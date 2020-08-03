Осторожно с плесенью! Приводим в порядок свой дом

Поговорим о …… плесени…… “Вот ещё!” – скажете вы. “Существует столько прекрасных тем для разговора в приятной компании – спортивные события, кулинарные пристрастия, политические события, наконец. А, об этой мерзости даже вспоминать не хочется!” Но, поговорить о плесени, домовом и пищевом грибке всё же стоит. К тому же, кто как не мы, обитатели современных квартир, с этой самой плесенью сталкиваемся каждый день и даже, порой боремся. А бороться с ней действительно нужно. Не смотря на существующие заблуждения.

В старину, в крестьянских семьях существовало поверье – съешь кусочек плесневелого хлеба и найдёшь денежку. Тогда хлеб ценился на вес золота, выбросить пусть даже испорченный продукт не поднималась рука. Времена недоедания ушли, а примета осталась.

Некоторые, даже считают любую плесень полезной. Мол, пенициллин из неё делают, значит, лечебным является и сырьё. Действительно, пенициллин, открытый в 1928 году шотландским исследователем Александром Флемингом спас множество людей и положил начало целому семейству антибиотиков. Но, не следует забывать, что для приготовления пенициллина плесень подвергается специальной обработке, да и плесень нужна особая. А, применение антибиотиков имеет и обратную сторону медали – аллергия, вызванная ударами антибиотиков по иммунной системе человека.

А, именно из-за аллергических проявлений опасна домовая и пищевая плесень. Среди огромного множества грибов аллергенные свойства обнаружены у 300 видов. Количество людей, страдающих аллергией на плесень растёт, с каждым годом.

И, именно плесневые грибы чаще всего вызывают аллергическую реакцию. Плесень является разновидностью микроскопических грибов, которые состоят из сети мельчайших нитей. По мере роста грибы эти начинают вырабатывать споры являющиеся мощными аллергенами. Если споры проникают в организм человека посредством дыхания, тогда это проявляется бронхиальной астмой или аллергическими бронхитами. В этом случае может появиться насморк, приступы чихания, затруднённое дыхание. Если споры плесени проникают в желудочно-кишечный тракт, возникают различные виды пищевой аллергии. Имеют место аллергические осложнения грибковых заболеваний кожи и особенно аллергические дерматозы, вплоть до экземы. Аллергия на плесневые грибы может стать причиной и такого неприятного заболевания как мигрень, причину которой порой не удаётся установить.

Плесневые грибы распространены практически всюду. Плесень и её споры обнаруживается в воздухе любого помещения, но, только в разной концентрации. А именно от концентрации зависит степень опасности для организма человека.

На улице и в помещении существуют сезонные изменения в количестве спор и других частиц плесени. Больше всего плесневых спор выделяется осенью, когда повышается влажность, много отмирающих растений.

Что же влияет на рост и размножение плесени, и где чаще всего селятся плесневые грибы? Местом роста и размножения плесневых грибов становятся, прежде всего, сырые, плохо проветриваемые помещения. Плесень может селиться в системах охлаждения и отопления, в кондиционерах, посудомоечных машинах, мусорных баках, в очистителях воздуха над плитами. Особая любовь у плесени к ванным комнатам и цветочным горшкам. Ну, а подвалы, чердаки, гаражи и кучи опавших листьев – это порой настоящие царства плесневых грибов.

Вот какие рекомендации дают врачи для уменьшения концентрации спор плесени в воздухе помещений уже зараженных плесневыми грибами, а также для предотвращения появления плесени вообще:

Избегайть длительного пребывания в сырых, плохо проветриваемых помещениях;

Два раза в день хорошо проветривать помещение. Не забывать проветривать чердаки, подвалы гаражи;

Предпочтение следует отдавать коротким, но интенсивным проветриваниям помещения, широко распахнув все окна и двери. Потеря тепла в этом случае минимальна. Такое проветривание более эффективно, нежели постоянно чуть приоткрытая форточка;

Регулярно делайть генеральную уборку, не забывая навести порядок даже в самых укромных уголках;

Особое внимание следует уделить ванной комнате. Она должна хорошо проветриваться. Клеёнчатую занавеску после душа следует хорошо расправить для просыхания. Если же она съёмная – вывесить для проветривания на балкон. Коврик для ванной нужно чаще стирать, желательно в стиральной машине. Мочалки не должны храниться постоянно мокрыми. Их следует просушить и убрать в сухое место;

Не допускать протекания воды из кранов, это повышает влажность;

Выстиранное бельё следует сразу же развесить для просушивания. Но, больше по душе плесени бельё грязное, особенно влажное;

Следите за комнатными растениями, в них часто селятся некоторые грибы, нанося вред не только вашим любимцам, но и вам;

Мусорное ведро перед приёмом следующей порции мусора следует вымыть и высушить;

Снизить влажность в помещении можно с помощью кондиционера, однако, здесь есть свои минусы. Не следует забывать, что сам кондиционер может стать источником грибов и их спор. Поэтому предпочтительнее использовать кондиционер, имеющий фильтры с фунгицидной “пропиткой” или другими защитными технологиями против плесени;

В осенне-зимний период все помещения должны хорошо отапливаться. Временное отключение отопления (например, на даче), ведёт к усиленному образованию сырости на стенах во время их остывания;

При длительной работе на дачном участке осенью и весной, при уборке опавшей листвы пользуйтесь респиратором. Отмирающие части растений – это места, где живут и образуют споры грибы.

Ну, а что касается плесневелого хлебушка, то есть его, чтоб разбогатеть, конечно, не стоит. И кашу не нужно варить из заплесневелой крупы, ведь гриб Cladosporium herbarum, поселяющийся на злаках и блюдах из круп один из самых распространённых и вредных. Богат тот, кто бережлив, а бережливый не станет покупать хлеб впрок, позволяя ему портиться. Но, если всё-таки в вашей хлебнице появился неприятный запах, её лучше промыть раствором уксуса и хорошенько просушить на солнышке. Грибы этого страх как не любят!

Но, что же делать, если грибы покушаются не только на Вашу телесную, но и на духовную пищу? Открываете, допустим, Вы свой любимый томик сочинений А.С.Пушкина, а там …плесень!

Вытрушивать книги ни в коем случае не нужно, если, конечно не хотите заложить в комнате новую грибницу. Тряпкой тереть эту мерзость также не следует, она лишь глубже въестся в бумагу. Книгу, как и хлебницу, увы, придётся просушивать, проветривать, а затем обработать поражённые места 2-3% раствором формалина. Не отчаивайтесь, если на книге уже остались пятна от грибка. Пятна эти уничтожают так: аккуратно пропитав пятно перекисью водорода, кладут между страницами листы плотной белой бумаги, оставляют на время, а затем удаляют излишек перекиси промокашкой. Не исключено, что придётся повторить несколько раз. Но, а для того, что бы предотвратить появление плесени на книгах их нужно чаще читать. Или хотя бы проветривать и просушивать. А книжные шкафы, да и вообще любую мебель лучше не ставить у сырой стены.

Пятна плесени на стенках холодильника, стиральной машины, аккуратно снимают тряпочкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды), а затем очищенное место протирают столовым уксусом.

Если вы обнаружили плесень на стенах, полах, измерьте площадь, которую она занимает. Если эта площадь больше квадратного метра, то для её удаления лучше обратиться к профессионалам. Если меньше, то специалисты советуют поступить следующим образом. Самый простой способ, это вымыть поражённую поверхность смесью отбеливателя и воды (один к одному). Можно добавить в эту смесь хозяйственного мыла. Оставьте раствор на 15 минут, затем тщательно просушите поверхность. Не забудьте открыть окна, надеть респиратор и резиновые перчатки, нам ведь нужно убить плесень, а не себя. И ещё. Никто не должен видеть, как Вы героически боретесь с плесенью. Особенно дети. Пусть домашние узнают, что Вы победили, когда войдут в комнату часа через два.

Какие только цвета не использует плесень в своей боевой раскраске для нашего с вами устрашения. Она может быть белой, чёрной, красной. Самой ядовитой на сегодняшний день считается жёлтая плесень. Впервые о ней заговорили 30 лет тому назад. Её обнаружили в арахисовой муке. Тогда же и началось изучение этого сильнейшего канцерогена, широко распространённого на нашей планете. Поселившись на муке, крупе, отсыревших пищевых продуктах грибок начинает вырабатывать афлатоксин, крайне опасный для организма, вызывающий различные заболевания, вплоть до рака печени. От жёлтой плесени наиболее страдают жители Индии и Африки. Да, чего ж Вы хотите? С незапамятных времён индусы специально поселяли жёлтую плесень на блюдах из зерновых, и представьте себе, для улучшения вкуса. В наши края грибок этот чаще всего проникает на арахисе. Заметить его сравнительно легко: заражённые орешки ссыхаются, теряют окраску, становятся горькими. Поэтому, если Вы употребляете арахис, лучше выбирать его очищенным и промышленно расфасованным.

Может быть заражен жёлтой плесенью и рис. У нас продаётся рис белый, но в нём попадаются и жёлтые зёрна. Не исключено, что они могут быть поражены жёлтой плесенью, поэтому их лучше отобрать и удалить.

Ещё один вид очень ядовитой плесени – это грибок Stachybotrys atra. Определённого названия по цвету, он не получил, но известно, что селится он чаще всего под дощатыми полами, если там конечно достаточно сыро. Больше других от этого вида плесени страдают дети. Если в вашем доме есть этот грибок, это ещё не значит, что вы обязательно заболеете. Только очень высокая концентрация спор может стать причиной болезни. Однако чтобы не допустить этого, нам нужно не терять бдительности.

Заслуживает особого внимания плесень благородная или голубая. Это та самая плесень, которая подарила миру знаменитые пикантные сыры. (Ну, и чем европейцы отличаются от индусов и африканцев?) Первые упоминания о сырах с плесенью относятся ещё ко времени Древнего Рима. Плесень эту очень давно переселили на сыр из пещеры в местечке Рокфор местные жители. Позднее голубая плесень получила название Penicillium roqueforti. А в 1411 году Карл IV удостоил жителей местечка Рокфор монопольного права изготавливать сыр в местных пещерах.

Чтоб получить сыр типа Рокфор, в свежую сырную массу добавляют специальные чистые культура полезной плесени, ещё она называется “хлебной плесенью”. Плесень эту предварительно выращивают на хлебной лепёшке, выдержанной в сыром погребе 6-8 недель. Лепешка, покрывшись плесенью, распадается на отдельные частицы, которые затем добавляют в сырную массу. Развиваясь в сыре, плесень даёт оригинальный, деликатесный, слегка острый вкус и голубоватые мраморные вкрапления на разрезе.

Безусловно, чтобы привыкнуть к такому своеобразному сыру, нужна тренировка. Медики же утверждают, что голубая плесень, в отличие от своих сородичей не опасна.

Однако следует помнить, что если вы уже приобрели пищевую грибковую аллергию, то вам вероятно придётся отказаться от употребления сыров с плесенью типа рокфор, чеддер, дорблю.

А, теперь скажите, пожалуйста, стоит ли давать плесневым грибам место в своём жилище, чтоб потом они наградили вас таким списком запретов в еде и ещё целой кучей всяких неприятностей?