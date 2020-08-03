Туманная судьба радиовещания в России
В этой статье немного поговорим о истории радиовещании и о том, почему его де-факто больше нет.
Для начала, немного истории:
Первая радиостанция в СССР возведена в 1922 году в Москве, возле Храма Вознесения на Гороховом поле на Вознесенской улице (ныне Улица Радио).
Вещала на длине волны 3200 м (примерно на частоте 93,75 кГц). Была оборудована ламповым передатчиком мощностью 12 кВт, созданным в Нижегородской радиолаборатории под руководством Михаила Бонч-Бруевича, внёсшего значительный вклад в развитие советской радиофизики, разработку новых типов радиоламп, аппаратуры радиовещания и радиосвязи.
Пионер советского радио Михаил Бонч-Бруевич.
Вторую радиостанцию построили в 1927 году на Шаболовке. Передатчик был установлен на Шуховской башне (той самой, что на заставке Голубого огонька). А третья была построена в 1933 году в Электростали (правда после начала войны её в кратчайшие сроки эвакуировали в Уфу).
Шуховская башня ночью. Снимок с ресурса fishki.net
Радиовышки разместили на самой высокой точке города, откуда она вещала на всю Европу.
Панорама уфимской радиостанции. Приблизительно 2005 год.
И нет, это не выдумки. Эти высоченные сооружения были предназначены для вещания антифашистской пропаганды.
Радиостанция же размещалась в здании Лесного техникума. Название улицы – Лесотехникума и само здание на улице Радиовышки, дом 1 до сих пор сохранились.
Сами же радиовышки были снесены в 2007 году. Несмотря на то, что оборудование хоть и устарело но было в хорошем состоянии.
Настоящей причины сноса мы скорее всего уже не узнаем.
Сейчас на их месте расположен торговый центр и жилой комплекс.
И это стало первым звоночком близящейся смерти радио в России.
В 2012 году российским премьер-министром был подписан указ о прекращении финансирования радиовещания на длинных и средних волнах.
В 2014 году средневолновой и длинноволновой диапазон в России окончательно замолчали.
Из эфира ушли Маяк и Радио России которые теперь вещают в FM-диапазоне и по “проводу” (через радиоточки что имеются у вас на кухне).
Причинами закрытия послужило якобы сильное устаревание оборудования, трудность в обслуживании, высокое энергопотребление (вышеназванная уфимская радиовышка потребляла аж целых 500 ватт!)
Вот только в других странах (например, в Китае) от вещания не отказались. Кстати, азиаты тут же заняли российские свободные частоты и спокойно вещают на русском языке.
В чем же преимущества ДВ и СВ-диапазонов?
Знаменитый радиоприемник Вега производства Бердского завода (де-факто умершего в 1999 году).
Они способны проходить через огромные расстояния. А в такой огромной стране как Россия, ввиду климатических особенностей и рельефа покрыть всю территорию интернетом и качественным FM-вещанием не получится еще очень долгое время.
Длинные волны пробивают расстояние до двух тысяч километров. Средние волны от шестисот до семисот. Иногда, до тысячи.
FM-диапазон (а точнее, частотно-модулированный ультра-короткий волновой диапазон) способен вещать лишь в масштабе одного города или в его пределах (этим и объясняется невозможность что-либо поймать на многих федеральных трассах на любой автомобильный приемник).
По этой же причине, одна и та же станция в разных городах вещает на разных частотах.
ДВ и СВ волны из-за своей высокой дальности позволят любому радиолюбителю собрать приемник практически из хлама и быть не оторванным от цивилизации.
Как я уже говорил, эфир заняли вездесущие азиаты. Так же, вы сможете услышать Иранское радио и множество других радиостанций которые вещают на русском (нет, это не опечатка!) языке. Вот только находясь на территории России, собственных же радиостанций уже нет.
Антенные поля вместо консервации были взорваны а оборудование распродано и/или разворовано.
Внедрение цифрового радио в стране – вопрос пока спорный. В Норвегии например, от аналогового вещания уже отказались полностью перейдя на цифровое вещание. Вот только сравнить между собой Норвегию и Россию. Разница в размерах, занимаемых этими двумя странами колоссальна.
Что тут можно сказать еще. Мрачное будущее подобное фильмам “Бегущий по лезвию” и “Матрица” как-то незаметно но уже пришло.
Можно долго рассуждать об истинных причинах кончины радиоэфира, но не хотелось бы скатываться в политику.
Выводы делайте сами.
Какой-то грустной получилась статья.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/tumannaya-sudba-radioveshchaniya-v-rossii
В Германии(и не только)есть абонентская плата за радио и телевидение и не важно есть у тебя приёмник или телевизор.БеЗусловно аналоговая связь необходима-хотя бы как резервная.Её уничтожение это диверсия-не иначе.