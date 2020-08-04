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Кино-клюква. “Шпион”

13:16. 4 августа 2020 169 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Объемный и местами забавный обзор (при участии Клима Жукова) экранизации романа Акунина "Шпион" про то, как в альтернативной реальности умный Гитлер с помощью дурачка Канариса обманул Сталина, а живущие не по лжи герои готовятся побеждать вопреки тирану.



Рецензию на него в свое время писал https://colonelcassad.livejournal.com/694217.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6070523.html

Метки: абвер, акунин, альтернативная история, берия, Видео, Гитлер, канарис, кино, клюква, кровавая гэбня, нквд, пропаганда, сталин, шпион, юмор

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7968 6254
    Мирослава 4 августа 2020 в 16:36

    Акунин-гений словесности.Но он сволочь и еврей.Не читаю его с некоторых пор, после его отбытия за границу.Все плюется в сторону великороссов и нашей Родины.В Англии живет как и все ОНИ.Пусть обходится без моих денег за свои книги.Так же и Дашкова. Читала ее с удовольствием до того момента, как она в своём интервью назвала что Сталин хуже Гитлера и ратовала за новые благословенные времена, когда её дети стали свободно ездить по миру(дети других не могут за границы ездить, но это дашковым безразлично) вот такая наступила красота.
    Не читаю и не покупаю её произведения вместе с акунинскими.

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    4
  • 32104 27910
    Вячеслав 4 августа 2020 в 16:51

    Этот акунин – падла русофобская… Читать и, тем более, что-то смотреть на мотивы его хрени, просто омерзительно…

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    2

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