камней, и в этих...у Рашида Эддина), Ургену (в хронике Т. Тобоева), Эргунь (у краеведа... древнее название металла, в изобилии имеющегося в округе..Следовательно и...
Радивой Пешич. Рассмотрение материалов Велесовой книги и комментарии
... использовать не саму историческую хронику, грамоты, различные документы ...Европе, где славянскими названиями изобилует вся Германия, причём нам...центра научных и учебных программ. Вып. 6. М., 1999)... трудились над изучением этой хроники, утверждают, что она ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)