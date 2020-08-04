Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
15:29. 4 августа 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году.
Согласно документу, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах - по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.
При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.
Источник: https://ria.ru/20200804/1575341735.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop