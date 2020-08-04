Кино-клюква. “Шпион”
13:16. 4 августа 2020 169 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Объемный и местами забавный обзор (при участии Клима Жукова) экранизации романа Акунина "Шпион" про то, как в альтернативной реальности умный Гитлер с помощью дурачка Канариса обманул Сталина, а живущие не по лжи герои готовятся побеждать вопреки тирану.
Рецензию на него в свое время писал https://colonelcassad.livejournal.com/694217.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6070523.html
Акунин-гений словесности.Но он сволочь и еврей.Не читаю его с некоторых пор, после его отбытия за границу.Все плюется в сторону великороссов и нашей Родины.В Англии живет как и все ОНИ.Пусть обходится без моих денег за свои книги.Так же и Дашкова. Читала ее с удовольствием до того момента, как она в своём интервью назвала что Сталин хуже Гитлера и ратовала за новые благословенные времена, когда её дети стали свободно ездить по миру(дети других не могут за границы ездить, но это дашковым безразлично) вот такая наступила красота.
Не читаю и не покупаю её произведения вместе с акунинскими.
и нет им кагтавым числа,которые теперь везде ,только они одни пишут,поют,декларируют,танцюютть,оценивают ,фотографируют,плохо рисуют ,не дано.
Много их, много.Но хоть бы не плевали на нас.Нет, им не плюнуть в русса смерти подобно.Ядовитые очень.
Этот акунин – падла русофобская… Читать и, тем более, что-то смотреть на мотивы его хрени, просто омерзительно…
С Акуниным всё ясно.Не ясно с теми кто дал добро на такой фильм.Да и с актёрами непонятно,не уж то они не читали сценарий?
А у актеришек, а тем более режиссеришек “ничего личного -только бизнес”. Они не граждане, или Такие граждане, как Серебряков или Серебренников или Ефремов ..