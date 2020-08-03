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«Полетим на Луну и останемся там», — в NASA озвучили амбициозные планы на ближайшие годы

08:40. 3 августа 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
«Полетим на Луну и останемся там», — в NASA озвучили амбициозные планы на ближайшие годы | Русская весна

В NASA планируют высадить экипаж на Луне в 2024 году. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в сообщении, распространенном пресс-службой Агентства.

По его словам, успешный полет корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) дает оптимизм думать, что и следующая миссия — путешествие на Луну — будет успешной.

«Сегодня (2 августа — прим. ред.) состоялась большая победа, но мы только в начале. Космическая программа “Артемида” имеет целью возвращение человека на Луну. Мы планируем полететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени», — сказал Брайденстайн.

Программа по освоению Луны под названием «Артемида» будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), что предусматривает беспилотный испытательный полет Ориона вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап Artemis 2 — облет спутника Земли с экипажем на борту — должен состояться в 2022 году.

На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Как сообщала «Русская Весна», американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно совершил посадку в Мексиканском заливе после полета к международной космической станции.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596432149

Метки: Новости

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