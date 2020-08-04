Главная » События, Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

15:29. 4 августа 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

1568839072_0:160:3072:1888_600x0_80_0_0_

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.
Согласно документу, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах - по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.
При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.

Источник: https://ria.ru/20200804/1575341735.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2016
...Чернобыльской Зоне Отчуждения Перед тогдашним президентом Украины открывалось два пути. Первый... news-front.info Кабмин Украины предложил увеличить расходы на оборону на $273 миллионов...на 2017 год, сообщил глава Минфина страны Александр Данилюк. Верховная ...
Где взять деньги или чем программа П.Н.Грудинина, кандидата от НПСР и КПРФ, в корне отличается от программ других кандидатов ?
... и т.д.) и существенно увеличить расходы на социальные нужды и на... в США модельного предприятия, предложенного Минфином в «Основных направлениях налоговой политики... нового Президента России. Люди и партии, претендующие на власть, должны предложить народу...
Где взять деньги или чем программа П.Н.Грудинина, кандидата от НПСР и КПРФ, в корне отличается от программ других кандидатов ?
... и т.д.) и существенно увеличить расходы на социальные нужды и на... в США модельного предприятия, предложенного Минфином в «Основных направлениях налоговой политики... нового Президента России. Люди и партии, претендующие на власть, должны предложить народу...
Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2015
... Алексей Лихачев. «Мы им предложили консультации на 17-е, (...| Источник: dnr-news.com Минфин США просит Россию не требовать... Дефолт уже близко Глава Минфина США Джейкоб Лью выразил ... увеличить расходы на оборону, заявил в среду на заседании СНБО президент ...
Россию может накрыть новая волна бушующего экономического кризиса
...промышленного производства в России увеличился всего на 2,...-1997 годов – предложено сократить расходы практически на все...майских указов" президента, за счет урезания расходов на не...науку и здравоохранение. Минфин искусственно затягивает перечисление бюджетных...
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию — Пресс-служба Президента России
...с технического решения Президента Януковича перенести подписание ...миллиардов долларов. Минфин России выдал ... программа компенсации расходов субъектов Федерации...степени переработки должен увеличиться в полтора ...результаты ЕГЭ, предложить решения по повышению...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)