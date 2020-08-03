Полковник Перфильев против Гиены. Как в 1985 году освобождали советских заложников, впервые захваченных террористами

30 сентября 1985 года в Бейруте произошло небывалое по тем временам событие. Террористы захватили четырех советских заложников. Все четверо — работники нашего посольства.

Обстановка в этой части Ближневосточного региона сложилась сложнейшая. Гражданская война в Ливане продолжалась уже десятый год. В сентябре 1985-го на севере страны велись ожесточенные бои между мусульманскими группировками Ливана и сирийскими подразделениями. Участвовали в столкновениях и палестинские отряды. Положение палестинцев, ливанских мусульман было крайне тяжелым, безнадежным.

Но при чем здесь мы? СССР всегда оказывал помощь арабским странам, отношения были исключительно хорошими. Вот почему захват заложников оказался громом средь ясного неба. А 30 сентября 1985-го похитили секретаря консульского отдела Аркадия Каткова, работника торгпредства Валерия Мырикова, атташе посольства Олега Спирина и врача Николая Свирского. Бандиты блокировали две машины, взяли на мушку автомата, а когда 32-летний мидовец Аркадий Катков крикнул доктору «Бежим, Коля!», то сразу получил автоматную очередь в ногу.

Позже у Каткова началась гангрена. Лечить его похитители не думали. Всадили в пленника множество пуль и выбросили труп около разрушенного стадиона в Бейруте.

В Москве похищение восприняли как событие чрезвычайное. Во-первых, надо освобождать своих. Во-вторых, если оставить без ответа, это откроет дорогу для новых терактов. Заработали все ветви советской власти. Центральный Комитет использовал свои возможности, МИД — свои. Работали военные, разведрезидентуры ряда других стран. Пошли обращения к лидерам разных государств… В ответ смутные обещания.

А непосредственные действия по освобождению вела наша резидентура в Бейруте, возглавлял которую полковник Первого главного управления (внешней разведки) Юрий Николаевич Перфильев. Привлекли местную полицию. Сразу после похищения обратились к лидерам Прогрессивной социалистической партии Ливана и коммунистам. Помог Валид Джумблат. Его люди вывели на след похитителей. Удалось выяснить: группа «Силы Халида ибн Аль Валида», взявшая ответственность за захват, вряд ли существует. Может, она вымышленная? Заказчик и вдохновитель похищения «Хезболла» (здесь и далее — организация, запрещенная в России. — Ред.). Как стало известно, у экстремистов возникла идея — взять в заложники советских граждан и потребовать от СССР нажать на Сирию, чтобы та выпустила палестинцев и тех, кто в тот момент был с ними, из котла. Ради спасения жизней трех россиян наши попросили сирийцев пока не наступать, те просьбу выполнили. Но люди Джумблата сообщили: в похищении участвовали и палестинцы, которые и теперь отпускать советских не собирались.

Валид Джумблат оказал СССР неоценимую помощь в поисках похитителей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Октябрь 1985-го летел стремительно. С помощью сирийских друзей удалось установить: сначала русских держали в пригороде Бейрута. Потом экстремисты из «Хезболлы» вывезли похищенных в другой район. Замотали, как мумии, и, приспособив пространство под днищем грузовика, бросили туда. Ни крикнуть, ни шевельнуться. Спрятали в квартире, которую превратили в мини-тюрьму. Там, кстати, содержались не только они: наши узники потом рассказывали, что слышали и английскую речь.

Специфика на языке разведки

— Мы все эти 30 дней вели в Ливане работу по их освобождению с использованием наших специфических методов, — рассказывал мне полковник Перфильев. — Специфика — это использование агентуры как ливанских спецслужб, так и тех организаций, которые могли иметь прямое отношение к захвату. Так друзья вывели на шейха Мухаммада Фадлаллу — лидера ливанской части «Хезболлы», заказчика похищения. Поехали к нему в южный пригород Бейрута с оружием. Затем сдали его, и бородатые охранники угрожающе ухмылялись. В какой-то момент даже показалось, что нам отсюда уже не выбраться. Шейх, разумеется, сделал вид, что ничего не знает. И Фадлалла, вот циник и лжец, обещал упомянуть их в своих молитвах.

Мы же продолжали идти по следу похитителей. Агентура работала умело. Еще до первой встречи с шейхом мы были готовы вместе с арабскими друзьями штурмовать здание, где содержались ребята. Отказались от операции не из страха, а только потому, что не сумели бы пробиться к своим через несколько колец вооруженной охраны — экстремисты успели бы их уничтожить.

И во время второй моей встречи с шейхом я применил недозволенный прием. Из Центра пришло указание «принять все возможные меры для освобождения советских сотрудников». И я, вроде бы получив карт-бланш, заявил моему бородатому собеседнику: великая держава проявила максимум терпения, но всему может прийти конец. А что если при каких-то учебных стрельбах ракета одной из прекрасно вооруженных стран вдруг отклонится от заданной траектории и упадет в непредвиденное место? Например, на город Кум, считающийся даже в Иране центром поклонения. Именно оттуда руководил Ираном, и не только им, духовный лидер аятолла Хомейни. Напоминание о возможном, пусть и непреднамеренном и чисто случайном попадании ракеты в его резиденцию произвело впечатление. Фадлалла крепко задумался. Я чувствовал, что мы дожимаем похитителей. Шейху же сказал, было это где-то 28 октября: чтобы не случилось ничего непредсказуемого, будем вместе надеяться, что к нашему празднику 7 ноября заложники окажутся на свободе. Больше ждать мы не намерены. Тот напрягся, а затем ответил, что тоже надеется на помощь Аллаха в наших трудах. Когда мы вышли, помощник моего собеседника шепнул: «С шейхом так никто и никогда не разговаривал…» Значит, пришел черед поговорить именно так. Через два дня заложники были освобождены. Их привезли из долины Бекаа. В Бейруте выбросили из машины, развязали глаза и уехали. Наши сориентировались, побрели по направлению к посольству. Туда и пришли в своих разодранных рубахах. Обращались похитители с ними скверно. Были истощены. Пограничники, охранявшие здание, ребят не узнали, не хотели пускать.

А что делал Арафат?

Ясир Арафат, испортив отношения с некоторыми из наиболее экстремистки настроенных направлений Организации освобождения Палестины, уже года два как отсиживался в Тунисе. С ним моментально связались, и Ясир Арафат обещал принять все меры, чтобы в кратчайший срок вытянуть наших ребят. Но на экстремистов из своего далека влиять не мог.

Ясир Арафат, как оказалось, вел двойную игру: нам говорил одно, а делал совсем другое. Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

Палестинский лидер в два-три часа ночи постоянно звонил Перфильеву из Туниса в Бейрут: «Как там ситуация?». Обращался не иначе как к другу, клялся, что он советских товарищей в беде не бросает. А вскоре в резидентуру благодаря друзьям попал перехват телефонного разговора Арафата с начальником лагеря, где мучились наши. Тот спрашивал: как поступать с русскими дальше — освобождать или не освобождать? И получил указание Арафата: никого не освобождать до получения моих гарантий.

Вот и вся его роль в освобождении.

Заложник стал предателем

У каждого из похищенной четверки своя судьба. Катков погиб, остальные трое были отправлены в Москву. Доктор Свирский и Мыриков после этого вновь выезжали в загранкомандировки. А вот с Олегом Спириным, он, как и Мыриков, был сотрудником разведки, случилась история неприятная.

Вернувшись из Ливана, Спирин, вроде бы приятный парень немного за тридцать, пять лет проработал в Центре. Его отправили в командировку в Кувейт. Каких-то сложностей ничто не предвещало. И когда майор Спирин исчез, это стало для сотрудников шоком. Из Кувейта семью предателя сразу отправили самолетом в Англию, оттуда — в США. Такой вот поворот: разведка — плен — освобождение — разведка — предательство. По мнению Перфильева, жена Спирина не захотела возвращаться в СССР, ушла первой. И Спирин осознал: в Москве ему этого не простят, карьера завершена. Слабый человек, он, своей страной однажды спасенный, решился на предательство…

Другая версия

Прошло два десятилетия после встречи с полковником Перфильевым. Тогда он многого не договорил. Нельзя было. А несколько лет назад, словно отлежавшись в строгой тишине, появились новые версии случившегося в октябре 1985-го.

Еще один очевидец, можно сказать, даже участник тех событий, взявший с меня слово никогда не называть его имени, поведал мне эту историю в своей интерпретации. Человека этого, смелого, решительного, жесткого, уже нет. Версия, которую ни подтвердить — ни опровергнуть, осталась. Никак не претендуя на стопроцентную достоверность, приведу и ее.

После покушения ливанскими друзьями, читай — дружественной нам спецслужбой, были, как подчеркивалось, совершенно случайно убиты один из нападавших и брат другого. Все это звучало неопределенно, туманно. Действительно ли случайность? Те двое входили в экстремистскую группировку, за которой охотились сирийцы. Были окружены, отстреливались…

И почти сразу же вышли на родственников похитителей. Их с пристрастием, не вдаваясь в рассказанные мне подробности, допросили. Люди из ливанской группировки, нас поддерживавшие, были с ними не жестки, а жестоки. Труп одного из бандитов нашли родственники у входа в его жилище. По словам моего собеседника, тело, особенно голова и некоторые нижние части тела, были обезображены. Детали не привожу. Они не только не для печати, не для женщин, но и не для слабонервных мужчин. Советские, российские чекисты такими методами никогда не пользовались. Спецслужба ливанской группировки жалости не признавала. Тем более убитый — брат или какой-то близкий родственник их заклятого врага и возглавлявшего захват заложников.

К одежде уничтоженного бандита приколота записка. Если русских не освободят, то вскоре точно так же покончат и с другим пойманным налетчиком, тоже родственником главаря. В записке назвали ещё нескольких участвовавших или причастных к покушению, упомянув, что их ждет такое же наказание.

И террористы задумались: они обещали расстреливать оставшихся троих заложников одного за другим. Но испугались, взяли паузу.

А советская сторона обходила вопрос расправы с экстремистом молчанием. И хотя в этом никак не участвовала, как объяснял мне компетентный собеседник, совершенный дружественной нам группировкой акт возмездия не подтверждала. Однако и не отрицала.

Все это вместе с усилиями советской разведки, дипломатии, двумя визитами полковника Перфильева к шейху доказало бандитам: ситуация накалилась невероятно. Похитители поняли: церемониться с ними не будут. Не привыкли террористы, что их не просят, не уговаривают, а действуют с позиции силы. Надо идти на уступки.

И пошли…

Похож на лисицу

Дважды приходилось встречаться с Ясиром Арафатом. Однажды был приглашен отобедать в московском особняке для приемов. Относился я к нему с неким предубеждением. Хотя цели возглавлявшейся им ООП в принципе вызывали определенное уважение: борьба за независимость, национальное освобождение, предоставление прав несчастному народу. Но способы борьбы, к которым прибегали его сторонники, часто не имели ничего общего с легитимностью. За годы правления Ясир Арафат сумел внушить многим, что и эти методы, им применяемые, являются законными атрибутами политической битвы. Нападения на мирных жителей, захват заложников, терроризм в глазах многих стали справедливым ответом на лишения гонимых. С 1957 года, когда Арафат занялся большой политикой, до самой кончины в 2004-м он внушил части мирового сообщества, что борется за свободу и справедливость, пусть и перевернув все привычные понятия.

Никакая куфия (мужской арабский платок), неизменно покрывавшая голову, не могла скрыть его светскости. Даже для виду не пытался пригубить алкоголь. Внимательно, с доброй улыбкой слушал других. Вступая в беседу, удивлял искренней вежливостью, которую и против него предубежденные никак не могли принять за напускную. За столом его английский, казавшийся в другой обстановке несколько примитивным, звучал весьма изысканно. Когда в конце затянувшегося обеда пришла неизбежная пора анекдотов, трезвехонький Ясир Арафат порадовал парой-тройкой изящных, очень смешных историй, никакого отношения к антисемитизму не имеющим.

Кстати, сам он был очень похож на пожилого еврея. Интересно, что в одной из своих книг об этом упоминал и прекрасно с лидером ООП знакомый академик Евгений Максимович Примаков. И ещё Арафат походил на лисицу.

В общении Арафат оказался приятнейшим собеседником. В жизни… Абсолютно не согласен с теми, кто считает, что в борьбе за справедливость хороши все средства.

Вот что представляли собой некоторые районы Бейрута в середине восьмидесятых годов. Война — это всегда разруха… Фото: Зеленин Д. / ТАСС

Гиена был рядом

Остается прояснить ещё один важный вопрос: кто же непосредственно руководил операцией по захвату заложников? Его оперативный псевдоним Гиена, он же — Имад Мугния. Сколько преступлений совершил этот самозваный палач. Именно он командовал группой бандитов из «Хезболлы», захвативших наших заложников. Гиена ранил, а потом убил дипломата Аркадия Каткова. Это родственников Имада Мугнии «случайно» захватили помогавшие нам сотрудники одной из ливанских спецслужб. Его имя засекли сотрудники сирийской контрразведки, расшифровавшие переговоры террористов.

Факт, меня поразивший: в сентябре 1985-го Гиене не исполнилось и 23 лет. Никакой не боец за права шиитов, а фанатик, изверг, садист. В 13 лет сын ливанского торговца овощами из города Тира вступил в ООП. Был замечен Ясиром Арафатом, одно время находился в группе его телохранителей.

Расстрелял немало христиан, живших рядом с его родными местами в Южном Ливане. Политика Арафата лишь раздражала Гиену. Примкнув к «Хезболле», он в апреле 1983-го взорвал консульство США в Бейруте: тогда погибли 63 человека.

В 1985-м похитил резидента ЦРУ в Ливане полковника Уильяма Бакли и назначил выкуп за его освобождение. Американцы передали Гиене 200 тысяч долларов, а через некоторое время Имад Мугния поместил в одном из изданий экстремистов фотографию Бакли — вернее его трупа. А ещё он уничтожал мирных жителей Израиля. Взрывал казармы французских и американских миротворцев в Ливане — число жертв исчислялось сотнями. Вот с кем схватились и кого одолели наши разведчики вместе с друзьями в сентябре 1985-го в Бейруте.

Американцы объявили огромную денежную награду за поимку Гиены-террориста — 2 миллиона долларов. Все напрасно. Они заплатили бы ещё больше, если бы знали, что будет дальше. Теперь, проведя скрупулезные расследования, спецслужбы США считают именно Имада Файеэа Мугния одним из главных организаторов террористических актов 11 сентября 2001 года.

Возможно, повторяю, возможно, убийца ходил и по российской земле. Гиена одним из первых в Аль-Каиде взялся за подготовку шахидов-смертников. Несколько таких объявилось в тревожные годы в Чечне.

Уверен, лет через десять, не раньше, выплывет истинная, а не вымышленная (каких сегодня немало) история уничтожения Гиены. Пока лишь точные факты. В 11 часов 12 февраля 2008 года автомобиль Гиены был взорван в пригороде Дамаска.

Кто совершил не убийство, а акт справедливейшего возмездия? Ни одна организация, группа, спецслужба не заявила о своем участии или хотя бы сопричастности. Главное — с фанатичным убийцей было покончено.

Обложка: Полковник Перфильев хладнокровно бился за освобождение советских заложников. Только страх перед неминуемым возмездием заставил террориста Гиену освободить пленников. Фото: Николай Долгополов / AP

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Источник: https://nstarikov.ru/polkovnik-perfilev-protiv-gieny-kak-v-1985-godu-osvobozhdali-sovetskih-zalozhnikov-vpervye-zahvachennyh-terroristami-117537