“В Белоруссии мужчин призывают на мобилизацию, — известный военкор”

Известный военкор Семён Пегов в своём авторском Telegram-канале WarGonzo сообщает, что в Белоруссии мужчин призывают на 25-дневную мобилизацию сразу после президентских выборов.

«По данным проекта WarGonzo, повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС Республики Беларусь, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично.

Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.

По информации проекта WarGonzo от источников в белорусских силовых структурах, призывников планируют отправить на 25-дневные сборы предположительно, в те части, где они ранее проходили службу.

Развернута ли мобилизация исключительно в приграничных с РФ регионах РБ или по всей республике — пока что остаётся под вопросом».

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