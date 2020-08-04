Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 августа 2020
- 05:30 Это была не ракета: эксперт опровергает «буковскую версию» крушения МН17 (ФОТО).
- 05:00 Враг атаковал и поплатился: Сирия запросила помощи и ВКС нанесли сокрушительные удары (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:46 СРОЧНО: ударные вертолёты и самолёты врага атаковали военные объекты в Сирии.
- Вчера 21:03 Талибан требует.
- 10:15 СРОЧНО: Враг начал наступление в Сирии, ВКС России наносят мощнейшие удары (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:30 Советник Трампа заявил, что Россия поплатится за «сговор с талибами».
Это была не ракета: эксперт опровергает «буковскую версию» крушения МН17 (ФОТО)
На своей странице в соцсети независимый технический эксперт Юрий Антипов разобрал ситуацию, происходившую в кабине пилотов на момент крушения самолета. По его мнению, характерные повреждения кресел указывают на то, что лайнер сбила отнюдь не ракета «Бука», взорвавшаяся рядом с кабиной, а разрушило взрывное устройство изнутри.
Эксперт обратил внимание на металлические салазки, по которым двигаются кресла пилотов. На фотографиях видно, что слетевшее с салазок кресло основного пилота не улетело вперед по направлению падения лайнера. А отпрянуло назад, что не вяжется с «буковской версией».
По словам Антипова, это произошло потому, что взрыв был внутри самолета. Если бы ракета взорвалась рядом с кабиной, то кресло бы не вырвало из салазок. Эту версию также подтвердили во время эксперимента в «Алмаз-Антей». Эксперт отметил, что «Бук» здесь совсем ни при чем. Он также добавил, что кресла сорвались и отпрянули назад еще в полете.
«Могла ли это сделать ракета „Бука“, взорвавшаяся над кабиной? Очевидно, что нет. Для сравнения, в эксперименте „Алмаз-Антея“ взорванная рядом с самолётом ракета даже не пошевелила кресла пилотов».
Антипов настаивает, что характерные повреждения кресел пилотов говорят о внутреннем взрыве.
«Могло ли кресло КВС, будучи придвинутым вперёд к штурвалу, быть отброшенным назад и сорванным с рельс от внутреннего взрыва? Очевидно, что да. Волна от внутреннего взрыва давила бы на кресло в полной мере».
В «буковскую версию», которая активно продвигается следствием, пока верится с трудом. Даже в день трагедии ни один радар не зафиксировал ни одного пуска ракеты.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Враг атаковал и поплатился: Сирия запросила помощи и ВКС нанесли сокрушительные удары (ФОТО, ВИДЕО)
Прошлой ночью террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* из зоны деэскалации Идлиб обстреляли населённый пункт Хамрат на севере провинции Латакия.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
Минометные и артиллерийские снаряды ночью падали на жилые районы.
В результате этого обстрела погибли не менее 10 солдат САА и 5 местных жителей.
Для прекращения обстрелов правительственные войска были вынуждены открыть ответный огонь и запросить поддержку российских Воздушно-космических сил.
Несколько часов назад агентство Reuters выпустило материал, в котором говорится о том, что боевая авиация ВКС РФ наносит удары по бандформированиям в горах Джабаль Акрад на стыке провинций Латакия и Идлиб.
«Российские военные самолеты подвергли бомбардировке удерживаемые боевиками сирийские горные районы в западной прибрежной провинции Латакия, в это же время правительственные войска нанесли артиллерийские и ракетные удары.
Сирийская армия проводила несколько кампаний, чтобы отбить гору Кбейн в Джабаль-эль-Акрад. Вытеснение бандформирований с высот в горах приблизит армию к обеспечению безопасности районов Идлиба на северо-западе и главной магистрали, соединяющей города Латакия и Алеппо.
На северо-западе расположено множество исламистских боевиков и оппозиционных групп, многие из которых бежали из других частей Сирии, когда Асад при поддержке России захватил у них территорию в ходе военных действий», — говорится в статье информагентства «Рейтерс».
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: ударные вертолёты и самолёты врага атаковали военные объекты в Сирии
По объектам Сирийской арабской армии и её иранских союзников нанесены авиационные удары.
Израильский агрессор атаковал ракетами цели в районе столицы САР, здесь сработали системы ПВО.
Одновременно с этим боевые вертолёты ударили по позициям САА у Голанских высот в приграничной провинции Кунейтра.
Военный источник пояснил «Русской Весне», что вражеская авиация атаковала армейские позиции, которые используются иранскими силами.
Армия обороны Израиля сделала официальное заявление, признав агрессию с применением истребителей, ударных вертолётов и беспилотников против Вооружённых сил САР в Дамаске и Кунейтре.
В ЦАХАЛ утверждают, что это было ответом на якобы имевшие место попытки неопознанных вооружённых лиц установить взрывные устройства у пограничного забора сутки назад.
В Министерстве обороны САР уточнили, что авиаудары по передовым позициям на Голанских высотах причинили материальный ущерб.
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Талибан требует
Глава Госдепа США Майк Помпео провел прямые переговоры с руководством Талибана, где мулла Барадар настоятельно потребовал от Помпео ускорить процесс освобождения пленных талибов из афганских тюрем.
За последнюю неделю правительство Афганистана освободило уже несколько сотен талибов из заключения, но Талибан считает, что процесс можно ускорить, поэтому Талибан ожидает от США, что ради сохранения договоренностей о выводе американских войск из Афганистана, США согласятся оказать дополнительное давление на Кабул, чтобы тот быстрее освобождал пленных талибов. Освобождение пленных талибов является частью сделки в рамках которой США должны вывести войска из Афганистана, а Талибан должен начать переговоры с правительством и бороться против ИГИЛ и "Аль-Каиды" на территории Афганистана.
Спустя 19 лет войны, Талибан требует у США скорее освобождать своих пленных. В принципе это все что нужно знать про "победы США в Афганистане".
Вопрос "денег ГРУ за убийство американских солдат Талибаном" судя по официальным заявлениям сторон не поднимался.
Вспомните эту фотографию, когда вам будут говорить, про то, что с "террористами переговоры не ведут". Еще как ведут.
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СРОЧНО: Враг начал наступление в Сирии, ВКС России наносят мощнейшие удары (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня утром в районе со стороны Бдамы вражеские силы из зоны деэскалации Идлиб начали наступление вдоль трассы М4.
Об этом «Русской Весне» только что рассказал военный источник.
По сообщениям сирийских военных, их позиции подвергли серьезному артиллерийскому и минометному обстрелу. После артподготовки терорристы при поддержке оснащённых пулемётами пикапов начали движение в сторону позиций Вооруженных сил САР.
В ответ командованием САА были приняты решительные меры, в результате чего наступление боевиков было остановлено, не в последнюю очередь благодаря поддержке российских ВКС, нанесших удары по ранее выявленным складам и штабам террористов в районе М4 и вблизи города Идлиба.
Стоит отметить, что ранее бандформирования регулярно нарушали Меморандум по установлению мира в зоне эскалации Идлиб и подвергали правительственные войска обстрелам с целью провокаций, на которые Сирийская армия не отвечала.
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Советник Трампа заявил, что Россия поплатится за «сговор с талибами»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что если сообщения о предписываемых России выплатах талибам подтвердятся, то Москва поплатится за это.
«Если недавние сообщения о злонамеренной деятельности России по отношению к американцам в Афганистане окажутся правдой, Россия знает по опыту, что она заплатит определенную цену — даже если эта цена никогда не станет достоянием общественности», — сообщил О’Брайен в своей статье, опубликованной The Washington Post.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам «Талибана»* вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.
Также О’Брайен высказался о сферах потенциального сотрудничества России и США. Это, по его мнению, трехстороннее соглашение о контроле над вооружениями с участием Китая и борьба с терроризмом.
«В июне Соединенные Штаты начали переговоры с Россией о новом соглашении по ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях — прим. ред.).
Соединенные Штаты проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем о рамках контроля над вооружениями, которые направлены на подлежащие верификации ограничения всех видов ядерного оружия», — написал советник.
Он добавил, что 23 июля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели разговор, во время которого оба лидера пообещали приложить все усилия, чтобы продлить ДСНВ и сделать его еще лучше.
«Еще одно направление потенциального сотрудничества с Россией — это борьба с терроризмом. И Россия, и Соединенные Штаты подверглись нападению со стороны агрессивных экстремистов на свои родные земли. Американские официальные лица, вероятно, будут взаимодействовать со своими российскими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы», — отметил О’Брайен.
В завершение советник президента США заявил, что Трамп ищет такой путь в отношениях США и РФ, «согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы».
«В таком мире санкции против России были бы излишни, а торговля между нашими странами процветала бы. Русские, американцы и весь мир выиграли бы от таких отношений», — заключил он.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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