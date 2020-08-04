В Белоруссии мужчин призывают на мобилизацию, — известный военкор
Известный военкор Семён Пегов в своём авторском Telegram-канале WarGonzo сообщает, что в Белоруссии мужчин призывают на 25-дневную мобилизацию сразу после президентских выборов.
«По данным проекта WarGonzo, повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.
Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС Республики Беларусь, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично.
Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.
По информации проекта WarGonzo от источников в белорусских силовых структурах, призывников планируют отправить на 25-дневные сборы предположительно, в те части, где они ранее проходили службу.
Развернута ли мобилизация исключительно в приграничных с РФ регионах РБ или по всей республике — пока что остаётся под вопросом».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596522015
“В Белоруссии мужчин призывают на мобилизацию, — известный военкор”
Это точно не русский писал.
Лука 25 лет воображал, что самый хитрый – а до него просто очередь ещё не доходила. А теперь дошла https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post.html
у вас странный прием общения-при помощи каких-то листовок.Это ваш личный труд-концептуальные листики или вы на работе и вам их дают? чтобы без личностого пересмотра.
Это все инфовбросы. Как на самом деле – знает узкий круг заинтересованных лиц. Мобилизация – это игра , в которой мы не знаем ничего.
Жора ,кто по-твоему этот хрен моржовый Прилепа.Почему ему преференции у власти ,поехал с семьей и кучей детей потусовался в Донецке,быстро вернулся ,теперь худрук во МХАТЕ,партейку сляпали с поцтриотами .Какие-то странные сегодня поцтриоты пошли ,что глаза в глаза ,а не разберешь за кого ,типа Маргоши.Как ты видишь?А вот это что? :
“Разыскиваемые белорусскими властями около 170 якобы бойцов иностранной частной военной компании уже покинули республику и находятся в третьей стране, заявил писатель и политик Захар Прилепин.
«Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом», – заявил Прилепин, передает «Интерфакс».
По его словам, остальные 170 россиян давно покинули Белоруссию, добрались до пункта назначения и там выполняют задачи..??
Имеет значение послевкусие мобилизации.
Если выборы однозначны – тогда зажгут.
Прилепин кошерный, как мутный тип.
Марине. Это все инфовбросы. Как на самом деле – знает узкий круг заинтересованных лиц. Мобилизация – это подстраховка послевыборная, например. А по большому – это игра , в которой мы не знаем ничего, кроме того , что АГЛ останется. Но по опыту соседей, – имеет значение ПОСЛЕ-вкусие – допустим, “выборы” дали неоднозначность – тогда можно легко покачивать до решения ситуёвины в пользу “против” , а если однозначны – тогда зажгут. По Прилепину – хоть он , явно и не кошерный, – у меня стойкое восприятие его , как мутного типа.
но кагтавый сильно.Так мутное всё в Донецке ,помнишь яркую Елену Бондаренко у Соловьева ранее -”дайте нам денег ,а мы сами разберемся что с Донбасом делать”-исчезла,это очень распространено здесь ,дай денег ,если брат ,но экономику пойдем делать куда захотим ,а куда уже ш яснее ясного.
Смотрящие в Донбассе (чиновники “2-го номера”) – это хабадники от России , а на Ukrain-не – от англосаксов. Вот и вся история. Пока кто – то не выдержит. Думаю , что , на фоне опы в Украине, будет спровоцирована разовая ошеломляющая реакция России, чтобы покончить с доминантой наглосаксов. Рулить тогда остатками будет хабад , лояльный к РФ.
да ,очень похоже ,никаких прорусских сил на украине ,как и в РБ нет и не было,москву искренне не любят ,как и дальше от неё живущие в РФ.Но ,устраивать сейчас раздоры ,когда страна в окружении ,да еще и за чистейших бандитов (только не надо про суд и решение,я это признаю за норму ,но фургал их, из стаи бандюг)-это предательство ,необходимое Ходору ,Болдыреву,Грудинину (подал в суд ЕСПЧ за потерю акций),что вернуть власть ,т.е их межусобицы.И ты хочешь от Путина среди этой змеиной ,кланово -жидовской тусовки подвигов и резких движений,но он не дурак и хочет жить,поэтому отдельными ударами,не всегда победно,но движемся и живем ,а ведь похоронили еще в 1991г.
Движемся куда ? Россия теряет последнего типа “союзника”. Сербия – не в счёт.
именно “типа” ,как и сербия,именно с ними он здесь ведет строительство ,забирая ,как из колхозов продукцию,не оплачивая .Сколько их было братушек православных алешенек болгарских,черногорских и где они теперь -все в нато,а нас жаль туда не взяли, а просились,пересидели б под крышей .Но не дано ,пришлось всё тратить на крышу ,новую притом ,вроде ж сгородили ,еще и напугали их.Да и еще ,а что это весь запад бурлит протестами против изоляции,а в Израиле гоняют друга Нетоньяху,обложив дома и дачи.Так что везде кризис ,надо беречь ,что есть.
Петух клюнул ( работы и денег уже нет) , “права” отбирают. Толпа.
Беларусь уже активно готовится к тому, что будет в стране после 9 августа, финального дня голосования на выборах президента (досрочное голосование началось в стране сегодня 4 августа – Ред.).
Представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик заявила, что 11 августа, на севере страны, в Витебской области, на границе с Россией начнутся крупные плановые военные сборы. Будут призваны резервисты.
Об этом передает “РИА Новости”
ты что, ночи в баре проводишь,проехали тему ,опоздал -незачет-деньги уходят казино.