1985 -1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.3



14 декабря. Пожилая женщина кладет еду на весы в московском магазине



14 декабря. Покупатели стоят в очереди возле московского магазина



16 декабря. Бездомный несет свои вещи в картонных коробках на одной из улиц Москвы



17 декабря. На московском рынке



17 декабря. На московском рынке



20 декабря. Покупатели проходят мимо пустых морозильных камер универсама и праздничных новогодних украшений в Загорске



22 декабря. Православный священник и волонтер раздают еду, которую швейцарские власти прислали загорчанам



23 декабря. Москвичи собираются купить фрукты



24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами



24 декабря. Москвичи стоят в очереди перед ящиками с фруктами и овощами



26 декабря. Люди разгружают один из грузовиков, перевозящих тонны медикаментов, присланных медицинской гуманитарной организацией «Врачи мира»



27 декабря. Мужчина с канистрой идет по закрытой заправке



27 декабря. Продавец в ожидании покупателей на рынке в Москве



28 декабря. Москвичи толпятся у прилавка сбербанка, чтобы обменять свои рубли



29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года



29 декабря. Москвичи выстраиваются в очереди за продуктами, чтобы купить еду для празднования нового года



31 декабря. Московская пара пьет шампанское во время новогодней речи Михаила Горбачева



Источник: https://humus.livejournal.com/7342351.html