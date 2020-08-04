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Арест и смерть Джорджа Флойда

10:38. 4 августа 2020 468 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Появилось интересное видео демонстрирующее арест приведший к смерти Джорджа Флойда, которая привела к тому, что сейчас происходит в городах США. Ранее это видео можно было по решению суда демонстрировать только в суде. Снято видео с штатной камеры одного из сотрудников полиции Миннеаполиса, который участвовал в задержании Флойда.
История началась с том, что в полицию поступил звонок с жалобой на то, что Джордж Флойд пытался расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов за пачку сигарет.



Стоит отметить, что еще до того, как приехали полицейские, которые начали его душить, Флойд, жалуясь на то, что у него клаустрофобия и он себя неаважно чувствует, несколько раз заявил, что "не может дышать" и что он "умрет здесь", покуда полицейские совершавшие арест пытались затолкать его в машину.









https://www.dailymail.co.uk/news/article-8576371/Police-bodycam-footage-shows-moment-moment-arrest-George-Floyd-time.html – много скринов с текстовой расшифровкой того ,что говорили участники событий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6069797.html

Метки: Видео, миннеаполис, полиция, США, флойд

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