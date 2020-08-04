Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Хрущёв. Новый шаг к единоличной власти”. Е.Ю.Спицын Д.Конаныхин на Радио России “Радиоуниверситет

17:56. 4 августа 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=amALP9lhfD0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
... невозможно прокормить даже ребенка. Путинская власть подталкивает нас к вымиранию, организовав...
Последние новости с Украины и Новороссии за 16 ноября 2014
..., так и через местные органы власти". В Сербии прошел митинг в...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации...вынуждено было предпринять ряд шагов, чтобы предотвратить возможную ...были изданы отдельной книгой «Новая стратегическая инициатива: Концепция ...
Советский Союз: новый пазл
... бывшего СССР предпринимаются очень серьёзные шаги для дальнейшей консолидации советского пространства... кланами и новой сверхдержавой – Россией. Это она, вопреки уверенности власть имущих, привела...
С. Игнатенко: Картины другой... России 2-ой половины XVIII века
Очень интересная... информация к размышлению.
Л. И. Брежнев: Тернистый путь к единоличной власти в 1964-1977 гг
...новое руководство? Какие кадровые перестановки ждали партийный аппарат после отставки Хрущёва...? Какие центры власти возникли...СССР. Евгений Спицын============================================================================ Комсомольская площадь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)