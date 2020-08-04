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Русские ЧВК — наёмники или «новое казачество»?

09:00. 4 августа 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Русские ЧВК — наёмники или «новое казачество»? | Русская весна

Авторы Telegram-канала «Сыны Монархии» рассуждают о феномене охранных структур, выполняющих свои функции за рубежом. Многие их тезисы весьма сомнительны, однако ознакомиться с ними будет достаточно любопытно для понимания причин возникновения романтического ореола вокруг отечественных «солдат удачи».

«Я тут подумал, а ведь в России есть новое казачество — это русские ЧВК, выполняющие поручения российского правительства и бизнеса, там, где нельзя официально задействовать армию.

На Руси любой крестьянин или бедный дворянин, которому хотелось воли, ратной славы и приключений, мог уйти на Дон в казаки. В принципе, казаки и были ЧВК своего времени. ЧВК Ермака подарило России Сибирь, отработав деньги царя и промышленников Строгановых. Туда, куда русская регулярная армия соваться не хотела или конфликт мог сулить дипломатические осложнения, вначале отправляли прощупать почву казаков.

Как и сегодня, активную деятельность российских госкорпораций в освоении полезных ископаемых Африки прикрывают российские же ЧВК, так же оказывая силовую поддержку государственных интересов там, где нашей армии лучше не показываться.

Русские — народ-воин, тысячи русских мужиков, прозябающих в провинции охранниками и сторожами, — генетически одни из лучших бойцов в мире.

ЧВК — это их шанс заработать приличные деньги, покрыть себя славой и уйти в Вальгаллу не от боярышника, а прикрывая отход своих и срубая из пулемета шеренги моджахедов.

А то и не сгинуть. Генетическим кшатриям проще выжить на войне, чем в мирной жизни.

У меня был приятель, прирожденный воин. Всю жизнь дрался и занимался единоборствами. Ходил на футбол ради драк, а не ради футбола. Первый задирал чеченцев, байкеров и гопников. Я лично наблюдал, как он раскидывал по 5 человек, как в кино.

Но ельцинская армия в нашей юности была позорным днищем. Он в итоге стал бизнесменом, но сгинул молодым от разных злоупотреблений.

Уверен, попади он в нынешнюю нормальную армию или ЧВК, был бы сейчас жив и стал бы легендарным командиром вроде Боба Денара.

Есть мужики, совершенные пацифисты, они сходят на войне с ума от ужаса, как фронтовые писатели Астафьев и Быков. Но есть и те, которые на войне чувствуют себя, как рыба в воде, убивают полчища врагов, успешно бегут из плена и спят на гражданке глубоким мирным сном.

Один мой близкий товарищ катается стрингером в горячие точки, как нормальные люди ездят в отпуск.

Он из Сирии привозит такие истории, которые обычно привозят с Ибицы или Бали.

„В Африне у меня был роман с двумя курдскими девушками-ополченками“, „в Идлибе мы накурились гашиша с арабами и они приняли меня в свое племя“, „лучший хумус на всем Ближнем Востоке я ел в Пальмире под обстрелом вместе с нашей военной полицией. Будешь проезжать мимо, скажу, как найти кафешку“.

Он тоже прирожденный кшатрий, для которого война — кайф и развлечение. Особенно, если это справедливая война за интересы своей Отчизны.

Плиточник из Коми Арсений Павлов, уехав сражаться за русские интересы на Донбасс, вписал свое имя в историю русской боевой славы, как Моторола.

Как и американский снайпер Крис Кайл, спивавшийся в Техасе, уехал сражаться за американские интересы на Ближний Восток и стал национальным героем.

Только вот про Кайла снял фильм сам Клинт Иствуд. Блокбастер, собравший в прокате 300 миллионов долларов.

А русские современные воины из армии и ЧВК ходят пока не отпетые и не прославленные книгами, сериалами, блокбастерами.

Надо это исправлять».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596516373

Метки: Новости

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