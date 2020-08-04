Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Минфин начинает процедуру денонсации соглашения в понедельник, 3 августа.
В марте текущего года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды, которые утекают офшорным акционерам российских компаний. Это требовало обновления соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в том числе с Кипром, Мальтой и Люксембургом.
По данным Минфина, налогоплательщики из России в период с 2018 по 2019 год вывели на Кипр более 3,3 трлн руб. При этом ВВП Кипра составил около 1,8 трлн руб.
Обложка: © REUTERS/Yiannis Kourtoglou Флаг Кипра, нарисованный на стене здания в Никосии
Источник: https://nstarikov.ru/rossija-razryvaet-soglashenie-po-dvojnomu-nalogooblozheniju-s-kiprom-117573
И мертвые с косами стоят.
И ни одного коммента.
недавно здесь писала ,что Силуанов и эта Набиулина не согласовали ,это путинское предложение перед поправками ,о увеличении с 2 до 15% налога при переводе за”.Но там оговаривалось,что еще остались Белоусов и Мишустин(они его люди)и он сам.Деньги Путин планировал на детей и бедных.Вот этот выход из Кипра ,а потом и из других зон ,есть же свой Калиниград-это похоже и есть ответ или подготовка к нему.?