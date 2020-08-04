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Пусть отличит БТР от танка: Лукашенко нашёл оригинальный способ избавиться от метящих в президенты женщин

02:00. 4 августа 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Пусть отличит БТР от танка: Лукашенко нашёл оригинальный способ избавиться от метящих в президенты женщин | Русская весна

Александр Лукашенко, кажется, нашел способ избавиться от Светланы Тихановской. В одном из последних интервью президент РБ заявил, что каждый, кто метит в президенты, должен пройти военную службу. Даже женщины.

«Нам надо вплоть до Конституции записать, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Для президента — не служил, значит, там тебя быть не должно. Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена и могла отличить БТР от танка», — заявил Лукашенко.

Тихановская, супруга известного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, неожиданно стала сильным оппонентом для Лукашенко. Все тяжеловесы еще в мае остались не у дел. Виктор Бабарико в СИЗО, Валерия Цепкало забраковал ЦИК, сам Тихановский, по мнению все того же органа, нарушил процедуру подачи документов, а после вовсе угодил в изолятор.

В последний момент документы подала его жена, Светлана Тихановская. Легкий оппонент для Лукашенко, однако к его удивлению, кандидата быстро, что называется, раскачали. И речь не о народной любви, Тихановскую до мая никто не знал, проект начали раскручивать оппозиционные силы, а после штабы незарегистрированных кандидатов вовсе захотели объединиться.

Тихановская — технический кандидат. Ее задача — пригреть кресло для Бабарико или Цепкало, о чем она говорит практически открыто, обещая устроить перевыборы в случае своей победы. Светлана вряд ли много понимает в управлении страной и нюансах политики, а ее последние интервью в принципе выпадают из повестки оппозиции, клеймившей Лукашенко по поводу и без.

Например, на вопрос журналиста «КП» о том, что Тихановская будет делать в случае победы, полгода до обещанных ею перевыборов, она ответила: «У нас все работает, этим просто нужно корректно управлять… Все как было, так и останется. Главное — сохранить стабильность…»

Так или иначе, речь идет о консолидированной борьбе против Лукашенко. Законность сего мероприятия, 46 против одного (документы в ЦИК подали 47 человек), конечно, под вопросом, и президент РБ, как видно, прекрасно осознаёт эту угрозу.

Читайте также: Лукашенко сам провоцирует майдан в Белоруссии

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1596437591

Метки: Новости

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