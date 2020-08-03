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Туманная судьба радиовещания в России

13:00. 3 августа 2020 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этой статье немного поговорим о истории радиовещании и о том, почему его де-факто больше нет.

Для начала, немного истории:

Первая радиостанция в СССР возведена в 1922 году в Москве, возле Храма Вознесения на Гороховом поле на Вознесенской улице (ныне Улица Радио).

Вещала на длине волны 3200 м (примерно на частоте 93,75 кГц). Была оборудована ламповым передатчиком мощностью 12 кВт, созданным в Нижегородской радиолаборатории под руководством Михаила Бонч-Бруевича, внёсшего значительный вклад в развитие советской радиофизики, разработку новых типов радиоламп, аппаратуры радиовещания и радиосвязи.

Пионер советского радио Михаил Бонч-Бруевич.

Пионер советского радио Михаил Бонч-Бруевич.

Вторую радиостанцию построили в 1927 году на Шаболовке. Передатчик был установлен на Шуховской башне (той самой, что на заставке Голубого огонька). А третья была построена в 1933 году в Электростали (правда после начала войны её в кратчайшие сроки эвакуировали в Уфу).

Шуховская башня ночью. Снимок с ресурса fishki.net

Шуховская башня ночью. Снимок с ресурса fishki.net

Радиовышки разместили на самой высокой точке города, откуда она вещала на всю Европу.

Панорама уфимской радиостанции. Приблизительно 2005 год.

Панорама уфимской радиостанции. Приблизительно 2005 год.

И нет, это не выдумки. Эти высоченные сооружения были предназначены для вещания антифашистской пропаганды.

Радиостанция же размещалась в здании Лесного техникума. Название улицы – Лесотехникума и само здание на улице Радиовышки, дом 1 до сих пор сохранились.

Сами же радиовышки были снесены в 2007 году. Несмотря на то, что оборудование хоть и устарело но было в хорошем состоянии.

Настоящей причины сноса мы скорее всего уже не узнаем.

Сейчас на их месте расположен торговый центр и жилой комплекс.

И это стало первым звоночком близящейся смерти радио в России.

В 2012 году российским премьер-министром был подписан указ о прекращении финансирования радиовещания на длинных и средних волнах.

В 2014 году средневолновой и длинноволновой диапазон в России окончательно замолчали.

Из эфира ушли Маяк и Радио России которые теперь вещают в FM-диапазоне и по “проводу” (через радиоточки что имеются у вас на кухне).

Причинами закрытия послужило якобы сильное устаревание оборудования, трудность в обслуживании, высокое энергопотребление (вышеназванная уфимская радиовышка потребляла аж целых 500 ватт!)

Вот только в других странах (например, в Китае) от вещания не отказались. Кстати, азиаты тут же заняли российские свободные частоты и спокойно вещают на русском языке.

В чем же преимущества ДВ и СВ-диапазонов?

Знаменитый радиоприемник Вега производства Бердского завода (де-факто умершего в 1999 году).

Знаменитый радиоприемник Вега производства Бердского завода (де-факто умершего в 1999 году).

Они способны проходить через огромные расстояния. А в такой огромной стране как Россия, ввиду климатических особенностей и рельефа покрыть всю территорию интернетом и качественным FM-вещанием не получится еще очень долгое время.

Длинные волны пробивают расстояние до двух тысяч километров. Средние волны от шестисот до семисот. Иногда, до тысячи.

FM-диапазон (а точнее, частотно-модулированный ультра-короткий волновой диапазон) способен вещать лишь в масштабе одного города или в его пределах (этим и объясняется невозможность что-либо поймать на многих федеральных трассах на любой автомобильный приемник).

По этой же причине, одна и та же станция в разных городах вещает на разных частотах.

ДВ и СВ волны из-за своей высокой дальности позволят любому радиолюбителю собрать приемник практически из хлама и быть не оторванным от цивилизации.

Как я уже говорил, эфир заняли вездесущие азиаты. Так же, вы сможете услышать Иранское радио и множество других радиостанций которые вещают на русском (нет, это не опечатка!) языке. Вот только находясь на территории России, собственных же радиостанций уже нет.

Антенные поля вместо консервации были взорваны а оборудование распродано и/или разворовано.

Внедрение цифрового радио в стране – вопрос пока спорный. В Норвегии например, от аналогового вещания уже отказались полностью перейдя на цифровое вещание. Вот только сравнить между собой Норвегию и Россию. Разница в размерах, занимаемых этими двумя странами колоссальна.

Что тут можно сказать еще. Мрачное будущее подобное фильмам “Бегущий по лезвию” и “Матрица” как-то незаметно но уже пришло.

Можно долго рассуждать об истинных причинах кончины радиоэфира, но не хотелось бы скатываться в политику.

Выводы делайте сами.

Какой-то грустной получилась статья.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/tumannaya-sudba-radioveshchaniya-v-rossii

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5399 5063
    KT 3 августа 2020 в 13:32

    В Германии(и не только)есть абонентская плата за радио и телевидение и не важно есть у тебя приёмник или телевизор.БеЗусловно аналоговая связь необходима-хотя бы как резервная.Её уничтожение это диверсия-не иначе.

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