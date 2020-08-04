1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1990. Хроника изобилия. Вып.2



9 декабря. Пожилая женщина открывает коробку с продовольственной гуманитарной помощью



10 декабря. Покупатели стоят в очереди в государственном универмаге Москвы



11 декабря. Женщина смотрит на пустые морозильные камеры московского универсама



11 декабря. Женщина смотрит на пустые морозильные камеры московского универсама



11 декабря. Моряки приносят гуманитарную помощь, присланную немецкими гуманитарными организациями, в дома москвичей



11 декабря. Москвичи стоят в очереди в универсаме



11 декабря. Пожилая женщина держит пакет молока в одном из московских магазинов



11 декабря. Пожилая москвичка в своей квартире разглядывает продукты из гуманитарной помощи, которые она получила от немецких организаций



11 декабря. Рабочие выгружают из грузового самолета Аэрофлота тонны продовольствия, подаренного фирмой из Ганновера



12 декабря. Женщина проходит мимо пустых магазинов московского универсама



12 декабря. Москвичи покупают продукты на улицах города



12 декабря. Очередь перед магазином «Молоко»



12 декабря. Пожилая женщина сидит рядом с пустыми морозильными камерами в московском универсаме



13 декабря. Члены Немецкого Красного Креста переносят коробки с продовольствием из грузовика немецкого Красного Креста в Москве



13 декабря. Волонтер выгружает посылки из грузовика немецкого Красного Креста, который доставляет гуманитарную помощь в Москву



13 декабря. Женщина несёт продуктовую посылку из грузовика немецкого Красного Креста



Источник: https://humus.livejournal.com/7340944.html