С. Игнатенко. Война 1812 года и Тартария

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После ознакомления с документами, представленными Сергеем, вопросов к историкам становится всё больше и больше. Но и самих будущих историков в школе учат странным образом: нет курса, где бы в хронологическом порядке рассматривались исторические события на всей планете, где были бы показаны и связи между этими событиями.Как кто-то давно заметил, многие даже не догадываются, что многие известные им люди жили в одну эпоху. Так, Карл Маркс женился в год смерти Александра Сергеевича Пушкина. А Ломоносов был современником математика Эйлера.Так и с историческими событиями: Отечественная война в России, а в это же время проходили и англо-американская война, и венесуэльская война за независимость. И во всех трёх войнах была задействована Европа.В общем, что-то с официальной версией мировой истории надо продолжать и продолжать разбираться…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5147082.html