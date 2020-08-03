Неделю назад СМИ КНР опубликовали информацию, обвиняющую британский банк HSBC в даче ложных показаний по делу Huawei. Как сообщалось, банк был хорошо осведомлён о бизнесе Huawei в Иране и с 2012 года «расставлял ловушки» для китайской компании, учитывая, что Иран давно находится под санкциями США.

Думается, однако, что главное здесь не Иран, а страсти по пятому поколению мобильной связи 5G (5-th generation), заставляющие Вашингтон идти на крайние шаги.

Американские технологические и телекоммуникационные компании (Microsoft, Dell, AT&T) усиленно разрабатывают программное обеспечение для 5G-оборудования, причём под контролем американских военных. Пентагон требует, чтобы компании использовали единые стандарты разработки, позволяющие запускать софт для 5G-систем на оборудовании любых производителей. Только так можно избавить американских телеком-провайдеров от техники Huawei. Президент Трамп распорядился, чтобы вся архитектура и инфраструктура 5G в США была создана самими американцами, и в качестве партнёров позволил привлекать только европейских производителей телекоммуникационного оборудования – Ericsson и Nokia.

Обвиняя Huawei в тесной связи с китайскими военными, что, по мнению Трампа, ставит под угрозу национальную безопасность США, Белый дом в то же время привлёк в качестве главного куратора проекта министерство обороны. А Пентагон призвал американских производителей IT-оборудования объединить усилия в области 5G-технологий, чтобы вытеснить Huawei с рынка. Однако за два года, прошедшие со времени ареста в Канаде дочери основателя Huawei Technologies и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу (она до сих пор находится под арестом в Ванкувере, ожидая экстрадиции в США), мало что изменилось.

В прошлом году китайская компания Huawei Carrier стала мировым лидером в развёртывании сетей 5G, создав по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. К марту 2020 года технология Huawei Carrier применялась в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 миллионов жителей удалённых районов мобильным Интернетом. 24 июля агентство Reuters сообщило, что доходы Huawei, занимающей второе место после Apple по выпуску смартфонов, за полгода выросли на 13,1 процента. Теперь, чтобы догнать китайцев (Китай «является доминирующим противником США в информационном пространстве»), Соединённые Штаты должны как можно быстрее построить скоростную беспроводную сеть 5G.

По сообщению Bloomberg, на последнем заседании суда в Ванкувере адвокаты Мэн Ваньчжоу утверждали, что Вашингтон ввёл в заблуждение власти Канады, утаив ключевые элементы информации, послужившей поводом к требованию экстрадиции дочери основателя Huawei в США. Однако это уже не столь важно; особенно для Лондона, который в конце июля отстранил Huawei от участия в создании в Великобритании сети 5G.

В Британии жгут вышки 5G

Бориса Джонсона, ещё в феврале одобрявшего китайские инвестиции в рамках инициативы Пекина «Один пояс, один путь» и горевшего желанием укрепить сотрудничество с КНР, было непросто повернуть в удобную для Вашингтона сторону. Однако помог Гонконг, пишет The Economist, «который сделал для Джонсона объявление запрета на Huawei политически простым – из-за введения Китаем нового закона о национальной безопасности для Гонконга». Бориса Джонсона не остановило даже то, что HSBC – крупнейший банк Великобритании – больше половины прибыли получает от операций в Гонконге. По мнению The Economist, закрыть HSBC в Гонконге – значит разрушить город как мировой финансовый центр, «поскольку Китай не найдёт другой глобальный банк, способный играть такую роль».

Думаем, однако, что в этом утверждении слишком много британской самоуверенности. Во-первых, как показало исследование Народного университета в Пекине, Шанхай станет финансовым хабом Восточного Китая наподобие Нью-Йорка или Лондона. Такую возможность обсуждали недавно на пекинском Международном валютном форуме. При этом, в отличие от западных финансовых центров, оперирующих долларом, Шанхай станет мировым центром управления активами в юанях, поскольку экономический рост в Китае будет ориентирован на местные рынки. Интернационализация юаня – уже начавшийся процесс, подрывающий гегемонию доллара США в международной финансовой системе.

Во-вторых, политические игры вокруг 5G – это схватка США, Китая и Евросоюза, но исход схватки может зависеть не от главных противоборствующих сил. Сейчас следует внимательно следить за Германией: если вслед за США, Канадой и Великобританией она тоже откажется от китайского оборудования и технологий 5G, за ней, вероятно, потянется весь Евросоюз. И тогда «будет совершён решительный поворот», считает The Economist.

«В самом сердце всего этого лежит дилемма, с которой Запад не встречался прежде: как сладить с технологической сверхдержавой, чьи ценности фундаментально противоположны нашим собственным», – говорит Роберт Ханниган (Robert Hannigan), бывший глава Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters) британской спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и армии.

В Германии Deutsche Telekom (крупнейший провайдер мобильной связи в стране) полностью зависит сейчас от оборудования Huawei и противодействует любым попыткам затормозить продвижение 5G в Евросоюзе. У немцев политика не идёт впереди экономики. Ангела Меркель отложила решение вопроса с Huawei на осень, но подчеркнула, что не хочет отвергать компанию на основе её национальной принадлежности и любой фирме, соответствующей определённым стандартам безопасности, должно быть позволено продавать свой продукт в Германии. Всё-таки Ангела Меркель – не Борис Джонсон.

Елена Пустовойтова

Источник: http://voicesevas.ru/news/53297-strasti-po-pyatomu-pokoleniyu-mobilnoy-svyazi.html