Иннокентий Смоктуновский

За свою яркую жизнь он воплотил в реальность на сцене и на киноэкране десятки самых запоминающихся образов. Многие из его работ вошли в «золотой фонд» советского искусства, их называют классикой и образцом для подражания. В фильмографии Иннокентия Смоктуновского множество замечательных кинолент: «Гамлет», «Девять дней одного года», «Берегись автомобиля», «Преступление и наказание» и многие другие. В 1974 г. Смоктуновскому было присвоено звание народного артиста СССР.

Родился Иннокентий Смоктунович (настоящая фамилия артиста) 28 марта 1925 года в деревушке Татьяновка Томской губернии. В семье было шестеро детей, Иннокентий второй по счету. Годы его юности прошли в тяжелые времена Великой Отечественной войны.Когда отец ушел на фронт (где погиб в 1942 году), Смоктуновскому пришлось помогать семье: он учился в фельдшерско-акушерском училище, затем перешел на курсы киномехаников, по окончании которых, в 1942 году, работал в размещенной в Красноярске воинской части и госпитале при ней. В том же году поступил статистом в Красноярский драматический театр. Но в январе 1943-го Смоктуновский был призван в армию. В одном из боёв Иннокентий попал в плен, однако буквально через месяц ему удалось бежать, и будущий актёр прошёл войну до конца и даже ни разу не был ранен.Он участвовал в сражении на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева, взятии Берлина, его наградили двумя медалями «За отвагу». После войны, вернувшись в Красноярск, Смоктуновский учился на фельдшера, затем работал грузчиком в порту. После окончания войны поступил учиться в студию при Красноярском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Гений с трудной судьбой, играл во многих театрах. В 1955 году Иннокентий приехал в Москву, где был зачислен актером в студию «Мосфильм».

Артист пришел в кинематограф в 60-е годы прошлого века. Советский зритель помнит Смоктуновского по лентам «Чайковский», «Берегись автомобиля», «Гамлет», за которую он получил Ленинскую премию. В фильме «Преступление и наказание» артист перевоплотился в Порфирия Петровича, эта роль принесла ему Государственную премию РСФСР. Далее была мелодрама «Москва слезам не верит», потом копилка ролей Смоктуновского пополнилась образом криминального авторитета в комедийной ленте «Гений». Самой же значительной работой последних лет стал Исаак в фильме «Дамский портной», отмеченный в 1990 году «Никой» как лучшая мужская роль. Всего Иннокентий Михайлович снялся в более чем 90 фильмах, получивших широкое признание.

Иннокентий Смоктуновский был дважды женат. Первой его женой была актриса Римма Быкова, второй женой стала Суламифь Михайловна Горшман, которая во время их знакомства работала в костюмерных мастерских театра Ленинского комсомола художником костюмером. Двое детей – сын Филипп и дочь Мария.

Иннокентий Смоктуновский умер 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/innokentij_smoktunovskij/2020-08-04-9681