Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 августа 2020

На своей странице в соцсети независимый технический эксперт Юрий Антипов разобрал ситуацию, происходившую в кабине пилотов на момент крушения самолета. По его мнению, характерные повреждения кресел указывают на то, что лайнер сбила отнюдь не ракета «Бука», взорвавшаяся рядом с кабиной, а разрушило взрывное устройство изнутри.

Эксперт обратил внимание на металлические салазки, по которым двигаются кресла пилотов. На фотографиях видно, что слетевшее с салазок кресло основного пилота не улетело вперед по направлению падения лайнера. А отпрянуло назад, что не вяжется с «буковской версией».

По словам Антипова, это произошло потому, что взрыв был внутри самолета. Если бы ракета взорвалась рядом с кабиной, то кресло бы не вырвало из салазок. Эту версию также подтвердили во время эксперимента в «Алмаз-Антей». Эксперт отметил, что «Бук» здесь совсем ни при чем. Он также добавил, что кресла сорвались и отпрянули назад еще в полете.

«Могла ли это сделать ракета „Бука“, взорвавшаяся над кабиной? Очевидно, что нет. Для сравнения, в эксперименте „Алмаз-Антея“ взорванная рядом с самолётом ракета даже не пошевелила кресла пилотов».

Антипов настаивает, что характерные повреждения кресел пилотов говорят о внутреннем взрыве.

«Могло ли кресло КВС, будучи придвинутым вперёд к штурвалу, быть отброшенным назад и сорванным с рельс от внутреннего взрыва? Очевидно, что да. Волна от внутреннего взрыва давила бы на кресло в полной мере».

В «буковскую версию», которая активно продвигается следствием, пока верится с трудом. Даже в день трагедии ни один радар не зафиксировал ни одного пуска ракеты.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»