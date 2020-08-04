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“Проект длинною 12 лет”

05:04. 4 августа 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Большое интервью Алексея Чалого (который ныне редко дает интервью) о недавно завершившейся реконструкции Матросского бульвара (и о том, какую роль в этом проекте сыграли Куницын и Овсянников) и о перспективах развития Севастополя.



Ближайшие губернаторские выборы Чалый как обычно пропускает, хотя он по сути единственный, кто мог бы всерьез составить конкуренцию Развожаеву. Как сказал в конце сам Чалый, у него есть желание отойти в сторону и посмотреть, как справятся другие, более молодые деятели.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6069576.html

Метки: Видео, крым, куницын, овсянников, севастополь, чалый

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