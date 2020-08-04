“Проект длинною 12 лет”
05:04. 4 августа 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Большое интервью Алексея Чалого (который ныне редко дает интервью) о недавно завершившейся реконструкции Матросского бульвара (и о том, какую роль в этом проекте сыграли Куницын и Овсянников) и о перспективах развития Севастополя.
Ближайшие губернаторские выборы Чалый как обычно пропускает, хотя он по сути единственный, кто мог бы всерьез составить конкуренцию Развожаеву. Как сказал в конце сам Чалый, у него есть желание отойти в сторону и посмотреть, как справятся другие, более молодые деятели.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6069576.html