Арест и смерть Джорджа Флойда
10:38. 4 августа 2020 468 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Появилось интересное видео демонстрирующее арест приведший к смерти Джорджа Флойда, которая привела к тому, что сейчас происходит в городах США. Ранее это видео можно было по решению суда демонстрировать только в суде. Снято видео с штатной камеры одного из сотрудников полиции Миннеаполиса, который участвовал в задержании Флойда.
История началась с том, что в полицию поступил звонок с жалобой на то, что Джордж Флойд пытался расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов за пачку сигарет.
Стоит отметить, что еще до того, как приехали полицейские, которые начали его душить, Флойд, жалуясь на то, что у него клаустрофобия и он себя неаважно чувствует, несколько раз заявил, что "не может дышать" и что он "умрет здесь", покуда полицейские совершавшие арест пытались затолкать его в машину.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8576371/Police-bodycam-footage-shows-moment-moment-arrest-George-Floyd-time.html – много скринов с текстовой расшифровкой того ,что говорили участники событий.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6069797.html
Бычара такой, надо было вколоть ему серы пару кубиков.
Лучше жёсткий ректальный цекс…